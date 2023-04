Comment la musique alimente les caisses de grève

Temps de lecture: 5 min

Alors que la mobilisation contre la réforme des retraites s'installe dans la durée en France, la participation financière de celles et ceux qui s'opposent au départ à 64 ans devient significative. Pour soutenir un mouvement qui dure et repose sur les sacrifices des grévistes sur leur fiche de paye, de nombreuses personnes ont choisi de contribuer aux caisses de grève, comme celle de l'association Caisse de solidarité qui comptabilisait plus de 3,9 millions d'euros en date du 19 avril 2023 à midi.

Parmi les moyens employés pour inciter les gens à s'engager, l'utilisation de la musique est en train de prendre de l'ampleur. Des initiatives localisées se sont mises en place depuis le début de la mobilisation. Le collectif contre la réforme des retraites de Douarnenez (Finistère) a par exemple organisé un concert à la maison des jeunes et de la culture de la ville dès le 25 février, avec des entrées à prix libre, pour financer les caisses de grève.

Idem à Blois (Loir-et-Cher) le 3 mars, avec une soirée à l'entrée gratuite, dont les recettes de la restauration et de la buvette ont été reversées aux mobilisés, ou encore aux Ponts-de-Cé (Maine-et-Loire), près d'Angers, le 29 mars. Et ce 9 avril, à Pantin (Seine-Saint-Denis), s'est tenue Braves!, une journée de concerts en soutien aux grévistes, à laquelle ont participé une cinquantaine d'artistes de la scène rap.

Des places vendues en trois jours

Ce festival est à l'initiative du collectif hip-hop La Familiale, qui organise des événements en Île-de-France depuis 2014. «C'est parti d'un truc tout bête: on était en manif, on était derrière un camion, on entendait du Diam's, du Keny Arkana. Et on s'est dit: “Pourquoi nous, avec les outils, les contacts qu'on a, on n'organiserait pas un concert?” On avait l'habitude de mettre des sonos sur un camion et de participer à des cortèges, mais là, avec le niveau de violence élevé de la police, ce n'est pas trop faisable», résume Momo Manjack, un des responsables du collectif. Alors, le 29 mars, Guéno Fiasko, membre de La Familiale, a tweeté et posté une story sur Instagram pour appeler les artistes à s'organiser.

Au départ, l'idée était de partager les recettes du concert entre artistes et caisse de grève de l'intersyndicale; finalement les premiers ont choisi de laisser leur part à la seconde. L'événement, organisé de manière expresse, a eu beau être annoncé à peine une semaine avant la date fixée, les places, au prix de 10 euros, ont toutes été vendues en à peine trois jours –avant même l'annonce de la programmation, une centaine de personnes avaient déjà réservé la leur.

Au Dock B, dans une salle de 500 places, le contenu d'un festival de trois jours a été condensé en onze heures de show réunissant des artistes «qui ont rempli des Zénith», comme Médine ou Sniper, et d'autres qui montaient sur scène pour la première fois. «On n'a pas mis de tête d'affiche, pour que tout le monde s'y retrouve. Que la solidarité ne consiste pas juste à reverser l'argent de la billetterie, qu'on soit dans une démarche bienveillante envers les artistes, le staff, le public», explique Momo Manjack.

Grâce aux locaux et au matériel librement mis à disposition, grâce aux bénévoles à l'accueil autant qu'à la régie ou aux platines, grâce aux artistes ayant abandonné leurs cachets, la journée a pu s'organiser rapidement et facilement. Avec des retours très positifs –et une cagnotte qui a dépassé les 5.000 euros–, les organisateurs tiennent un concept qui peut être reproduit ou adapté un peu n'importe où.

«On a reçu plein de messages de gens d'autres villes. Si ça les inspire pour chez eux, qu'ils le fassent, que ce soit dans le hip-hop ou dans d'autres genres, s'enthousiasme Momo Manjack. On a montré que c'était possible. On peut créer des moments de solidarité à toutes les échelles.» D'ailleurs, Braves! a déjà eu droit à une deuxième édition à Lille mercredi 19 avril, avec une quarantaine d'artistes de la région Hauts-de-France.

