Un œuf de Pâques en chocolat vieux de 84 ans sera vendu aux enchères

C'est un œuf qui a connu la guerre: alors qu'elle a 9 ans, Sybil Cook reçoit un petit œuf de Pâques en chocolat, mais l'invasion de la Pologne par les troupes d'Adolf Hitler, qui survient quelques mois plus tard, l'empêche de se régaler: «Avec la guerre qui s'annonçait, son oncle lui a dit: “Fais attention avec ça, ma fille, il n'y aura peut-être bientôt plus de chocolat”», raconte aujourd'hui Gill Bolter, la fille de Sybil Cook, qui ajoute: «Il lui a dit de le rationner. Étonnamment, elle était si disciplinée et respectueuse de ses aînés qu'elle n'en a jamais mangé un seul morceau.»

Ce petit œuf de Pâques, qui aura donc survécu 84 ans aux appétits de la jeune et moins jeune Sybil, va désormais être vendu aux enchères, par Hansons Auctioneers, une société basée dans le Derbyshire, en Grande-Bretagne. Le 18 mai 2023, il sera proposé aux acquéreurs potentiels, avec un prix indicatif compris entre 600 et 800 livres sterling.

Un œuf témoin

L'œuf a été conservé dans une petite boîte au nom de sa propriétaire, dans son papier bleu et blanc presque intact, avec une scène de jardin décorative où se trouvent les miniatures d'une petite fille et d'un arrosoir.

«Quand elle était petite, elle a gratté un peu de papier sur la face avant, juste pour vérifier qu'il y avait bien du chocolat derrière», explique Gill Bolter. La guerre une fois terminée, il semblait à Sybil bien étrange de manger l'œuf après être parvenue à le conserver si longtemps, aussi l'a-t-elle emportée avec elle en déménageant dans le Pays de Galles.

Pour le propriétaire de Hansons Auctioneers, Charles Hanson, cette relique en chocolat témoigne de l'austérité en temps de guerre, et de valeurs conservatrices: «L'œuf de Sybil est un rappel de ces jours difficiles. Elle était issue d'une génération qui comprenait les difficultés. Elle a appris à chérir et à apprécier les plus petites choses. C'est un très beau trait de caractère.»

Sybil Cook est décédée à l'âge de 91 ans en 2021.