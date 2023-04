Entre la monarchie britannique et la génération Z, le torchon brûle

Temps de lecture: 7 min

Le terme «génération z» ou «gen Z» désigne les personnes nées entre 1997 et 2010, soit la frange de la population actuellement adolescente ou jeune adulte. D'après un sondage YouGov daté de mars 2023, seulement 58% de la population a une opinion positive de la famille royale. Parmi les répondants, la catégorie la plus défavorable se trouve parmi les 18-24 ans dont 38% portent un regard négatif sur la famille et 42% sur l'institution en général.

Quant au roi Charles III, qui sera officiellement couronné au mois de mai prochain, on ne peut pas dire qu'il fasse l'unanimité. Alors que la reine Elizabeth II reste le membre le plus populaire de la famille royale avec 81% d'opinions positives, son fils ne reçoit que 63% d'opinions favorables toutes générations confondues et 39% au sein de la gen Z.

Mais au-delà de la tiédeur des sentiments des plus jeunes envers le nouveau roi, c'est tout le symbole de la famille royale qui paraît tomber en disgrâce, comme en témoigne Katie, 25 ans, originaire de Liverpool: «Depuis le décès d'Elizabeth II, on se questionne davantage sur la pertinence de cette famille pour le pays. Personnellement, ils m'indiffèrent mais je sais que certaines personnes de mon âge ont une réelle aversion pour eux.»

Le spectre de Diana continue à entacher l'image du roi

Fait surprenant: à l'aube de son couronnement, Charles III se voit attribuer moins de points de popularité que feu sa mère mais également que son fils William, sa belle-fille Kate et sa sœur la princesse Anne. Un sondage réalisé en avril 2022, soit quelques mois avant le décès d'Elizabeth II, indiquait que 42% des Britanniques estimaient qu'il devrait laisser le trône à son fils aîné.

Un préjudice en partie causé par son mariage chaotique avec Diana, dont le souvenir a été ravivé par la diffusion en 2020 de la saison 4 de The Crown sur Netflix: «La princesse Diana a contribué à rendre la famille royale britannique célèbre dans le monde entier», explique Catherine Heyrendt-Sherman, maîtresse de conférences en civilisation britannique à l'Université de Reims Champagne-Ardenne et autrice de The United Kingdom Today. «Même si elle est décédée en 1997, elle reste populaire auprès de toutes les catégories d'âge.»

C'est que «la princesse des cœurs» reste une véritable icône, adulée de tous y compris des plus jeunes générations. Les scènes de The Crown montrant sa santé mentale fragile, les infidélités répétées de son mari et sa jalousie vis-à-vis de son extrême popularité, mais aussi l'isolement dont elle a été victime, ont sérieusement porté atteinte à l'image de Charles. Aujourd'hui, les plus jeunes voient toujours en Diana un symbole d'insoumission, une icône de mode, féministe, LGBT-friendly, sensible et à l'esprit ouvert, une modernité qui ne cesse de renvoyer les Windsor à leur conservatisme et leur rigidité.

Autre scandale qui porte atteinte à l'image de la famille royale: les accusations d'agression sexuelle sur mineure faites au prince Andrew, frère de Charles, et ses liens avec le criminel sexuel Jeffrey Epstein. «Cette histoire a vraiment entaché l'image de la famille royale, estime Katie. Dans notre ère post-MeToo, ces révélations ne passent plus.»

Charles, une personnalité aux antipodes de celle d'Elizabeth II

D'après Catherine Heyrendt-Sherman, les engagements caritatifs historiques de Charles III lui permettent tout de même de conserver l'estime de la population: «On le sait engagé depuis les années 1970 pour la préservation de l'environnement. Il a été l'un des premiers à porter publiquement cette cause au Royaume-Uni.»

Pour Katie, «on ne peut pas nier que Charles est un véritable philanthrope qui tente d'utiliser son pouvoir et sa richesse à des fins honorables. C'est quelque chose que les gens de mon âge ne reconnaissent peut-être pas suffisamment.»

«Là où Elizabeth II incarnait une valeur refuge sur laquelle chacun pouvait projeter ce qu'il choisissait de voir, Charles a des opinions plus tranchées.» Catherine Heyrendt-Sherman, maîtresse de conférences en civilisation britannique

Malheureusement pour Charles, son sens aiguisé de l'éthique lui vaut aujourd'hui un retour de bâton, comme l'explique Catherine Heyrendt-Sherman: «Elizabeth II est toujours restée fidèle au devoir de réserve qui incombe au monarque. Elle exprimait ses opinions de manière subtile et symbolique, sans jamais montrer la moindre allégeance envers aucun parti. L'arrivée de Charles sur le trône pourrait bien bousculer la tradition et certains redoutent qu'il ne cherche à influencer trop fortement le gouvernement.»

Il faut dire qu'en 2015, l'affaire des «black spider memos», ces vingt-sept mémos reçus par Le Guardian, avait fait scandale en révélant les tentatives de Charles d'influencer des ministres et responsables politiques. «Là où Elizabeth II incarnait une valeur refuge sur laquelle chacun pouvait projeter ce qu'il choisissait de voir, Charles a des opinions plus tranchées et mieux connues, même si, de son propre aveu, il sera plus réservé en tant que souverain qu'il ne l'a été comme prince de Galles», note Catherine Heyrendt-Sherman.