Une chanson pour les soutenir tous

Soutenir la grève peut aussi se faire depuis un studio, par exemple en enregistrant un morceau ou un album dont les recettes seront reversées à celles et ceux qui portent la lutte sociale. Le 1er mai 2022, c'est ainsi toute une compilation qui a été mise en vente par le label américain Gardenhead Records pour la Journée internationale des travailleurs: May Day Music: A Benefit Compilation For Strike Funds & Artists, quarante-sept titres de quarante-sept artistes à prix libre (à partir de un dollar). L'objectif est dans le titre: acheter la compilation permet de soutenir les grèves en cours, les syndicats et les musiciens.

Fin octobre 2022, deux célèbres groupes britanniques, l'un de rock, Primal Scream, l'autre de pop, Dexys Midnight Runners, se sont également réunis pour soutenir les grévistes du rail au Royaume-Uni. Ensemble, ils ont écrit et publié «Enough is Enough», un titre vendu une livre sterling et qui défend ouvertement la lutte des travailleurs face à un système qui les exploite.

Plus récemment, il faut citer l'initiative de la soixantaine de prestataires de YouTube Music (filiale de Google), qui se sont mis en grève début février aux États-Unis: leur employeur, Cognizant, avait annoncé la fin de la possibilité de travailler à distance au moment où les salariés se préparaient à un vote syndical. Pour financer leur lutte, ils ont alors eu l'idée de réaliser un album comportant des morceaux créés par une partie des grévistes et de le vendre sur Bandcamp. Un vrai pot-pourri fait avec les moyens du bord qui permet de percevoir les sensibilités, l'état d'esprit des grévistes, tout en donnant un côté plus humain au mouvement.

D'après le syndicat Alphabet Workers Union, ils ont réuni plus de 50.000 dollars de dons et ont même reçu le soutien du sénateur Bernie Sanders, qui a coécrit, avec l'élu d'Austin Greg Casar (Parti démocrate), une lettre au PDG de Google pour condamner la réaction de l'entreprise. «Assurez-vous que tous les employés de Google, y compris ceux de YouTube Music, puissent exercer librement leur droit d'adhérer à un syndicat, comme le garantit la loi fédérale», demandent-ils à Sundar Pichai dans leur missive.

Une certaine frilosité politique

Si ces initiatives dénotent, c'est parce que les actions visant à soutenir des mouvements sociaux locaux, notamment dans le milieu du travail, sont rares, au contraire des concerts caritatifs, très souvent organisés à grande échelle depuis les années 1970 et réunissant pléthore de stars pour porter des causes internationales majeures.

Certes, pour les artistes, il est sans doute plus facile de s'engager dans la lutte contre une maladie ou pour payer les réparations après une catastrophe qu'en faveur d'une grève. C'est bien plus politique, puisqu'on prend parti pour des travailleurs contre l'autorité en place. Cela peut, par exemple, ne serait-ce que compliquer l'accès à une salle de concert si les élus sont en désaccord avec la démarche.

Et puis, tout bêtement, cet engagement n'est pas forcément couronné de succès. Lors de la longue grève des mineurs outre-Manche de mars 1984-mars 1985 face à la menace de fermeture de mines de charbon, de nombreux artistes se sont mobilisés pour lever des fonds. Parmi eux, citons le groupe industriel Test Dept, qui a réalisé une mini-tournée en Grande-Bretagne; le groupe Henry Cow, qui a sorti l'album collaboratif The Last Nightingale; et, en janvier 1985, les quatre groupes britanniques de pop qui se sont produits à Londres et ont récolté environ 18.000 livres sterling pour soutenir les ouvriers.

Malheureusement, une minorité syndicale a voté pour le retour au travail sans avoir obtenu de concessions et le mouvement a fini par s'écrouler en mars 1985, sous la pression du gouvernement conservateur. Les mines ont commencé à fermer dès la fin de l'année.

La musique n'est donc évidemment pas une solution miracle. Mais il s'agit d'un moyen de simplifier, de rassembler, sous prétexte d'un concert ou d'un morceau, celles et ceux qui créent autant que celles et ceux qui écoutent, pour donner encore plus de relief à une cause commune. Et à une époque où il est techniquement bien plus facile pour les artistes de communiquer librement, de composer et de diffuser leur musique, ce genre d'initiatives improvisées est vouée à se multiplier. D'autant plus si les tensions sociales, économiques, professionnelles doivent perdurer.