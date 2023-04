Un mystérieux «tableau d'affichage» sportif maya vient d'être découvert

Temps de lecture: 2 min — Repéré sur Business Insider

C'est une découverte aussi passionnante que mystérieuse qui vient d'être faite sur un site archéologique maya de Chichen Itzá, au Mexique. Les archéologues y ont trouvé une grosse pierre circulaire sur laquelle étaient gravées des écritures hiéroglyphiques, juste à côté d'une représentation... d'un match de foot ancestral!

La pierre, qui aurait plus de 1.000 ans, est particulièrement imposante et pèse plus de 40 kilogrammes, rapporte Business Insider. Très bien conservée, elle interpelle les scientifiques: à quoi pouvait bien servir une pareille tablette? Et pourquoi est-elle autant recouverte d'écritures hiéroglyphiques, ce qui est particulièrement rare à trouver sur ce site maya de la péninsule du Yucatán, centre historique de cette civilisation? Les archéologues ont déjà leur petite idée.

Tableau d'affichage sportif

Les représentations sur cette pierre sont magnifiques. On y voit deux personnages au centre, l'un est coiffé avec des plumes, tandis que l'autre - probablement son adversaire- est orné d'un «turban de serpent», réservé aux personnalités de haut rang de la société maya, ajoute Science Alert. Tout autour, des hiéroglyphes sont visibles sur les bords de la tablette.

Les experts en iconographie ont identifié l'activité des deux personnages sur la pierre: ces derniers jouent à un jeu de balle semblable à la pelote -un jeu d'équipe joué avec une lourde balle en caoutchouc. Une pratique traditionnelle des mésoaméricains qui, pour s'y retrouver, utilisaient peut-être cette pierre comme référence, comme «tableau d'affichage» sportif.

Bien des mystères entourent encore cette magnifique découverte, et une équipe d'experts est d’ores et déjà en train d'analyser la pierre pour en comprendre parfaitement son utilisation jadis.