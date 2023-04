Les drogues de nos ancêtres préhistoriques étaient (vraiment) nulles

Temps de lecture: 2 min — Repéré sur Discover

Comme une partie de la population mondiale actuelle, nos ancêtres de l'Âge du bronze, il y a plus de 3.000 ans, aimaient se défoncer. Pas avec de petites pilules roses ingurgitées avant de taper du pied en plein festival de musique, non, mais plutôt à base de végétaux trouvés çà et là. Ils faisaient avec les moyens du bord. Et, selon une nouvelle étude, c'était plutôt violent. Les drogues qu'ils utilisaient à des fin chamaniques étaient si puissantes et dangereuses que même les consommateurs de psychédéliques d'aujourd'hui les évitent.

Les chercheurs de cette étude ont en fait réalisé une analyse chimique de mèches de cheveux retrouvées dans une boîte en bois à l'intérieur d'une grotte, sur l'île espagnole de Minorque. Cette boîte, datant de l'Âge de bronze, est décorée de cercles concentriques, évoquant, selon le média Discover, des «visions intérieurs» liées à la prise de drogue. Elle serait une sorte de capsule temporelle avec pour vocation de préserver les coutumes des chamans de l'époque. Les mèches étaient teintes en rouge, et la boîte était enterrée à côté de multiples artefacts.

Substances dévastatrices

L'analyse de ces mèches de cheveux a révélé la nature des drogues ingurgitées par nos ancêtres: il s'agissait en fait de puissants alcaloïdes végétaux hallucinogènes, issus notamment de solanacées telles que la mandragore, la jusquiame, le pommier épineux et le pin. Parmi les substances consommées on retrouve de l'atropine et de la scopolamine, qui provoquent des hallucinations, et de l'éphédrine, qui stimule l'énergie et la vigilance. Mais ce n'est pas tout.

Ceux qui avaient consommé ces substances pouvaient avoir des expériences de sortie hors du corps, voire s'imaginer avec des plumes, explique le média Scientifique. À la fin, le délire est total, au point qu'il devient impossible de faire la différence entre les hallucinations et la réalité. Expériences cauchemardesques, brutales et provoquant une forte anxiété: autant d'effets qui rendent ces drogues très peu attrayantes, notamment pour les actuels consommateurs de psychédéliques. D'autant que, selon l'étude, les drogues étaient ici consommées quelque temps à peine avant le décès des propriétaires des mèches ancestrales.

Cette nouvelle étude vient en compléter une autre qui, il y a peu, avait mis en évidence des alcaloïdes d'opium dans des pots de l'Âge du bronze de la Méditerranée orientale. Ensemble, les recherches montrent pour la première fois de façon claire que l'usage de drogues en Europe à l'époque était bien une réalité.