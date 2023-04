Les Américains peignent leurs pelouses pour les rendre plus vertes

Temps de lecture: 2 min — Repéré sur The Conversation

L'herbe est toujours plus verte chez son voisin. Et avec l'arrivée des beaux jours, le rêve d'avoir une pelouse parfaite s'intensifie. Mais entre l'inflation qui a fait monter les prix des produits d'entretien et les risques de sécheresse qui imposent des restrictions d'eau, les jardins ne sont pas à la hauteur. The Conversation explique que certains Américains jettent alors leur dévolu sur la peinture.

Les nuances de vert «Fairway» ou «Seigle vif» ont la cote dans les magasins de bricolage, et de plus de plus d'Américains décident de pulvériser leur gazon avec de la peinture bien verte. Mais d'où vient cette obsession pour une herbe parfaitement taillée et colorée?

La mode des pelouses remonte à loin dans l'histoire des États-Unis . Les anciens présidents George Washington et Thomas Jefferson en possédaient déjà à l'époque, même si elles étaient loin d'être parfaites. Le phénomène d'un jardin tout vert et sans mauvaises herbes qui dépassent est en réalité assez récent.

Les premiers signes de cette obsession remontent à peu de temps après la Seconde Guerre mondiale avec l'arrivée des banlieues résidentielles, comme Levittown dans l'État de New York . Les habitants avaient pour obligation de tondre leur pelouse une fois par semaine entre les mois d'avril et de novembre, afin de garder un quartier exemplaire.

La peinture remplace les pesticides

La mode d'après-guerre des couleurs vives est aussi en partie responsable de cette tendance. Les consommateurs se sont mis à rejeter le monde terne associé à la vie urbaine, pour favoriser les banlieues modernes et colorées. Le gazon bien vert a donc rapidement fait partie de cette tendance.

Les produits chimiques en tout genre ont ainsi vu le jour pour permettre aux propriétaires de traiter leur pelouse. Les ventes de pesticides tels que le 2.4-D (aujourd'hui interdit car cancérigène) ont explosé, mais la réalité a vite rattrapé les utilisateurs: cet herbicide tue non seulement les mauvaises herbes, mais aussi les bonnes, comme les trèfles et les pâturins. Ces deux plantes contribuent à fertiliser le sol, alors lorsqu'ils les tuent, un retour à la case départ attend les jardiniers amateurs, qui doivent racheter toujours plus de produits pour traiter leur jardin.

Dans les années 1960, les propriétaires se sont mis à chercher d'autres moyens d'obtenir le gazon parfait. En 1964, Newsweek publie un article qui révèle que trente-cinq États vendent désormais de la peinture couleur herbe verte. Le magazine émet l'hypothèse de la facilité, puisque les propriétaires devraient obtenir «un diplôme en chimie pour comprendre l'impressionnante quantité de pesticides et d'herbicides sur le marché». La peinture devient alors une alternative efficace et économique.