En Amérique latine, les femmes s'imposent enfin dans le reggaeton

Temps de lecture: 5 min

Le succès immédiat, viral, de «TQG», pour «Te Quedó Grande», que l'on pourrait traduire par «Trop bien pour toi», des deux stars colombiennes Shakira et Karol G a de quoi interpeller. Parue sur l'album Mañana Será Bonito, la chanson était classée numéro 2 sur Global Spotify dès la semaine de sa mise en ligne après avoir enregistré 6,92 millions d'écoutes en vingt-quatre heures, deux jours seulement après sa sortie le 24 février 2023.

Le titre dénonce les infidélités des ex des deux chanteuses, le footballeur espagnol Gerard Piqué et le chanteur portoricain Anuel AA, et évoque la renaissance après une rupture douloureuse: «Tú te fuiste y yo me puse triple M/Más buena, más dura, más level/Volver contigo never, tú eras la mala suerte/Porque ahora la’ bendicione’ me llueven.» («Tu es parti et j'ai eu le triple M/Beaucoup plus sexy, beaucoup plus dure, beaucoup plus légère/Je ne me remettrai jamais avec toi, tu me portais la poisse/Maintenant, les bénédictions pleuvent sur moi.»)

Les paroles louent l'empowerment féminin, fait inhabituel dans le reggaeton, longtemps conspué pour son caractère machiste, misogyne, sexiste, où les femmes, reléguées au rang d'objets sexuels, assouvissent essentiellement les désirs des hommes. La popularité de Karol G et d'autres têtes d'affiche semble contribuer à une évolution du genre: les femmes s'affirment, refusent les stéréotypes qui leur sont accolés et contrôlent leur sexualité, justement en chantant à propos de leur vie et de leurs désirs sexuels.

Femmes érotisées et textes crus

Le reggaeton naît au Panama à la fin des années 1970, dans la province de Colón, d'abord sous le nom de «spanish reggae». Fortement influencé par le hip-hop américain et empreint de styles musicaux latino-caribéens tels que le mambo, le merengue ou la bachata, il se distingue par son rythme entraînant dembow ou tumpa tumpa.

Étroitement associé aux quartiers populaires, le reggaeton témoigne de la misère sociale, selon la chercheuse Petra Rivera-Rideau, professeure d'études américaines à l'université de Wellesley (dans l'État du Massachusetts, aux États-Unis) et autrice de Remixing Reggaetón – The Cultural Politics of Race in Puerto Rico: «Le reggaeton est assimilé au trafic de drogues et à la violence. Les femmes qui y participaient étaient vues comme hyper sexualisées.»

Le genre s'exporte ensuite à Porto Rico, et s'accompagne d'une danse lascive, le perreo, dérivé de perro, «chien» en espagnol. Les textes, très crus, traitent aussi de mœurs légères, de l'amour, de la sexualité.

Les femmes sont appelées à jouer un rôle érotisé dans un univers hyper masculin, deviennent des objets sexuels, comme dans le titre «En La Cama», de Nicky Jam et Daddy Yankee en 2001: «Chocha, culo, teta [...] Ella le gusta que le den duro y se la coma [...] A ella le gusta que se la coman/ Dice, qué bella camina esa muchacha cuando la veo desnuda» («Chatte, cul, nichon [...]/Elle aime se faire baiser fort et qu'on la lui mange[...]/ Elle aime qu'on la lui mange/Comme cette fille est belle quand je la vois marcher nue»).

«J'achète mes propres affaires, tu ne me contrôles pas»

Pourtant, le succès du reggaeton n'a jamais faibli dans le public féminin. «Pourquoi les femmes aiment-elles tant le reggaeton?, s'interroge Catalina Ruiz Navarro, directrice de Crearas Camp, un atelier de formation au féminisme, et fondatrice du collectif féministe Viejas Verdes. Elles n'ont pas besoin d'homme ou d'être en couple pour danser! Les femmes latino-américaines expriment leur sexualité et leur sensualité, ce qui a été largement puni par le conservatisme ambiant.»

