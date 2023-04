Un orchestre ukrainien privé de visa au Royaume-Uni

Temps de lecture: 2 min — Repéré sur The Guardian

Le gouvernement britannique dépeignait ce concert sur son site comme un exemple de la coopération anglo-ukrainienne. Mais des membres clés de l'orchestre ukrainien Khmelnitsky ne l'ont sûrement pas vu de cette manière. The Guardian révèle que les musiciens n'ont pas pu jouer au Royaume-Uni parce que les autorités du pays ont refusé de leur livrer un visa.

L'orchestre Khmelnitsky aurait dû donner deux concerts chez nos voisins d'outre-Manche, à savoir une reprise de la musique des films Harry Potter ainsi qu'une autre des films Le Seigneur des Anneaux. En 2022, les artistes avaient déjà joué en Belgique un concert sur le thème du sorcier de Poudlard. «C'est un immense honneur qu'un élément tellement emblématique de la culture britannique soit interprété par un orchestre ukrainien», avait réagi à cette occasion l'ambassadrice adjointe britannique à Bruxelles, Chloe Louter.

Le promoteur des concerts au Royaume-Uni, Star Entertainment, accuse de son côté le gouvernement d'hypocrisie. «Ils ont mis en avant leur soutien aux Ukrainiens, mais quand il s'agit de leur donner des visas, ils n'ont rien voulu savoir», lance Jaka Bizilj, directeur général de Star Entertainment. Ce dernier appelle également la secrétaire d'État à la Culture, Lucy Frazer, à démissionner si les artistes continuent d'être traités de cette manière.

Des visas à 15.000 euros

La tournée britannique de l'orchestre aurait dû commencer à Portsmouth, le 1er avril. Mais seulement un jour avant le concert, des membres importants du collectif, dont le chef d'orchestre et quatre premiers violons n'ont toujours pas reçu leur visa. Coincés à Paris, les musiciens sont dans l'attente du précieux sésame. Le 3 avril, l'ambassade britannique les informe qu'ils doivent payer 15.000 euros pour des visas d'urgence.

Ces documents express n'ont pas été délivrés en temps et en heure selon Jaka Bizilj, qui reproche aux autorités anglaises d'avoir «tenu en otage» l'orchestre. «Il n'y a eu aucune raison valable pour ce refus. C'est de la discrimination envers des artistes ukrainiens», estime le promoteur.

C'est seulement lorsque Jaka Bizilj demande à l'ambassade des explications formelles sous forme de communiqué de presse, faute de quoi il informerait les médias, que les visas sont remis. Mais trop tard pour les premiers concerts, à Portsmouth, Salford et York.

Dans la première ville, la représentation a eu lieu, mais avec des musiciens basés au Royaume-Uni comme remplaçants. Résultat: tous les morceaux n'ont pas pu être joués, et de nombreux spectateurs ont demandé un remboursement. À Salford, l'orchestre Khmelnitsky a rendez-vous en 2024, tandis qu'il se rendra à York en mai 2023. Selon Jaka Bizilj, cet imbroglio a coûté plus de 100.000 euros à Star Entertainment.

Merci le Brexit

Le cas des musiciens ukrainiens n'est pas isolé. Avec les règles post-Brexit, de plus en plus d'artistes n'arrivent pas à se rendre sur l'île. Plus tôt en mars, le groupe allemand Trigger Cut n'a pas dépassé Calais après avoir déclaré aux gardes-frontières qu'ils avaient un emploi supplémentaire en dehors de la musique.

«Ceux qui privent le Royaume-Uni de musique et de culture devraient être tenus responsables, estime Jaka Bizilj. Des groupes, des musiciens et des orchestres ne prendront pas le risque de venir si c'est pour ne pas pouvoir y rentrer.»

Un porte-parole du gouvernement déclare quant à lui que «toutes les demandes de visa sont étudiées soigneusement sur base de leurs mérites individuels, en accord avec les règles sur l'immigration. Les musiciens constituent une part importante de la culture britannique. C'est pourquoi nous proposons une voie d'immigration spécialement dédiée aux travailleurs créatifs.» Il est peu probable que cela ait convaincu l'orchestre Khmelnitsky.