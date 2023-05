L'histoire oubliée des chats de la marine de guerre

Temps de lecture: 2 min — Repéré sur National Geographic

Ils s'appelaient Tom la Terreur, Rebond ou Sale Tête. Les petits félins avaient la cote sur les bateaux de la marine de guerre. National Geographic raconte que les marins les considéraient comme de véritables membres de l'équipage et ils leur donnaient même des uniformes miniatures et des hamacs individuels. Certains n'ont jamais connu la terre ferme et ont traversé les océans à bord des plus célèbres navires de guerre.

À une époque, les rats et les souris représentaient un énorme problème sur les bateaux. Ils s'attaquaient aux provisions, au matériel, et ils étaient à l'origine de maladies. Ces compagnons poilus, grâce à leur instinct de prédateur, étaient alors la solution la plus efficace –et la moins chère– pour se débarrasser de ces vermines.

Au XIXe siècle, le gouvernement américain s'est donc mis à acheter une quantité astronomique de chats pour fournir les embarcations. Le Royaume-Uni a également mis en place le plus gros programme de sauvetage de chats durant la Première Guerre mondiale. Les félins errants étaient attrapés, puis donnés à la Royal Navy. Les minous recevaient même une indemnité hebdomadaire d'un shilling et six pennies pour pouvoir acheter des friandises dans la cantine du navire.

«Un chat de la Royal Navy avec l'équipage du navire, 1941.»

Leur présence était aussi réconfortante pour les membres de l'équipage. Contre le mal du pays, les matous offraient de l'affection et un peu de douceur dans l'environnement spartiate du vaisseau. Leur rôle de mascotte permettait par ailleurs de créer des liens entre les matelots.

Baromètres poilus et messagers divins

La présence des félins sur les bateaux n'était pas seulement utile pour se débarrasser des nuisibles. Les premiers marins pensaient qu'ils pouvaient contrôler le temps avec leur queue. Lorsque les chats la contractaient d'une certaine manière, les soldats croyaient y voir un signe de colère, annonciateur d'une violente tempête prête à s'abattre sur l'embarcation. Un peu plus tard, les matelots ont réalisé que la queue de leurs compagnons s'agitait lorsque la pression de l'air chutait. Ce simple geste avertissait alors que le bateau voguait vers une météo défavorable. Ils étaient, en quelque sorte, de petits baromètres poilus.

Les croyances et superstitions autour des petits moussaillons à poils allaient de bon train. Les matelots considéraient comme un véritable signe de chance le fait qu'un chat choisisse de monter à bord de leur navire juste avant le départ. Toutefois, si l'un d'eux quittait l'embarcation avant que cette dernière ne mette les voiles, l'équipage craignait un désastre. Pire encore, les marins croyaient que leur sort en mer était scellé s'ils voyaient deux chats se battre sur le port. Pour eux, cela signifiait qu'un ange et un démon se disputaient déjà leurs âmes.

Mais la présence des petits félins dans la navy a fait long feu. Dès la fin de la Seconde Guerre mondiale, des techniques de lutte anti-parasitaire plus modernes, telle que la fumigation, les ont mis au chômage. Les nouvelles lois plutôt strictes de quarantaine ont aussi contribué à chasser les matous de la marine. S'ils ne font plus partie de l'armée, les chats continuent de remonter le moral et de nourrir les superstitions encore aujourd'hui.