Dès ses débuts, le reggaeton voit l'émergence de figures féminines: Lisa M, Fransheska et Ivy Queen, considérée comme une pionnière. «Yo Quiero Bailar», son titre sorti en 2003, est devenu un hymne dont les paroles prônent le consentement, le pouvoir décisionnaire des femmes, leur réappropriation de leur corps: «Yo quiero bailar/Tu quieres sudar/Y pegarte a mi/ El cuerpo rozar/Yo te digo: “Si tu me puedes provocar/Eso no quiere decir que pa' la cama voy”» («Je veux danser/Tu veux transpirer/Et te coller à moi/Ton corps contre le mien/ Je te dis: “Tu peux me provoquer/Ça ne veut pas dire que je vais coucher”)».

Ivy Queen impose ses limites, tout en répondant à un besoin contradictoire de sexualiser son image. La chanteuse portoricaine a ouvert la voie à toute une génération de «reggaetoneras», à l'instar de Karol G, Becky G, Natti Natasha ou Anitta.

«Il y a un public conséquent qui veut écouter des chansons sur l'empowerment féminin, la liberté, la vie conjugale, les priorités des femmes, la sororité, le sens de la vie en dehors des relations amoureuses. J'ai l'impression, en écoutant les chansons de Karol G, que l'on manquait de ce type de références dans les années 1990, les femmes ne rejetaient pas les hommes et ne les insultaient pas dans leurs chansons», s'enthousiasme Catalina Ruiz Navarro.

Autre exemple, celui de Becky G, d'origine mexicaine, qui chante, dans la chanson «La Repuesta», sortie sur l'album Mala Santa en 2019: «Yo no necesito un hombre que me joda/Yo compro mis cosas, tú no me controlas [...]/ Yo no te lavo los trastes/Tampoco plancho tu ropa/Si es lo que estás buscando/Entonces ve a buscarlo en otra» («Je n'ai pas besoin d'un homme qui me baise/J'achète mes propres affaires, tu ne me contrôles pas [...]/ Je ne lave pas ta vaisselle/Je ne repasse pas tes vêtements non plus/Si c'est ce que tu cherches/Alors va le chercher ailleurs»).

Carolina Ruiz Navarro replace ce texte dans la perspective d'un agenda strict pesant sur les femmes: «Dans le contexte de l'histoire des femmes d'Amérique latine, où il y a beaucoup de femmes au foyer, ces paroles sont intéressantes et n'auraient pu exister dans les années 1990.» Une redéfinition et une diversification du discours autour de nouvelles thématiques impulsées par et pour des femmes.

Un marché qui bouge pour suivre les évolutions sociales

Pour Carolina Ruiz Navarro, les changements initiés par des artistes comme Karol G ou Becky G sont liés au succès planétaire du reggaeton, devenu un genre mainstream, ultra commercial, mondialisé depuis le succès de «Despacito» en 2017, qui a cumulé plus de 8 milliards de vues sur YouTube. «Les chansons reflètent notre société. Je pense que Karol G construit un public attiré par ce type de messages, c'est très inspirant. Parce qu'elle est mainstream, Karol G change le marché.»

Le reggaeton devient plus acceptable pour les classes moyennes et supérieures à travers une version presque aseptisée. «À l'instar d'autres genres musicaux passés des marges à la culture mainstream, le reggaeton s'est standardisé, blanchisé et fait plus attention à l'usage du langage, poursuit Carolina Ruiz Navarro. S'agit-il d'un changement au sein de la société, ou a-t-on fini par comprendre que les paroles sexistes marchaient moins bien dans le monde?»

De son côté, la chercheuse Petra Rivera Rideau déplore l'absence de représentation des femmes noires. «Certes, le succès de Karol G est significatif. Mais combien de femmes queers, noires, connaissent le même succès? Le fait que les femmes afro-latines ne soient pas si populaires montre le racisme systémique de l'industrie musicale. Et les femmes restent minoritaires.»

Preuve, toutefois, que le reggaeton tient compte de la vague post-#MeToo: le titre de Bad Bunny «Yo Perreo sola», récompensé d'un Latin Grammy Award pour la meilleure performance de reggaeton en 2020.

Habillé en drag-queen avec une minijupe en vinyle et des bottes à plateformes, le chanteur portoricain repousse, en se déhanchant, des hommes, devant les messages «Ni una menos» («Pas une de moins») et «Las mujeres mandan» («Les femmes au pouvoir»), tout en chantant «Ella perrea sola» («Elle twerke seule»). La vidéo s'achève sur l'avertissement suivant: «Si no quiere bailar contigo, respeta, ella perrea sola» («Si elle ne veut pas danser avec toi, respecte, elle twerke seule»).