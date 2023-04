La meilleure manière de se réveiller le matin

Temps de lecture: 8 min

Commencer sa journée du bon pied dépend souvent de son réveil. Dès le matin, la mauvaise humeur peut apparaître et le corps se mettre difficilement en route, présageant une journée ratée.

Entre les insomniaques, les couche-tard, les gros dormeurs et ceux qui ont un sommeil perturbé, une majorité de Français pointe des difficultés à se réveiller le matin. Selon une étude Ipsos de 2018 , plus d'un Français sur deux est confronté à des difficultés de sommeil. Pire, deux tiers des personnes interrogées déclarent même manquer de sommeil. Il devient dès lors bien compliqué de se tirer du lit.

Des réflexes à bannir

Pour bénéficier d'un réveil facile et apaisé, il y a d'abord des gestes à éviter à tout prix. Le plus évident, c'est de ne pas se jeter sur son téléphone portable. Pourtant, selon une étude réalisée par WeFix , le premier réflexe de la journée pour plus de la moitié des Français est de saisir son mobile. Ils sont même 80% entre 18 et 34 ans. «Il ne faut pas le faire au lit, pour ne pas y traîner, conseille la psychiatre et spécialiste du sommeil Sylvie Royant-Parola dans un article de Santé Magazine . En revanche, la lumière bleue des écrans ne pose pas de problème le matin, elle peut même favoriser l'éveil.»

Nombreux aussi sont les friands du «snooze», cette fonction qui permet de repousser votre réveil à plus tard en décalant la sonnerie de l'horloge. En octobre 2022, des chercheurs américains se sont rendu compte que 57% des adultes étaient adeptes du réveil en plusieurs fois. Si vous cherchez ainsi à gagner quelques minutes supplémentaires de sommeil, ce n'est pourtant pas recommandé par les scientifiques.

«Autant de gens utilisent la fonction “snooze” parce qu'autant de gens sont chroniquement fatigués. [...] Ils doivent trouver un autre moyen de gérer leur fatigue», détaille Stephen Mattingly, qui a mené l'étude. En réalité, cette petite sieste matinale est trop courte pour nous plonger dans un sommeil profond et ainsi être récupératrice. Au contraire, elle nous rend même somnolent et confus, puisque l'organisme ne détermine plus s'il doit se réveiller ou se rendormir.

«On retombe dans un pseudo-sommeil mais on reste dans un état de vigilance car on sait que cela va sonner à nouveau, ce n'est pas réparateur, confirme Sylvie Royant-Parola. À chaque nouvelle sonnerie, même douce, on reçoit une dose de stress supplémentaire.» La santé cardiaque peut même en être affectée : le directeur de l'étude évoque une «agression cardiovasculaire» pour l'organisme. Malgré tout, les chercheurs indiquent que le problème reste surtout l'alarme en elle-même et pas sa répétition.

«Avoir un horaire de réveil régulier»

Pour réussir son réveil, voici les conseils à appliquer. Et d'abord concernant cette fameuse alarme, source d'angoisse dès le matin. Selon une étude australienne , un réveil en musique est préférable pour sortir rapidement et efficacement de l'inertie du sommeil.

Les chercheurs de l'Institut royal de technologie de Melbourne ont ainsi prouvé que les personnes qui utilisent une musique en guise d'alarme ont un meilleur niveau de vigilance dans la journée que celles qui se sont réveillées avec une sonnerie stridente. Changer régulièrement de sonnerie pourrait aussi être bénéfique pour faire réagir le cerveau, habitué au même son matinal. Une nouvelle sonnerie permet de créer un effet de surprise et entraîner un réveil plus rapide.

Pour réussir sa matinée et donc sa journée, l'un des conseils primordiaux repose également sur les signaux envoyés au cerveau. «Il faut s'exposer aux synchroniseurs de rythme, développe Clément Frénay, étudiant en master 2 de psychothérapie et spécialisé dans les sciences du sommeil. S'exposer à la lumière, prendre un bon petit déjeuner et plus précisément boire quelque chose dès le réveil, parler à des gens... Tout ce qui va dire à votre cerveau que la journée a commencé.»

En effet, le corps se réveille naturellement plus vite lorsqu'il perçoit ces codes. Se confronter directement à la lumière du jour, par exemple, peut être désagréable dès le réveil, mais très efficace. De la même manière, relancer son organisme avec des étirements permet de faire le plein d'énergie. «Le fait de bâiller et de s'étirer active des centres nerveux impliqués dans le contrôle de l'éveil», explique la docteure Sylvie Royant-Parola. Sous la couette ou au bord du lit, les spécialistes conseillent d'effectuer quelques mouvements pour être en forme dès le matin. Des respirations dynamiques peuvent aussi faire du bien au réveil, à l'inverse des respirations lentes avant le coucher.

«Dormir sur le côté gauche[...] est la position qui a le moins de risques de provoquer des douleurs au dos et elle permet de réduire les brûlures d'estomac et les ronflements.» Clément Frénay, étudiant en master 2 de psychothérapie et spécialisé dans les sciences du sommeil

Au sujet de la douche, il y a les adeptes du matin et ceux qui préfèrent se laver en fin de journée. Le débat a été tranché dans l'un de nos articles : si la toilette est préférable le soir, par souci d'hygiène et pour un endormissement rapide, il est vrai qu'une douche assez fraîche le matin peut être bienfaitrice pour un éveil tonique et efficace.

«S'il n'y avait qu'une seule règle à appliquer, c'est d'avoir un horaire de réveil régulier car cela va réguler tout le reste de la journée, affirme enfin Robin Jouan, psychiatre et médecin du sommeil. Or, la plupart du temps, les gens se règlent en fin de semaine puis dérèglent tout le week-end, et ainsi de suite la semaine suivante.»

