Le nazisme était aussi une histoire de femmes

Une figure maternelle, naïve, fragile et douce, incapable de verser le sang: voilà le stéréotype millénaire qui colle à la peau des femmes et leur a valu d'être reléguées en marge des effectifs militaires depuis la nuit des temps.

Refoulées des armées jusqu'à une période très récente, elles ont souvent dû se travestir pour porter les armes. Déjà au XIe siècle, certaines se dissimulent sous l'armure de leurs maris pour aller guerroyer en Terre sainte. Et les chroniqueurs musulmans s'émeuvent, en visitant les champs de bataille, de découvrir des visages féminins sous les hauberts…

La guerre au féminin

Les périodes contemporaines de notre histoire ne font pas exception. Participant activement à l'effort de guerre durant les deux conflits mondiaux, les Occidentales du XXe siècle prennent du galon, sans pour autant tutoyer les grades ou recevoir les distinctions de leurs homologues masculins. À partir de 1933, c'est aussi le cas dans la hiérarchie nazie, composée en majorité d'hommes. Les femmes y sont avant tout secrétaires, standardistes, sténotypistes… Des rôles qui justifient leur absence des procès médiatisés de Nuremberg: seuls des hommes y sont jugés.

Des officiers et assistantes nazis à Solahütte (Pologne), en juillet 1944. | Höcker Album / Domaine public via Wikimedia Commons

Pourquoi les femmes sont-elles si peu nombreuses à comparaître? Les grands procès se focalisent d'abord sur les hauts dignitaires nazis. Pour exorciser les démons de l'Holocauste, il faut d'abord châtier les diables… et couper le mal à la racine. Résultat, les femmes se tiendront en marge des tribunaux, les Alliés faisant pression pour écourter cette période d'instabilité afin que le calme revienne au plus vite dans une Europe profondément meurtrie. Combattantes de l'ombre, travailleuses de l'armement ou survivantes des crimes de guerre, les femmes sont soit honorées, soit prises en pitié.

Sont-elles pour autant complètement innocentes? En 1932, les citoyennes allemandes donnent près de 7 millions de voix au parti nazi. Et elles ne s'en tiennent pas au slogan phallocrate «Kinder, Küche, Kirche» («Enfants, cuisine, Église») martelé par Hitler: elles se rendent également complices, consciemment ou non, des crimes commis par le régime. En 1939, le Führer leur accorde le droit d'intégrer la Waffen-SS. Les premières surveillantes investissent le camp de concentration pour femmes de Ravensbrück en mai. C'est l'occasion pour le régime de défendre une politique inclusive et avant-gardiste de mixité…

Sous l'uniforme noir

Qui sont-elles? Issues pour la plupart d'un milieu modeste, les surveillantes (Aufseherin en allemand) sont d'abord motivées par la perspective d'un emploi stable et «bien payé», ainsi que le promettent les petites annonces. Les recruteurs recherchent des candidates âgées de 21 à 45 ans, célibataires de préférence, «sans compétences professionnelles requises». Le salaire est attractif: le double de celui d'une ouvrière de l'armement. Il est même plus élevé que celui des surveillants masculins.

En temps de guerre, la recette fonctionne. Preuve que les offres n'attirent pas que des tortionnaires, Germaine Tillion, survivante de Ravensbrück, raconte le processus d'acculturation: «Pour une petite Aufseherin de 20 ans, qui, le jour de son arrivée, était tellement peu au fait des bonnes manières du camp qu'elle disait “pardon” lorsqu'elle passait devant une prisonnière, et qui avait été visiblement effrayée par les premières brutalités qu'elle avait vues, il a fallu exactement quatre jours avant qu'elle ne prît ce même ton et ces mêmes procédés.»

C'est le point de départ d'une violence quotidienne et banalisée. «On était frappé pour trois fois rien, se souvient une survivante, dont les propos sont rapportés dans le mensuel L'Histoire. Et il y en avait pour tous les goûts: le poing, la paume de la main, une canne, un gourdin.» Comment expliquer ce zèle? Une formation auprès de gardiennes expérimentées aura tôt fait de leur enseigner les «bonnes pratiques» dès leur arrivée au camp. Y contribue aussi leur uniforme, symbole d'une position d'autorité qui, pour la plupart des surveillantes, contraste avec la soumission qui leur a toujours été imposée, de par leur sexe et leurs origines modestes.

La complicité des Allemandes aux crimes du Troisième Reich est, dans une large mesure, difficile à appréhender. Toutes ne furent pas aussi directement impliquées que les infirmières participant aux programmes d'euthanasie dans les hôpitaux du Reich ou les sage-femmes noyant des nouveau-nés au cœur des camps d'extermination. La plupart assistèrent les nazis par facilité ou conformisme, sans se salir les mains, en gardant le silence sur un système répressif qui, profondément misogyne sur le fond, leur permettait d'exprimer autre chose que ce qu'on attendait d'elles –fût-ce de la violence.

Les surveillantes SS Elisabeth Becker, Gerda Steinhoff, Jenny-Wanda Barkmann et Wanda Klaff, lors du procès du Stutthof en 1946. Toutes les quatre ont été condamnées à mort. | Domaine public via Wikimedia Commons

Au total, quelque 3.500 gardiennes SS participèrent, avec la bénédiction du Führer, aux crimes orchestrés par le Troisième Reich. Les tribunaux anglo-américains en exécutèrent six.