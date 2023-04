Votre obsession pour le true crime est parfaitement normale

Temps de lecture: 2 min — Repéré sur Discover Magazine

Votre manie du moment, ce sont les podcasts true crime? Les histoires macabres de personnes qui se font enlever sur le bord d'une route ou assassiner au beau milieu d'une forêt? Si la réponse est oui et que vous pensez avoir une addiction bizarre, ne vous inquiétez pas. Selon le magazine Discover , l'attirance pour les faits divers glauques est tout à fait banale.

Si tout le monde n'a pas envie d'écouter les détails de meurtres sordides, il semblerait que la consommation de récits true crime soit plus grande chez les femmes que chez les hommes. Amanda Vicary, à la tête du département de psychologie à l'Université Wesleyenne, dans l'Illinois, et chercheuse en justice pénale, s'est penchée sur ce sujet et a trouvé des éléments qui expliquent cette préférence. «Les femmes aiment les histoires dans lesquelles d'autres femmes survivent, par exemple si elles sont kidnappées et qu'elles échappent à leur agresseur», analyse l'universitaire.

Une aide à la survie?

Selon la chercheuse, si les femmes sont attirées par le true crime, c'est parce qu'elles ont une peur subconsciente de devenir une victime. Écouter un podcast ou regarder un documentaire sur un meurtre servirait à apprendre des mesures préventives, ou dans le pire des cas, à survivre, estime Amanda Vicary.

Toutefois, la probabilité qu'une femme se fasse enlever et assassiner par un inconnu est extrêmement faible. «Aux États-Unis, entre 1993 et 2008, seules 10% des femmes victimes de meurtre ont été tuées par un inconnu, souligne Amanda Vicary. Les hommes ont plus de risques d'être assassinés dans des crimes violents, mais ce ne sont pas ceux dont on entend le plus parler. Par contre, si quelqu'un se fait kidnapper sur le bord d'une route, cette affaire aura le droit à son podcast.»

N'espérez pas non plus devenir un professionnel de la survie en écoutant toute la journée des histoires de true crime, car en consommer trop pourrait mener vers de la paranoïa et de l' anxiété .

Une fonction cathartique

L'obsession pour les récits véridiques de meurtres semble prendre forme en 1965 aux États-Unis avec la publication par Truman Capote de l'article –puis du livre– De sang-froid, qui raconte l'assassinat réel d'une famille au Kansas par deux hommes persuadés d'y trouver une fortune, en vain.

L'auteur américain est fasciné par l'affaire et passe beaucoup de temps à Holcomb, la ville où a eu lieu le crime. Il va même jusqu'à se lier d'amitié avec les deux assassins, avant que ceux-ci ne soient exécutés. Si c'est Truman Capote qui a ouvert l'appétit de la population pour le true crime, certains chercheurs pensent cependant que l'attirance pour le genre a commencé dès la fin du XIXe siècle, notamment avec l'affaire Jack l'Éventreur en Angleterre .

Au-delà de la peur d'être un jour victime, la raison pour laquelle ces récits obsèdent le public semble être plus profonde. Elle serait liée aux notions mêmes de bien et de mal, et ce dès le plus jeune âge. Selon Elizabeth Rutha, psychologue clinicienne à l'Advocate Illinois Masonic Medical Center, les jeunes sont intrigués par ces questions qui se retrouvent dans beaucoup de livres, de films, et même dans des textes religieux .

Aussi bien les récits de super-héros que les formats true crime exercent alors une fonction cathartique pour réprimer nos impulsions à faire le mal, estime la psychologue. Du moment que vous ne plongez pas dans la paranoïa, vous pouvez donc écouter sans aucun risque ces histoires d'assassinats.