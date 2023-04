Alcool, vie privée... Le guide de bonne conduite sur les réseaux sociaux

Temps de lecture: 2 min — Repéré sur The Guardian

Les réseaux sociaux sont le théâtre de tous types de comportements, et pas toujours les plus glorieux: moqueries, harcèlement, diffamation... Pourtant, nombreux sont ceux qui craquent et qui téléchargent chaque nouvelle application pour partager les moindre détails de leur vie. Le Guardian suggère quelques conseils pour adopter la bonne attitude en ligne.

Certains posts méritent d'être étudiés avant de finir sur les réseaux sociaux. C'est le cas par exemple des photos et des vidéos, un poil embarrassantes, sur lesquelles apparaît un ami ou un membre de votre famille. Vous n'aimeriez sûrement pas qu'une de vos chutes ou de vos plus belles grimaces fasse le tour des comptes Instagram sans votre accord! Alors avant de publier des images de vos proches, n'hésitez pas à leur demander, pour éviter toute mauvaise surprise. Il en va de même pour les enfants. Si vous ne voulez pas être au cœur d'un scandale sur le respect de la vie privée d'un bambin, demandez toujours l'autorisation à ses tuteurs avant de poster votre plus belle story.

La question de l'image ne concerne pas seulement vos amis et leurs enfants. Vous devez aussi mettre au clair certains points avec votre partenaire si ce dernier publie régulièrement des photos de vous et/ou de vos enfants sur ses réseaux. «Le conseil le plus adapté est d'avoir une conversation mesurée et raisonnable sur vos motivations et vos préférences, afin de trouver un terrain d'entente et faire des compromis», indique Robyn Wilde, journaliste pour la rubrique parentalité du HuffPost britannique.

Alcool et vie privée

Parce que votre vie privée peut impacter votre vie professionnelle, il est primordial de séparer les deux, surtout en ligne. Veillez à mettre vos profils en privé, en particulier lorsque vous êtes en recherche d'emploi. Aucun futur patron n'aimerait tomber sur une photo de vous un peu trop éméché lors de votre dernière soirée!

Ce conseil peut sembler un peu difficile à appliquer pour certains, mais ne postez rien sous l'emprise de l'alcool. À l'image de votre collègue qui décide de recontacter son ex-petite amie après trois verres, c'est une mauvaise idée. Vous avez peut-être l'impression de passer un super moment et de prendre des photos dignes des plus grands, mais la réalité est souvent toute autre. Personne n'a envie de voir une photo de vous floue, un œil à demi fermé et sans grand intérêt. Attendez le lendemain pour évaluer si elles en valent vraiment la peine.

Veillez à ne rien poster d'embarrassant à votre sujet, et faites de même pour les autres. S'il est parfois tentant de se moquer à travers un post qui vous paraît humoristique, ce qui semble être une blague pour vous peut être profondément blessant pour d'autres. Ne postez donc pas la photo de cette vieille dame au chapeau original dans le métro, ni de ce jeune homme pris en flagrant délit le doigt dans le nez. Quoi qu'il arrive, prenez un moment pour vous mettre à la place de ceux que vous publiez: peut-être que l'envie vous passera rapidement.