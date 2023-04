Peut-on apprendre à jouer de la musique uniquement sur internet?

Temps de lecture: 4 min

Beaucoup d'entre nous avons déjà essayé d'imiter les plus grandes rockstars sur Guitar Hero, ou encore de jouer les virtuoses sur un smartphone avec Piano Tiles. Certains décident de sauter le pas et de se lancer le défi d'apprendre à jouer d'un véritable instrument de musique. Il existe plusieurs types d'offres pour l'apprentissage: conservatoire, école de musique, cours particuliers ou même applications en ligne.

Mais peut-on vraiment maîtriser n'importe quel instrument en l'apprenant uniquement en ligne, sans l'aide d'une institution? Les écoles de musique et les professeurs offrent un apprentissage complet, en mettant l'accent aussi bien sur la pratique que sur la théorie. Alors, ne risque-t-on pas de manquer de ressources avec un apprentissage autodidacte? Voire même de développer certaines lacunes, en particulier dans l'aspect théorique?

Solfège et professionnalisation

Les ressources pour apprendre à jouer d'un instrument sont nombreuses. On trouve diverses applications telles que Note Rush, pour aider les débutants à déchiffrer les notes, PianoFacile ou ClappingMusicApp, qui permet d'améliorer son sens du rythme. YouTube offre aussi de multiples possibilités, grâce aux nombreux tutoriels gratuits disponibles pour tout type d'instrument.

Seulement, bien que les ressources pour apprendre à jouer d'un instrument soient nombreuses, une ombre plane sur ceux qui se lancent dans l'apprentissage via internet: l'aspect théorique. Les musiciens passés par un conservatoire de musique le savent: maîtriser un instrument prend du temps et le solfège nécessite plusieurs années d'apprentissage.

Pourtant, du côté des musiciens en herbe, ce principe ne semble pas toujours faire l'unanimité. Pour eux, ce qui compte c'est jouer, et non pas passer des heures à déchiffrer des notes sur une partition. «Je n'ai aucune base de solfège, je ne sais même pas vraiment ce que c'est. En toute honnêteté, ça ne m'intéresse pas trop», confie Léa, une étudiante montpelliéraine qui apprend à jouer de la batterie sur internet.

Lucas, professeur de guitare à Perpignan, a lui aussi débuté tout seul, sans apprendre le solfège. «J'ai appris la guitare en autodidacte pendant environ deux ans, puis je suis allé prendre des cours dans un conservatoire.» Lui qui a commencé en regardant quelques tutoriels sur YouTube explique qu'aujourd'hui, les ressources sont de plus en plus nombreuses et complètes. «On trouve beaucoup de YouTubeurs qui donnent des cours de musique, et qui développent ensuite une méthode plus complète à suivre. Ça peut être un bon complément en plus de leurs vidéos quand on débute.»

Si la théorie ne séduit pas tout le monde, elle semble tout de même importante. Lucas s'est rapidement rapproché d'un conservatoire lorsqu'il a pris conscience du niveau qu'il souhaitait atteindre. Il indique qu'un enseignement théorique apporte certains éléments clefs dans l'apprentissage d'un instrument de musique, et qu'il devient parfois indispensable, selon l'objectif recherché.

«J'ai ressenti le manque de théorie musicale, et quand je m'y suis mis, ça m'a ouvert les yeux, raconte-t-il. Et puis, c'est important d'avoir un regard critique. Quand on joue tout seul, on n'a pas forcément ce regard, alors un professeur permet de pallier ce manque.» Par ailleurs, lorsqu'on souhaite se produire devant un public, il semble bienvenu d'apprendre à jouer devant quelqu'un, afin d'être apte à obtenir des retours.

Une question de niveau

À une certaine échelle, l'apprentissage autodidacte ne vient pas gêner le parcours musical. Cependant, lorsqu'on souhaite développer son style ou se professionnaliser, le manque de théorie peut devenir un frein. «Pour la batterie, je ne ressens pas le besoin, du moins pas à mon niveau», témoigne Léa, qui vient tout juste de commencer. La question du niveau semble être le cœur du débat.

Lucas confirme que l'enseignement dépend de ce que l'on cherche. «Pour certains instruments, comme la batterie, la guitare ou le clavier, je pense qu'on peut se débrouiller seul au début.» Lorsque l'envie de se perfectionner se développe, l'intervention d'un professeur est un plus non négligeable. «Lorsque quelqu'un joue des morceaux un peu plus originaux, on entend tout de suite s'il a suivi un enseignement ou non», assure Lucas.

Pourtant, certains artistes ont bel et bien appris à jouer d'un instrument sur internet et sans l'intervention d'un professeur. «J'ai appris la guitare en regardant des vidéos sur YouTube», révèle Silda, candidate de «The Voice», saison 12. La jeune chanteuse a également appris à jouer du kalimba, son instrument fétiche, à l'aide de vidéos sur internet. «Je suis tombée dessus par hasard en regardant une vidéo pendant le confinement, et j'ai pensé que ça m'aiderait à développer mon oreille musicale.»

Aujourd'hui artiste affirmée, elle ne nie pas pour autant le pouvoir de la théorie, qui semble indispensable pour certains styles musicaux. «Dans certaines disciplines, la théorie est indispensable. Je serais incapable de jouer du jazz, par exemple, c'est bien trop compliqué. Je joue de la pop, alors je peux me permettre de travailler à l'instinct», explique Silda, qui n'a jamais étudié le solfège, avant de nuancer: «À l'avenir, il serait intéressant de développer le côté théorique de ma musique, pour éviter de tourner en rond.»

Silda jouant du kalimba. | Jonathane Thevenin

Bien qu'ils reconnaissent l'importance de la théorie, Silda et Lucas, tous les deux professionnels, estiment aussi qu'elle peut être un frein. «Parfois, on peut rester bloqué sur la théorie», révèle Lucas. Et ce blocage peut nuire à la créativité. «Sans la théorie, on s'aventure un peu et on peut créer une suite d'accords super, vers laquelle on ne se serait pas forcément allé en suivant les règles de base», insiste Silda.

L'apprentissage d'un instrument sur internet semble donc tout à fait possible, surtout si vous comptez atteindre un niveau amateur, et dans certains styles musicaux. En revanche, si vous rêvez de devenir le prochain Louis Armstrong ou Jimmy Hendrix, vous feriez mieux d'obtenir un peu d'aide et de contacter un bon professeur.