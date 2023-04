Fuite de documents «top secret»: pourquoi Jack Teixeira a eu accès à tant d'informations classifiées

Temps de lecture: 4 min

Un des très curieux mystères de l'affaire Jack Teixeira s'avère finalement ne pas être curieux du tout. Cet aviateur de première classe de 21 ans a été arrêté le jeudi 13 avril à Dighton, petite ville rurale au sud de Boston (Massachusetts), pour vol et diffusion de documents classés «top secret» en ligne, à des copains, et concernant notamment le conflit en Ukraine.

Comme je l'ai souligné dans un article publié jeudi 13 avril, la grande question est d'expliquer comment un membre de la Garde nationale aérienne du Massachusetts, à laquelle appartient Jack Teixeira, a eu accès à ce genre de documents.

La réponse est que l'Otis Air Base, où est installée la Garde nationale aérienne du Massachusetts, à Cape Cod, est l'une des quelques bases du Commandement de la défense aérospatiale de l'Amérique du Nord (Norad), installées dans le nord-est des États-Unis. Une de ses principales missions consiste à détecter, traquer et intercepter les incursions étrangères dans l'espace aérien américain et à s'y opposer.

À ce titre, selon un ancien agent des renseignements qui continue de faire des analyses de renseignements de haut niveau, la base a accès de façon habituelle aux rapports et aux dépêches du Joint Worldwide Intelligence Communications System (JWICS, souvent prononcé Djay-Wicks), le système intranet du ministère de la Défense des États-Unis contenant des informations classées «top secret» –et le mot-clé, ici, est worldwide; mondial. Toutes les informations sur les avions étrangers, les armes de défense aérienne, les opérations militaires et les décisions de politiques étrangères passent par ce système.

Une autorisation mais de sérieuses questions de sécurité

Jack Teixeira n'est pas un gradé –un aviateur de première classe est l'équivalent d'un soldat de première classe dans l'armée de terre, l'un des plus bas dans la hiérarchie militaire–, mais il travaillait comme employé subalterne dans la section des renseignements de la base. Selon l'ancien agent des renseignements, pour l'intégrer, il lui a fallu obtenir une habilitation de sécurité TS/SCI, qui lui donnait l'autorisation de voir les documents marqués «“top secret”/information sensible cloisonnée» (TS/SCI).

Bien qu'on ne sache pas encore précisément quelles étaient les fonctions de Jack Teixeira, il était spécialiste informatique de la section des renseignements, ce qui signifie qu'il avait accès au JWICS –et, une fois à l'intérieur du système, qu'il pouvait sans doute faire des recherches sur n'importe quel sujet.

Selon l'ancien agent des renseignements, il y a plusieurs années, en réaction à une vague de fuites, le JWICS a été modifié pour qu'il devienne impossible de télécharger le moindre document à partir de ses fichiers. Cela peut expliquer pourquoi Jack Teixeira, au début, a écrit des résumés –dans certains cas, des transcriptions verbatim– de documents des renseignements, qu'il a ensuite envoyés à ses copains sur son serveur Discord.

Le Washington Post et le New York Times rapportent qu'il a ensuite imprimé des documents qu'il a pliés, ramenés chez lui, photographiés puis envoyés par mail à sa petite communauté d'abonnés.

Certains secrets doivent légitimement rester secrets. Comme l'a un jour dit Barack Obama: «Il y a classifié et classifié.»

C'est là que les questions de sécurité vraiment sérieuses entrent en jeu. L'ancien agent des renseignements affirme qu'il n'est pas rare que des personnes appartenant au réseau JWICS impriment des documents. Cependant, une trace est conservée de tout ce qui est imprimé, ainsi que l'heure à laquelle les impressions sont réalisées. Par conséquent, quelqu'un, quelque part, aurait dû repérer une potentielle violation de sécurité. Il aurait également pu valoir la peine de se demander pourquoi personne ne remarquait ces papiers dans la mallette de Jack Teixeira lorsqu'il quittait le bâtiment –voire si, à la base aérienne d'Otis ou dans de nombreuses autres bases sécurisées, quelqu'un a pour fonction de vérifier les mallettes ou tout autre contenant.

Il vaut également la peine de se demander si les agents de sécurité soumettent les personnes qui manipulent ce type de documents ultra-sensibles à des tests polygraphiques aléatoires (ça se faisait autrefois). La perspective de passer au détecteur de mensonges peut être intimidante, même pour le plus respectable des agents habilités –et dissuasive pour quelques-uns, au moins, ceux qui caressent l'idée de sortir du droit chemin.

Resserrer les vis du système

Enfin, il est peut-être temps d'ajouter de nouvelles restrictions au système du JWICS, d'instaurer des règles strictes pour n'accorder les accès qu'aux personnes pour qui c'est absolument nécessaire, et d'imposer une double clé de sécurité, qui empêcherait tout agent en service d'imprimer, ou de consulter longtemps, des documents sensibles sans obtenir d'abord la signature d'un de ses collègues.

Nous ne savons pas encore exactement comment Jack Teixeira a fait ce qu'il a fait, mais il est assez clair qu'il ne s'est pas contenté de se glisser dans des failles; il savait qu'il enfreignait les règles et que ce qu'il faisait était illégal. Lorsque Jack Teixeira a été arrêté le 13 avril, le procureur Merrick Garland a déclaré que l'aviateur serait inculpé pour «retrait non autorisé, détention et transmission non autorisées d'informations classifiées et relatives à la sécurité nationale» –une référence très claire à l'Espionage Act, la loi fédérale qui prévoit des peines pouvant aller jusqu'à trente ans d'emprisonnement ou, dans les cas extrêmes, jusqu'à la peine de mort.

Toute personne se voyant délivrer une habilitation de sécurité de haut niveau signe un document établissant les pénalités possibles en cas de violation. La grande majorité des signataires le prennent au sérieux. Rares sont ceux qui ne le font pas, mais il n'en faut pas beaucoup pour faire des dégâts.

C'est vrai, beaucoup des documents classés «top secret» –sans doute la plupart– ne méritent pas de l'être à ce point; beaucoup ne méritent pas de l'être du tout. Mais certains secrets doivent légitimement rester secrets. Comme l'a un jour dit un jour Barack Obama: «Il y a classifié et classifié.» Certains des documents que Jack Teixeira a mis en ligne étaient classifiés. Il faut resserrer les vis du système.