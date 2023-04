Comment on se lavait les dents avant la brosse

Temps de lecture: 2 min — Repéré sur History

Depuis que nous avons des dents, les garder saines –ou même les garder tout court– relève du challenge. Les historiens estiment que les premiers soins sont apparus en 7.000 avant J.-C., mais il aura fallu plusieurs siècles avant que l'hygiène dentaire professionnelle devienne accessible. History révèle d'ailleurs qu'entre le XIIe et le XVIIIe siècle, les barbiers faisaient également office de dentiste. De nos jours, leur enseigne rouge et blanche –fameuse dans les pays anglo-saxons– rappelle les tissus tachés de sang que les barbiers faisaient sécher après leurs interventions chirurgicales.

À l'époque, les soins dentaires étaient majoritairement faits maison. Les outils que nos ancêtres utilisaient ont (heureusement) évolué, mais ils conservent tout de même une forte ressemblance avec ceux que l'on utilise à présent.

Alors que les théories sur les causes des caries ont changé au fil des siècles –entre les mystérieux vers à dents à l'époque et les bactéries qui s'attaquent à la plaque dentaire aujourd'hui–, nous avons toujours eu conscience de l'importance d'une bonne hygiène dentaire.

Avant l'invention de la brosse à dents, beaucoup avaient pour habitude de mâcher de fines brindilles, jusqu'à ce qu'une extrémité s'effiloche pour former une sorte de petite brosse capable de s'insérer entre les dents. Cette technique est toujours utilisée dans certaines cultures, bien que la brosse à dents –telle qu'on la connaît, mais à base de poils de sangliers– ait été inventée entre 618 et 907 en Chine, sous la dynastie Tang.

Les outils dentaires traversent les époques et les matériaux

L'utilisation d'une brosse à dents seule n'étant pas optimale, il faut bien entendu la coupler avec du dentifrice. Étonnamment, ce dernier a fait son apparition bien avant la brosse. «Entre 3.000 et 5.000 avant J.-C., les Égyptiens ont inventé une crème dentaire à base de poudre faite avec des cendres de sabots de bœufs, de myrrhe, de coquilles d'œufs et de pierre ponce», indique Franck Lippert, professeur à l'Indiana University School of Dentistry. «Les Perses ont ensuite ajouté des coquilles d'escargot brûlées, de l'huître, du gypse, des herbes et du miel, aux alentours de 1.000 avant J.-C.»

Même après l'invention du dentifrice, certains ont continué à utiliser des mélanges faits maison. En 1860, par exemple, un livre intitulé The Practical Housewife donnait la recette d'un mélange de plusieurs poudres: racine d'iris, charbon, écorce du Pérou, mais également craie et huiles de bergamote et de lavande. Il faudra attendre 1955 pour que le premier dentifrice à base de fluorure soit créé, élément que les recherches ont prouvé très efficace contre les caries.

Encore très présent de nos jours, le cure-dents est probablement l'outil le plus ancien. Les anthropologues estiment son apparition à plus d'un million d'années, durant la Préhistoire. À cette époque, ils étaient probablement faits à base de petits éclats de bois, d'os, d'ivoire ou même de plumes de corbeau ou d'oie. À l'époque victorienne, fini les cure-dents précaires. Pour ceux qui peuvent se le permettre, l'or et l'argent ont la cote. Ils sont finalement retournés au bois dans les années 1860, lorsque Charles Forster, un entrepreneur américain, a trouvé un moyen de les produire en masse.

Aujourd'hui, si les brindilles, poils de sangliers et mélanges de poudres peu ragoûtants ont disparu, les soins dentaires font toujours partie de notre quotidien.