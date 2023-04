Autrefois, les pigeons étaient des espions

Temps de lecture: 2 min — Repéré sur History

Cocorico! La première unité de reconnaissance aérienne est française. C'est le site History qui l'évoque , et qui revient sur l'histoire de la surveillance de l'ennemi par les cieux. Sa première occurrence est la Compagnie d'aérostiers, créée en 1794 et utilisée lors de la bataille de Fleurus la même année, qui oppose l'armée révolutionnaire française à une coalition de puissances européennes.

Évidemment, pas de drones à cette époque, mais des ballons reliés au sol par des câbles, avec deux soldats à l'intérieur. L'un d'eux manie un télescope tandis qu'un autre communique avec les troupes au sol à l'aide de drapeaux. «Avant cela, la seule manière de connaître la position de votre ennemi était d'envoyer la cavalerie en éclaireurs, explique Andrew Hammond, historien et conservateur au musée international de l'espionnage à Washington, D.C. Dans un ballon, vous pouviez voir peut-être jusqu'à 80 kilomètres à la ronde un bon jour. Cela vous donnait un avantage incroyable.»

Des pigeons espions

Plus tard, dans les années 1880, place aux cerfs-volants pour déterminer les positions ennemies. Le météorologue Douglas Archibald a l'idée d'accrocher une caméra à un cerf-volant, pratique qui attire l'attention d'un caporal américain. Ce dernier reprend alors l'invention lors de la guerre hispano-américaine de 1898.

Les êtres vivants participent également à l'espionnage. Si lors de la Première Guerre mondiale, les pigeons voyageurs jouent un rôle crucial, notamment pour transporter des messages, certains veulent convertir les animaux en photographes.

L'armée allemande, misant sur la discrétion des volatiles, expérimente la surveillance aérienne par pigeons, une technique élaborée quelques années plus tôt par un pharmacien, Julius Neubronner. Une caméra est attachée au thorax de l' oiseau , qui est ensuite envoyé au-dessus des tranchées en France. Cependant, les clichés sont trop flous et difficiles à interpréter. «L'histoire de la surveillance et de l'espionnage contient plus d'échecs que de réussites», résume Andrew Hammond.

Chambres noires et libellules

La surveillance aérienne par avions , quant à elle, décolle durant la Première Guerre mondiale. Dans l'appareil, deux hommes: un pilote et un observateur avec des jumelles. Les techniques d'espionnage se développent notamment grâce à l'arrivée des appareils photo, l'entreprise Kodak élaborant alors les premières caméras aériennes. Une école de photographie de l'air pour l'armée voit même le jour au sein du siège de la firme. Plus de deux décennies plus tard, lors de la Seconde Guerre mondiale , des avions contiennent désormais leur propre chambre noire pour développer au plus vite les photos.