Un char russe T-90 se gare sur un parking en Louisiane, et personne ne sait ce qu'il fait là

C'est sûrement l'histoire improbable du jour. Un char de combat russe T-90A ayant probablement servi en Ukraine a été aperçu en Louisiane, aux États-Unis, garé tranquillement sur le parking d'une station essence. Personne ne sait ce qu'il fait là, ni où il est désormais.

Le char, particulièrement imposant, serait arrivé sur le parking le 11 avril, selon des témoignages recueillis par le média américain Newsweek. Un groupe d'individus -non militaire en apparence- aurait alors indiqué au personnel de la station que le camion tractant le blindé était en panne et qu'ils étaient contraints de s'arrêter là le temps de trouver une alternative. Deux jours plus tard, le char était reparti.

De Kharkiv à la Louisiane?

De nombreux mystères entourent ce char russe voyageur. Le ministère de la Défense américaine lui-même a déclaré à Newsweek qu'il n'avait aucune information sur ce que le char faisait en Louisiane. Pour éclaircir les zones d'ombre, un média américain spécialisé s'est tourné vers des experts de l'Open Source Intelligence (OSINT), ou renseignement de source ouverte en français. Il s'agit d'un ensemble de techniques de recherche d'informations à partir de données ouvertes à tous et rendues publiques par les internautes et organisations, principalement utilisées dans le cadre de la sécurité nationale.

Un de ces experts, qui suit le matériel militaire utilisé pendant la guerre en Ukraine, estime que ce char appartenait à la 27ème brigade de fusiliers motorisés de la garde séparée des forces armées russes. Il aurait été abandonné à Kurylivka, dans l'Oblast de Kharkiv, vers le 25 septembre 2022, avant d'être capturé par la 92ème brigade mécanisée séparée ukrainienne. Ces derniers auraient notamment apposé leur marque, des 9 jaunes, sur le véhicule.

Pourquoi et comment est-il arrivé sur le territoire américain? L'analyse d'une image prise par un résident du coin donnerait une indication. L'image montrerait l'étiquette d'expédition, rapporte le média The Warzone, renseignant sur le port d'embarquement, Gdynia en Pologne, et son port de destination, Beaumont au Texas, à un peu plus de 55 kilomètres de la station essence. Sa destination finale? Le centre d'essais d'Aberdeen (ATC) de l'armée américaine.