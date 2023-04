Des munitions de Pâques pour les troupes russes

Temps de lecture: 2 min — Repéré sur Newsweek

Si les célébrations de Pâques en France sont passées depuis plus d'une semaine déjà, chez les orthodoxes, la fête s'est déroulée le dimanche 16 avril. En Ukraine , la guerre n'a pas empêché les soldats de faire un petit clin d'œil à leurs opposants. Newsweek révèle que les troupes ukrainiennes ont décoré des munitions afin de préparer des «œufs de Pâques» un peu originaux pour les soldats russes, qui eux aussi célèbrent cette fête.

À l'aide d'un ou deux coups de pinceau, les militaires ukrainiens ont peint des munitions, notamment des grenades, avec du jaune et du bleu, couleurs de leur pays, pour leur donner l'aspect d'œufs de Pâques. Un moment presque hors du temps, qui rappelle la trêve de Noël entre les soldats de la Première Guerre mondiale.

«Pâques n'est que demain, mais nos soldats préparent déjà des “cadeaux de fête” pour les occupants. Personne ne peut briser l'esprit de nos ancêtres cosaques.»

L'Église orthodoxe d'Ukraine s'est officiellement séparée du Kremlin, bien que certains suspectent encore des liens entre les deux pays. Les chrétiens orthodoxes sont nombreux en Ukraine et en Russie , et les deux pays, en guerre depuis plus d'un an, ont tout de même célébré Pâques.

Le dimanche 16 avril, Vladimir Poutine s'est rendu à un service de minuit tenu par le patriarche Cyrille, qui soutient publiquement l'invasion de l'Ukraine par la Russie. Dans un message diffusé à la télévision russe avant le début du service, le patriarche a dénoncé la guerre en Ukraine comme «des événements graves qui se déroulent sur notre terre historique russe». Cette déclaration concorde avec les fréquentes accusations du Kremlin, qui nie complètement l'existence de l'Ukraine comme pays indépendant.

Les célébrations religieuses contre la guerre

À la même occasion, le Groupe Wagner , une unité paramilitaire russe, a libéré une centaine de prisonniers ukrainiens. Le chef de cabinet de Volodymyr Zelensky , Andriy Yermak, a surnommé cette libération «The Great Easter Prisoner Exchange» (le grand échange de prisonniers de Pâques, en Français). Ce geste a incité l'institut pour l'étude de la guerre, basé aux États-Unis, à suggérer un cessez-le-feu pendant ces célébrations. Le Kremlin a cependant contredit cette proposition. «Il n'a été proposé par personne, et n'a pas été mis en avant» confirme Dmitry Peskov, le porte-parole du gouvernement russe. Moscou avait déjà proposé une trêve lors des fêtes orthodoxes de Noël en janvier dernier, qui a été refusée par Kiev, puisque les combats ont continué lors des trente-six heures de trêve proposées.

Les deux chefs d'État en guerre ont chacun évoqué les fêtes de Pâques comme un moment important. Zelensky s'est adressé à son pays en mettant en lumière la «Résurrection du Seigneur, qui symbolise la victoire: la victoire du bien, de la vérité et de la vie». De son côté, Poutine a lui aussi insisté sur l'importance de ces célébrations. «Cette merveilleuse fête de Pâques donne de l'espoir à tous les croyants, inspire de bonnes pensées et sert à affirmer des idéaux et des valeurs dans la société».