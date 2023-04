Prendre des vacances pendant un voyage d'affaires, c'est possible

Temps de lecture: 2 min — Repéré sur Time

Vous avez toujours rêvé de partir en vacances pendant un voyage d'affaires? Le magazine Time, qui estime que c'est possible, livre ses conseils . Que l'on ne s'y trompe pas: il ne s'agit pas de «tracances», dont on a pu entendre parler l'année dernière, qui font faire du télétravail à l'employé sur son lieu de villégiature, mais bien de l'inverse.

Selon Suzanne Neufang, présidente de la Global Business Travel Association (GBTA), un facteur qui encourage cette possibilité est l'augmentation du prix du billet d'avion, qui est devenu 18% plus cher en 2022. «Si votre mode de transport est pris en charge par votre employeur, je pense que c'est un avantage énorme qui fait que les voyageurs d'affaires sont intéressés par ceci», estime-t-elle.

Plus facile à dire qu'à faire

Suivre cette tendance, aussi alléchante soit-elle, est plus facile à dire qu'à faire, estime Time, qui la compare à un réflexe oublié: nombreux étaient ceux à faire d'une pierre deux coups avant la crise du Covid. «C'est presque comme un muscle que les gens n'auraient pas entraîné durant des années», analyse Misty Belles, vice-présidente des relations publiques à l'agence de voyage Virtuoso.

Déjà, il faut obtenir l'autorisation de ses supérieurs. Prendre des vacances pendant un voyage d'affaires peut constituer une zone grise dans de nombreuses entreprises.

Ensuite, il faut organiser à l'avance un plan de secours. Dans le cas où votre vol est annulé, il est beaucoup plus facile d'obtenir une nouvelle réservation si celle-ci a été faite par votre entreprise, rappelle Paul Tumpowsky, président de l'agence Virtuoso.

La prochaine étape est de s'assurer d'avoir un lieu où bien travailler durant votre déplacement. Le magazine Time conseille par exemple de s'installer dans le lobby de son hôtel, qui peut disposer d'espaces confortables.

Enfin, le plus important, c'est de planifier à l'avance son temps libre –pour des moments de loisirs, justement. «Ce n'est pas juste si vous emmenez votre famille avec vous et que vous travaillez toute la journée, souligne Suzanne Neufang. Les gens qui profitent le plus des vacances pendant un voyage d'affaires sont ceux pour qui le moment où ils peuvent éteindre l'ordinateur est très clair.»

Un secteur en difficulté

Il faudra peut-être attendre avant de pouvoir bronzer après une journée de travail en déplacement, car le milieu du voyage d'affaires a du plomb dans l'aile. Selon la GBTA, l'inflation, la hausse des prix de l'énergie et la crainte d'une crise économique poussent les entreprises à limiter ces excursions. Pendant ce temps, les hôtels attendent toujours le retour des réservations d'entreprises, plus lucratives que les séjours de vacanciers.

Mais la demande, elle, est toujours bien présente. Selon une enquête réalisée par la chaîne d'hôtels Crowne Plaza, 60% des employés partant en voyage d'affaires comptent y ajouter des jours de vacances. Toujours selon la GBTA, la reprise de ce secteur qui pèse plus de 1.400 milliards de dollars serait pour l'horizon 2026 –pour la projection la plus optimiste. Une analyse de l'entreprise STR, spécialisée dans les statistiques du secteur hôtelier, estime quant à elle que ce domaine pourrait ne jamais retrouver son niveau d'avant-Covid.