Pour cela, le réveil se prépare souvent la veille. Se coucher avant minuit, à une heure fixe tous les soirs, éviter les excitants comme le café et le thé ou ne pas faire de sport tard le soir sont ainsi des habitudes à prendre pour que le lendemain matin soit plus facile. Sans oublier, évidemment, d'éteindre les écrans au moins deux heures avant d'aller au lit.

Des conseils insolites

La pratique du feng shui jouerait-elle aussi un rôle dans un réveil harmonieux mais efficace? C'est ce que l'on retrouve dans la formule scientifique établie par la psychologue américaine Jo Hemmings , qui vous transforme en une personne du matin.

Parmi les sept points mis en place par la chercheuse, dormir du côté gauche du lit ou encore porter quelque chose de jaune pendant la nuit permettrait d'avoir plus d'énergie au réveil. «C'est la couleur du bonheur, de la joie et de l'entrain, détaille la psychologue. Il est difficile d'être de mauvaise humeur quand on porte du jaune. Et si les pyjamas ne sont pas votre truc, prenez votre boisson du matin dans une tasse jaune ou utilisez une serviette jaune après votre douche matinale.» Plus insolite encore: Jo Hemmings vous invite à effectuer un rapide poirier, afin d'acheminer du sang vers votre cerveau.

S'ils semblent farfelus, certains conseils peuvent fonctionner, comme l'illustre Clément Frénay dans une vidéo de sa chaîne YouTube . «L'avantage de dormir sur le côté gauche, c'est que ça permet d'avoir la colonne vertébrale droite [...] C'est la position qui a le moins de risques de provoquer des douleurs au dos et elle permet de réduire les brûlures d'estomac et les ronflements. De plus, le côté gauche est préférable car si l'on dort à droite, la position peut augmenter la pression sur les organes internes, l'estomac appuyant sur le foie et le pancréas.»

«Lorsque l'on est “du matin”, on est rapidement en forme après le lever, tandis que les gens “du soir” ont besoin de plus de temps pour être opérationnels.» Sylvie Royant-Parola, psychiatre et spécialiste du sommeil

Parmi les suggestions déroutantes, il y a aussi cette étude britannique financée par le fabricant de céréales Kellogg's , qui vend une routine matinale parfaite. Selon les chercheurs, c'est une méthode bien rodée et parfaitement calibrée: réveil à 6h44, séance de sport de vingt-et-une minutes dans la foulée, douche de dix minutes puis petit déjeuner pendant dix-huit minutes très exactement. La formule mathématique à l'origine de ce calcul serait la clé pour une matinée de bonne humeur et une journée parfaite. Pour encore plus de précision, l'équation est rendue publique et disponible pour tous ceux qui souhaitent calculer leur routine idéale.

Car en réalité, chaque personne doit personnaliser sa propre matinée, celle qui fonctionne pour elle. Si certaines auront de grandes facilités à se lever le matin et seulement quelques ajustements à faire, d'autres sont confrontées à des réveils difficiles et doivent tâtonner avant de trouver une routine adaptée. «D'une manière générale, lorsque l'on est “du matin”, on est rapidement en forme après le lever, tandis que les gens “du soir” ont besoin de plus de temps pour être opérationnels», observe la psychiatre Sylvie Royant-Parola.

Le trio gagnant

Si la meilleure manière de se réveiller dépend de vous et de vos spécificités, il y a néanmoins quelques facteurs universels: il faut du sommeil, une bonne alimentation et une activité sportive.

Tout ça pour ça, me direz-vous. Eh oui: une étude publiée dans la revue Nature Communications en novembre 2022 le confirme. Les chercheurs ont observé ces trois facteurs chez les participants qui, eux, devaient noter leur niveau de vigilance au cours de la journée. D'abord, dormir longtemps est le premier élément fondamental pour lutter contre la somnolence du matin et atteindre un état d'alerte suffisant dans la journée. «Les nuits où un individu dormait plus longtemps que sa propre quantité de sommeil classique (plutôt qu'une quantité de sommeil standardisée) étaient associées à un degré plus élevé de vigilance le lendemain matin», découvre-t-on ainsi.

D'autre part, l'activité physique pratiquée la veille est également primordiale dans les niveaux de vigilance ressentis le lendemain. Si le corps se dépense, le sommeil est plus continu et moins perturbé la nuit qui suit. «Il se peut que l'amélioration du sommeil induite par l'exercice soit l'une des raisons pour lesquelles l'exercice de la veille, en favorisant le sommeil de la nuit, conduit à une meilleure vigilance le lendemain», interprète ainsi le docteur Raphaël Vallat, coauteur de l'étude .

Enfin, prendre un petit déjeuner sucré semblerait aussi participer à un bon réveil et accroître la vigilance dans la journée. Une donnée surprenante, alors que de nombreuses recommandations préconisent désormais de réduire les glucides le matin.

«Un petit déjeuner riche en glucides peut augmenter la vigilance, à condition que votre organisme soit en bonne santé et capable d'éliminer efficacement le glucose de ce repas, évitant ainsi un pic de glycémie prolongé qui, sinon, émousse la vigilance de votre cerveau», précise Raphaël Vallat au sujet des résultats de l'étude. Selon l'équipe de recherche, la collation idéale se compose de flocons d'avoine, de beurre de cacahuètes ou de purée d'amandes, et de bananes. Vous avez désormais toutes les cartes en main pour vous lever de la meilleure manière possible.