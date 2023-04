À Anglet, l'hôtel Brindos, Lac & Château rend hommage au Pays basque

Temps de lecture: 7 min

Créé en 2014 par Alexandra et Philippe Monnin, Millésime regroupe neuf maisons élégantes, où les hôtes peuvent vivre des expériences uniques dans le respect et les valeurs de l'art de vivre à la française: Le Manège et La Course à Bordeaux (Gironde), le Domaine de Raba à Talence (Gironde), le Château de Sacy à Sacy (Marne), La Palmeraie à La Baule (Loire-Atlantique), Vins des Pyrénées à Paris, Le Grand Hôtel du Soleil d'Or à Megève (Haute-Savoie), Cocorico à Porto (Portugal) et Brindos, Lac & Château à Anglet (Pyrénées-Atlantiques).

L'hôtel cinq étoiles Brindos, Lac & Château, dernière maison du groupe Millésime, prend racines à Anglet, sur la côte basque, terre de caractère, à quelques kilomètres du centre-ville de Biarritz. Inauguré en grandes pompes en avril 2022, l'établissement fait partie de la collection Relais & Châteaux.

Vue d'ensemble de l'hôtel Brindos, Lac & Château. | Groupe Millésime

Entre tradition et modernité

Dans les années 1930, lorsque Sir Reginald Wright (sénateur australien) en fit l'acquisition, cet amoureux du Pays basque a transformé le château de Brindos en un lieu de fête perpétuelle. On dansait, on se prélassait sur les terrasses au soleil, c'était le bon temps sur la côte basque. Le soir venu, les invités se promenaient en barque et admiraient la vue sur le château.

Serge Blanco, acquéreur des lieux en 2000, a souhaité préserver le patrimoine historique tout en lui apportant modernité, élégance et confort. On doit en effet à l'ancien international de rugby, figure du Biarritz Olympique, la magistrale rénovation du château. Jusqu'à sa fermeture après une liquidation judiciaire en 2019.

Avec son écrin de verdure et sa forêt environnante, le lac à perte de vue et son architecture d'inspiration hispano-mauresque, Brindos, Lac & Château est un lieu de villégiature à part entière, à la fois authentique et convivial. Repreneur du château de Brindos en octobre 2020, le groupe Millésime fait revivre ce lieu mythique.

Guidée par ses origines basques et l'amour inconditionnel de sa région, Marie-Christine Mecoen, directrice artistique, a conservé le caractère de la bâtisse d'origine tout en lui donnant un nouvel éclat. Elle a souhaité faire vivre cet endroit magique à travers sa décoration. Chaque matière, chaque meuble, chaque accessoire a été choisi dans le but de raconter une histoire: l'immensité et la pureté de l'eau, mais aussi les boiseries de la Renaissance espagnole, le mobilier d'antan et les origines du lieu ont inspiré ses réflexions.

Des chambres et lodges élégants et insolites

Ainsi, les vingt-neuf chambres avec vue sur le lac et leurs salles de bain ont été entièrement revisitées de façon très minutieuse: un fin mélange de l'ADN propre à Millésime et de clins d'œil au Pays basque.

À l'hôtel Brindos, Lac & Château, une chambre. | Groupe Millésime

Le lac est sublimé par l'installation de dix lodges flottants prenant la forme de chambres indépendantes sur l'eau, accessibles uniquement par de petits bateaux électriques: une expérience incomparable sur l'un des plus grands lacs privés de France, dans des écrins autosuffisants énergétiquement, dotés de tout le confort moderne. La gamme de couleurs utilisée fait écho à la nature: vert, terre cuite, blanc…

On y retrouve également un espace spa bien-être flottant et un ponton avec un espace de restauration très prisé à la belle saison.

À l'hôtel Brindos, Lac & Château, un lodge. | Aymeric Masson

Voyage culinaire aux mille saveurs

La cheffe exécutive Flora Mikula (à la tête de l'Auberge Flora, près de Bastille à Paris, entre 2012 et 2020) défend une politique locavore engagée, mettant à l'honneur les produits et les savoir-faire du terroir qu'elle considère comme une richesse que nous devons protéger et faire perdurer. On retrouve ce parti pris dans les différents espaces de restauration de Brindos, Lac & Château.

Le restaurant panoramique, avec une belle vue à 180 degrés sur le lac et une ambiance conviviale, propose ainsi une immersion culinaire totale dans la plus pure tradition basque, agrémentée d'un vent de créativité.

À l'hôtel Brindos, Lac & Château, la salle du restaurant. | Gaëlle Le Boulicaut

Flora Mikula a imaginé une carte exécutée par le chef Hugo de la Barrière, riche de plats incontournables et généreux: jambon ibérique pata negra à la coupe, terrines et pâtés en croûte au foie gras et aux girolles à partager pour l'apéritif… Une cuisine fraîche et de saison pour une parenthèse gustative dans un cadre magique. Les produits sont sélectionnés en France et en Espagne.

Au restaurant de l'hôtel Brindos, Lac & Château, le pâté en croûte aux girolles et foie gras. | Groupe Millésime

Côté desserts, c'est Mathieu Mandard, chef pâtissier et champion de France en 2004, qui propose une carte composée de classiques revisités: cake chocolat et agrumes, béret basque, gâteaux de la région, tartes aux fruits de saison, millefeuilles, paris-bayonne, le russe du château… le tout à partager et à la découpe. Le dessert lumière: le baba au rhum et sa mise en scène, servi avec plusieurs garnitures et eau-de-vie au choix.

