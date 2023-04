Le vieillissement lié au stress est-il irréversible?

Temps de lecture: 2 min — Repéré sur Science Alert

Cela peut sembler contre-intuitif, et pourtant, notre âge biologique n'est pas le même que notre âge chronologique. L'âge chronologique, c'est celui qui court depuis votre date de naissance jusqu'à aujourd'hui, celui que l'on calcule à l'aide d'un calendrier. L'âge biologique, c'est celui que l'on évalue à partir de l'état vos fonctions vitales, et qu'on appelle également âge phénotypique.

Prendre «un coup de vieux», ce n'est pas seulement laisser filer le temps, c'est aussi avoir connu des événements, des conditions ou des pathologies qui ont accéléré le vieillissement de notre corps: un deuil, une dépression, un travail difficile, du stress, un cancer… C'est pourquoi l'âge biologique est aussi éminemment social, dans la mesure où il est lié à un ensemble de facteurs relatifs à la classe sociale, au genre, et aux discriminations raciales. On parle ainsi de modifications épigénétiques, qui résultent de notre exposition à des facteurs liés à notre mode de vie et à notre environnement (malnutrition, infection, stress…).

De quelques jours à quelques mois

Un état de haut stress accroît le vieillissement en termes d'âge biologique. Or selon une récente étude publiée dans la revue Cell Metabolism, ce vieillissement prématuré pourrait être réversible, après une période de récupération.

«Un schéma clair est apparu au cours de nos études: l'exposition au stress augmente l'âge biologique. Lorsque le stress est atténué, l'âge biologique peut être totalement ou partiellement rétabli. L'analyse des changements de l'âge biologique en réponse à une intervention chirurgicale majeure en est peut-être la preuve la plus évidente», écrivent les chercheurs.

En effet, après avoir prélevé plusieurs échantillons de sang sur des patients âgés victimes d'un traumatisme et opérés d'urgence, ils ont pu constater que l'augmentation des marqueurs de l'âge biologique s'était estompée une semaine après l'opération, pour revenir à son niveau de base.

Le temps de récupération pourrait varier de quelques jours à plusieurs mois, en fonction des horloges épigénétiques des patients, et du type d'affection auquel ils sont confrontés.

«Cette découverte d'un âge fluide, fluctuant et malléable remet en question la conception qui prévalait de longue date d'une trajectoire ascendante unidirectionnelle de l'âge biologique au cours de la vie», soulignent les chercheurs, qui insistent toutefois sur la nécessité de mener de futures recherches pour établir un lien entre la récupération de l'âge biologique précédant un événement stressant et l'amélioration de résultats cliniques, et pour évaluer l'impact des élévations transitoires de l'âge biologique sur l'accélération du vieillissement au cours de la vie.