L'institution en question

«Le décès de la reine Elizabeth a d'abord provoqué un moment d'unité nationale, presque euphorisant, mais éphémère, ajoute Catherine Heyrendt-Sherman. Le pays est extrêmement polarisé depuis le Brexit, une tendance qui s'est accentuée avec la crise sanitaire puis la crise du coût de la vie. Les débats autour du coût de la monarchie sont aujourd'hui plus que jamais d'actualité et divisent la population.»

Dans ce contexte, le train de vie du couple royal, entièrement financé par le contribuable, ravive les tensions autour de l'existence de cette institution: «La question du rapport qualité-prix de la famille royale s'est toujours posée: on cherche à savoir si les sommes qui leur sont allouées sont à la hauteur de leur contribution au rayonnement culturel et à l'exportation du soft power britannique à l'étranger, précise la chercheuse. Dans le contexte actuel, ces interrogations reviennent en force. Pour éviter de faire polémique, il est prévu de ne pas engager de dépenses excessives pour le couronnement, même s'il faut trouver un compromis car une partie du public attend une cérémonie à la hauteur de cet événement historique.»

Désormais, les sondages laissent apparaître des velléités républicaines de la part des 18-24 ans. En mai 2022, ils étaient 33% à penser que le Royaume-Uni devrait continuer à avoir une monarchie et 31% à estimer que le pays devrait se doter d'un chef d'État élu. Dix ans plus tôt en 2012, 72% de cette même tranche d'âge pensaient que la monarchie devrait continuer à exister et seulement 16% lui préféraient un chef d'État élu. Preuve que les générations peinent à se mettre d'accord: en 2023, les 25-49 ans sont seulement 26% à préférer à la monarchie un chef d'État élu, les 50-64 ans, 21% et les plus de 65 ans, 13%.

D'après l'enseignante-chercheuse, en pratique, se passer du monarque ne serait pas chose aisée: «La monarchie participe à la stabilité des institutions car au Royaume-Uni, il n'y a pas de constitution écrite. Dans l'état actuel des choses, il serait particulièrement épineux de déconstruire la partie monarchique du système politique sans mettre celui-ci en péril.»

Un héritage de l'impérialisme britannique difficile à ignorer

Le décès de la reine Elizabeth II a certes créé une vague d'émoi partout dans le monde, mais il a aussi été l'occasion de rappeler le passé colonial du Royaume-Uni: «Charles III est désormais chef du Commonwealth, qui compte cinquante-six pays dont beaucoup d'anciennes colonies. Quinze d'entre eux sont d'ailleurs toujours des royaumes dont il est le chef d'État», précise Catherine Heyrendt-Sherman. Un héritage encore tabou, qui continue pourtant à imprégner le présent: «L'histoire de la famille royale est marquée par l'impérialisme et la domination d'autres peuples, ce que les jeunes générations dénoncent avec plus de force que les précédentes.»

Et si Charles semble décidé à faire la lumière sur les liens entre la famille royale et l'esclavage transatlantique en finançant des recherches sur le sujet, il peine à convaincre la génération Z. Dans un article du HuffPost daté de septembre 2022, une jeune femme de 19 ans, étudiante dans la région du Kent, témoignait: «La famille royale ne s'est jamais exprimée sur le colonialisme, la question de l'esclavagisme et tous ces événements qui continuent à lui profiter sur le plan financier. Je trouve triste que tant de personnes la glorifient sans chercher à comprendre le passé.»

Les 18-24 ans ne se reconnaissent plus dans l'ordre établi

Dans les sondages, la gen Z est la classe d'âge la plus favorable à Harry et Meghan, qui s'emploient depuis plusieurs mois à dénoncer le racisme dont Meghan a été victime au sein de la famille. À l'inverse, les autres classes d'âge boudent le couple princier qui est désormais tout en bas des sondages de popularité.

On voit donc que le lien qu'entretiennent les Britanniques avec la famille royale témoigne d'un fossé générationnel qui va bien au-delà de la question de la monarchie. «Les jeunes générations sont bien plus au fait que leurs aînés des enjeux de racisme, de sexisme, de justice sociale et environnementale. Cela s'exprime à de nombreux niveaux et rejaillit sur la monarchie, qui constitue pour certains un symbole ultime de privilège et d'élitisme», ajoute Catherine Heyrendt-Sherman.

Dans l'article du HuffPost, un étudiant londonien affirme: «Nos parents vénéraient la famille royale mais maintenant, c'est terminé. On fait face à une récession imminente, une crise climatique, du logement et de l'énergie. Les gens n'arrivent plus à payer leurs factures et sombrent dans la pauvreté. Ce sont des problèmes majeurs dont la famille royale est protégée. Eux, ils dînent dans de la porcelaine fine et prennent des jets privés.» Avant de conclure: «La jeunesse de ce pays a été abandonnée pendant des décennies et ces gens n'ont rien fait pour nous aider. La monarchie est complètement décalée et doit être abolie.»