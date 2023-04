Le festival des bébés sumos en pleurs est de retour

Temps de lecture: 2 min

C'est un festival japonais tout à fait sérieux, qui fait son grand retour depuis le début de la pandémie de Covid-19: celui des bébés sumos. Mais attention, pas n'importe quels bébés sumos: des bébés brailleurs.

Sur le ring du temple Sensō-ji, à Tokyo, s'affrontent ainsi deux bambins en mawashi –la ceinture habituelle portée par les sumos lors de leurs combats– et tablier, et celui qui pleure en premier est consacré vainqueur. Ces bébés sont secondés par des adultes, qui portent quant à eux des masques de démons oni –des créatures du folklore japonais–, et s'appliquent à faire pleurer les bébés du mieux qu'ils peuvent, sous l'oreille attentive d'un prêtre shintoïste.

Un rituel à tirer les larmes

Ce festival pluricentenaire, connu sous le nom de Nakizumō, est censé apporter la bonne santé aux enfants et éloigner les mauvais esprits. Il en existe plusieurs variantes à travers le Japon, où les règles et le cérémoniel peuvent quelque peu changer selon le temple ou le sanctuaire où ils prennent place.

Au temple Sensō-ji, la dernière édition qui s'est tenue a rassemblé soixante-quatre bébés et leurs parents, ainsi que des spectateurs venus se divertir aux cris des bambins. «Nous pouvons connaître l'état de santé d'un bébé en écoutant la façon dont il pleure. Aujourd'hui, il peut être nerveux et ne pas pleurer beaucoup, mais je veux entendre ses pleurs sains», a déclaré à l'AFP Hisae Watanabe, la mère d'un bébé sumo de huit mois.