Àu restaurant de l'hôtel Brindos, Lac & Château, le russe du Château. | Groupe Millésime

Une carte à l'accent basque

Les entrées: les asperges blanches juste tiédies, sabayon à l'Izarra et soufflé à l'Ossau-Iraty (24 euros); la tartelette primeur, crème de petits pois à la menthe, condiment de brebis (19 euros); le foie gras de la Ferme Jeansarthe (Cauna, Landes), condiment à l'anguille fumée et rhubarbe, brioche (26 euros); le tourteau, Granny Smith et caviar d'osciètre, vinaigrette au piment d'Espelette (26 euros); le veau rosé des Pyrénées, façon vitello tonnato, poutargue de thon, gel à la bergamote (24 euros)… et les escargots de la ferme éponyme à Lannecaube (Pyrénées-Atlantiques) pour les amateurs.

Au restaurant de l'hôtel Brindos, Lac & Château, les escargots de la Ferme aux escargots de Lannecaube (Pyrénées-Atlantiques). | Groupe Millésime

Les plats: la truite de Baïgorry, cresson de fontaine (32 euros): le saint-pierre et les huîtres des Parcs de l'impératrice (Lège-Cap-Ferret, Gironde) rôtis au beurre d'agastache, risotto de seigle croustillant (42 euros); l'autre risotto aux morilles et Ossau-Iraty (32 euros); la côte de bœuf de Galice confit maturée quarante-cinq jours (120 euros pour deux); les langoustines, crêpe soufflée de langoustine et bisque de crustacés (76 euros pour deux).

Au restaurant de l'hôtel Brindos, Lac & Château, le canard des Landes. | Groupe Millésime

Les desserts: la mousse txokolatea [«chocolat» en basque, ndlr] selon la recette de mamie Jacqueline, soit dans l'univers de la noisette, soit dans celui de la charlotte aux poires (14 euros); le sabayon citron et sa meringue croquante, croustillant à la reine des prés et son infusion champêtre (14 euros); la noix de coco au cacao très gourmande et acidulée (14 euros); les glaces et sorbets maison (5, 9 ou 13 euros).

Menu au déjeuner à 37 euros du lundi au vendredi midi, comprenant trois plats. Pas de fermeture. Autres points de restauration: le ponton du lac avec le salon, le bar et la piscine; avec une belle sélection de spiritueux dans le grand salon, soigneusement sélectionnés par le chef sommelier Sylvain Desheulles, bon connaisseur des bordeaux.

À l'hôtel Brindos, Lac & Château, le bar. | Gaëlle Le Boulicaut

Le salon propose également un bar à tapas avec une cuisine exotique inspirée des classiques de la région revisités: assortiment de tartinables à partager, fougasse, pain pita, houmous de maïs au curry jaune, diverses planches ibériques, fromages, chipirons, poulpe à la galicienne, mini burgers, patatas bravas, etc.

La piscine, face au lac, présente une cuisine bien-être, ainsi qu'une offre vegan et sans gluten: salades gourmandes, tartares et ceviches, pizzetas de légumes, fromages locaux, glaces à l'italienne, jus frais, etc.

La chocolaterie: une collaboration exclusive avec la maison Cazenave

En outre, le groupe Millésime a noué un partenariat exceptionnel avec le chocolatier emblématique de Bayonne, la maison Cazenave, fondée en 1854. Une démarche appuyée par l'histoire du Pays basque: le chocolat a été introduit en France à Bayonne, par l'Espagne en 1615 pour le mariage de Louis XIII et Anne d'Autriche.

À l'hôtel Brindos, Lac & Château, la Chocolaterie. | Gaëlle Le Boulicaut

Ici, le chocolat se découvre sous toutes ses formes et devient un véritable spectacle puisqu'il est produit devant les hôtes. La chocolaterie accueille également le petit-déjeuner et le brunch, sans horaires imposés. Elle est ouverte à la clientèle de la maison comme à la clientèle extérieure, et ce toute l'année.

Ces repas gourmand sont composés de produits locaux et faits maison: brioches, cakes, granolas, sablés, cookies, produits laitiers, poissons fumés maison… Durant le goûter, on y découvre le fameux chocolat chaud mousseux, emblématique de la maison Cazenave, servi à table.

Un espace spa et bien-être

Dans les tons vert d'eau et doré, le spa a été aménagé en lieu et place de l'ancien espace séminaire, à l'intérieur du château. On y trouve désormais quatre cabines de soin, dont deux doubles. L'endroit accueille aussi quatre bassins privatifs, un hammam et une cabine duo. Le spa se prolonge sur l'eau avec deux cabines duo flottantes.

À l'hôtel Brindos, Lac & Château, le spa. | Groupe Millésime

À Brindos, Lac & Château, tout a été pensé pour un séjour en solo, en duo ou en famille, avec diverses activités à réserver: des cours de méditation guidée, des cours de yoga pour tous les niveaux, un parcours santé autour du lac, des cours de danse. Un service de coaching sportif personnalisé en chambre ou en studio, en plein air ou sur le lac, est proposé à la demande.

Les extérieurs autour du château ont également été aménagés: les espaces verts, complètement laissés à l'abandon depuis deux ans, ont été entièrement remis en état.

L'ouverture de Brindos, Lac & Château s'accompagne également d'engagements précis d'un point de vue environnemental, pour un futur plus durable. Pour cela, le groupe Millésime a mis en place diverses actions: réduction des déchets, soutien de l'économie locale, mise à disposition de bornes de recharge électrique, 100% d'ampoules LED basse consommation, installations d'équipements en chambre permettant la réduction de l'utilisation de l'eau par les clients, tri des déchets et/ou récupération par des fermes locales.

1 allée du Château, 65600 Anglet. Tél.: 05 59 51 53 63. À quatre kilomètres de la gare de Biarritz (Pyrénées-Atlantiques). Chambres à partir de 300 euros.