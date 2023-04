Pourquoi conduire une voiture neuve est dangereux pour votre santé

Temps de lecture: 2 min — Repéré sur Science Alert

S'installer pour la première fois dans une voiture flambant neuve, dont on vient tout juste de récupérer les clés, c'est à priori une nouvelle réjouissante. Réjouissante certes, mais aussi potentiellement dangereuse pour la santé: les nouvelles voitures garées dehors dégagent de nombreux produits chimiques cancérigènes, à l'intérieur même du véhicule.

C'est en tout cas ce que rapporte le média scientifique Science Alert, qui s'appuie sur une étude de chercheurs chinois et américains, publiée dans Cell Reports Physical Science. Ces derniers ont prélevé des échantillons d'air d'un SUV de taille moyenne, neuf et garé en extérieur pendant 12 jours, et ont utilisé la chromatographie en phase gazeuse ainsi que la spectroscopie de masse pour déterminer les composés organiques volatils libérés par les matériaux sortant tout juste de la chaîne de production.

20 produits chimiques

Avec le soleil réchauffant le véhicule, plus de 20 produits chimiques se sont dégagés à l'intérieur de la voiture, à différents moments de la journée. Parmi eux, l'on retrouve le formaldéhyde, un composé présent dans les désinfectants et dans les cuisinières à gaz, détecté ici à des niveaux dépassant de 35% les normes de sécurité nationales chinoises, ajoute le média scientifique.

Et ce n'est pas tout. Des traces de benzène, présentes dans l'essence, ont été trouvées, ainsi que de l'acétaldéhyde, un autre cancérigène, ici à des concentrations qui dépassaient les limites de sécurité de 61%.

La présence de tous ces composés volatils était suffisamment importante pour impliquer un «risque élevé pour la santé des conducteurs», selon l'étude. C'est notamment le risque de cancer qui est ici particulièrement craint, surtout pour les personnes restant pendant une période prolongé dans des voitures neuves, comme les chauffeurs de taxi.