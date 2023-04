La vidéo de ces soldats russes tranquilles sous un char en feu

Temps de lecture: 2 min — Repéré sur Newsweek

Si vous étiez près d'un véhicule en feu, vous auriez sûrement le réflexe de partir en courant le plus loin possible. Mais les militaires russes, eux, n'ont pas l'air d'en faire autant. Comme l'explique Newsweek, un utilisateur de Twitter a partagé une vidéo de soldats allongés sous un char qui brûle, et ils ne semblent pas en détresse.

Special Kherson Cat, un compte Twitter qui partage du contenu en lien avec la guerre en Ukraine, a publié une vidéo de vingt-cinq secondes sur laquelle on aperçoit, au loin, un véhicule militaire en feu. La caméra zoome ensuite sous le tank, et l'on aperçoit deux soldats allongés, l'air relativement serein compte tenu de la situation dans laquelle ils se trouvent.

Russians chilling under a burned Russian BMP pic.twitter.com/qXGKk75M7e — Special Kherson Cat 🐈🇺🇦 (@bayraktar_1love) April 18, 2023

«Des russes qui chillent sous un BMP qui brûle.»

«J'essaie de comprendre. Quel est le niveau de menace sur le front si les militaires se sentent en sécurité sous un véhicule en feu prêt à exploser, au lieu de s'enfuir en courant?» écrit un autre utilisateur dans les commentaires.

Les frappes aériennes se poursuivent

Depuis le 18 avril, la vidéo (qui n'a pas été indépendamment vérifiée) a cumulé plus de 347.000 vues. La date ainsi que le lieu de la prise n'ont pas été communiqués. Il semblerait cependant que les troupes russes aient lancé, tôt ce jour-là, une attaque de drones sur la ville portuaire d'Odessa, au sud de l'Ukraine, bien qu'aucun blessé n'ait été rapporté.

Yuriy Kruk, chef de l'administration militaire d'Odessa, s'est exprimé auprès du Telegram en assurant que la défense aérienne ukrainienne avait détruit la plupart des Shahed 136 (des drones iraniens utilisés par les Russes), même si certaines infrastructures civiles ont été touchées. Ces nouvelles frappes ont poussé Kiev à demander plus de missiles de défense aérienne à ses alliés.

Alors que le conflit se poursuit en Europe de l'Est, une simple vidéo de vingt-cinq secondes peut donner des indications importantes sur les tensions qui sévissent. Les risques d'attaques aériennes pourraient justifier le choix des soldats russes de rester abrités, plutôt que de sortir à découvert sous une pluie de missiles.