Comment les dinosaures se reproduisaient-ils?

Comment les dinosaures avaient-ils des relations sexuelles? On dirait le début d'une mauvaise blague. Pourtant, c'est une question tout à fait légitime. Discover Magazine révèle même que des paléontologues et des paléobiologistes se penchent sur le sujet depuis déjà plusieurs années.

Cependant, la science pourrait bien ne jamais répondre à cette question, car nous n'avons aucune certitude sur leur moyen de reproduction, ni si tous les dinosaures le faisaient de la même façon ou non. Nous savons bien sûr qu'ils pondaient des œufs, mais quel est le processus avant d'en arriver là? Alors que les chercheurs ont déterré des milliers d'ossements et d'œufs, les tissus, et donc tous les organes génitaux, n'ont pas été aussi bien préservés pendant les millions d'années écoulées. De plus, les spécialistes ont toujours du mal à différencier les mâles des femelles, ce qui complique la tâche.

Il est possible de considérer que les dinosaures avaient des rituels d'accouplement, tout comme un grand nombre d'animaux aujourd'hui. Beaucoup d'entre eux, comme les triceratops ou les pachyrhinosaures, possédaient des cornes. Très utiles pour se protéger, elles auraient également pu jouer un rôle dans l'accouplement, en fonction de leur taille ou de leur couleur. De la même façon, les dinosaures à plumes pouvaient utiliser leur plumage pour montrer leur virilité et leur bonne santé, comme les oiseaux de nos jours.

Un baiser et c'est dans la poche

En ce qui concerne leurs rapports sexuels, les théories les plus communes se basent sur l'étude des comportement d'oiseaux modernes (ou encore de reptiles et d'amphibiens). La plupart des animaux à plumes possèdent un orifice multitâche, qui sert pour l'excrétion des déchets, mais aussi pour la reproduction: le cloaque. Lorsque les animaux qui en sont pourvus sont prêts pour leur petite affaire, ils s'engagent dans ce qu'on appelle un baiser cloacal. Ce qui signifie qu'ils collent leurs cloaques respectifs l'un à l'autre, afin que le mâle transfère son sperme vers la femelle et féconde ses œufs.

Les paléontologues supposent que les dinosaures en faisaient de même; mais encore une fois, avec si peu de tissu retrouvé sur les fossiles, cette théorie manque de preuves concrètes. Du moins, jusqu'à ce qu'une équipe de paléontologues britanniques trouvent, en 2021, un fossile de psittacosaure particulièrement bien préservé, grâce auquel ils ont pu découvrir un orifice semblable à un cloaque, très similaire à celui des crocodiles (une des espèces modernes les plus proches des dinosaures).

Cette découverte n'est toutefois pas la seule option envisageable sur l'accouplement des dinosaures. Des chercheurs suggèrent que certains auraient pu utiliser des méthodes plus familières. Puisque quelques espèces d'oiseaux anciens (et modernes, comme les canards) possédaient un pénis, pourquoi pas ces oiseaux du Jurassique?

Jusqu'à ce que les paléontologues découvrent d'autres fossiles bien préservés, il faudra respecter l'intimité de ces moments préhistoriques.