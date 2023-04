Temps de lecture: 2 min

Cet article est publié en partenariat avec Quora, plateforme sur laquelle les internautes peuvent poser des questions et où d'autres, spécialistes du sujet, leur répondent. La question du jour: «Pourquoi la plupart des militaires méprisent-ils les armes chinoises? Ne sont-elles pas efficaces?»

La réponse de Tsam Gürkhān (Цам Гүрхан), traduite par Jerome Cohen:

Les armes chinoises ne sont pas considérées avec tant d'attention par les militaires pour deux raisons principales.

D'abord, elles sont principalement fabriquées par rétro-ingénierie, après la capture et la récupération d'armes étrangères. Les Chinois les ouvrent, étudient leurs mécanismes et les reproduisent ou en fabriquent des similaires, avec des mécanismes semblables. Ces produits de rétro-ingénierie ne sont pas vus d'un bon œil, tout comme on ne se procurerait jamais un faux Samsung ou un iPhone contrefait: ils fonctionnent, mais on ne les achèterait pas.

Ensuite, si les armes chinoises peuvent sembler très bien de prime abord, car ce sont des répliques proches des armes originales, elles ne sont pas aussi efficaces que leurs modèles, parce que ces derniers sont constitués d'alliages et de métaux de qualité et de technologie supérieure, qu'il est difficile de reproduire. Une machine qui produit des fusils de précision M24 ou G3 n'est pas facile à imiter, et les matériaux utilisés pour les canons ne sont pas non plus aussi simples à reproduire que l'apparence des armes ou leur mécanisme. Ces machines sont très protégées, parce que les fabricants savent que Pékin est à leur recherche.

Ainsi, les contrefaçons chinoises de Norinco sont moins efficaces et moins robustes que les armes sur lesquelles elles sont calquées. Elles peuvent vous lâcher au milieu d'une opération importante ou sur le champ de bataille. Or, une arme fait partie du soldat, et vous ne voulez pas qu'elle fonctionne mal au milieu d'une mission, car elle le paralyserait.

Voilà à quoi ressemble la réplique chinoise de la deuxième arme la plus populaire au monde, le fusil d'assaut AK-47:

Un AK-47. | Ickybicky via Wikimedia Commons

Un Norinco 56, copie chinoise de l'AK-47. | Auge=mit via Wikimedia Commons

Nous pouvons toujours mépriser les armes chinoises maintenant. Mais si la Chine devient une experte capable de réellement reproduire fidèlement une arme, des métaux et alliages utilisés jusqu'au mécanisme et au design, elle ne sera pas loin de pouvoir en créer de meilleures.