Au Moyen Âge, des femmes choisissaient d'être emmurées vivantes

Temps de lecture: 3 min

On les appelle «reclusoirs» ou «recluseries». Ces cellules exiguës (entre 4 et 9 mètres carrés), qu'on peut encore parfois apercevoir accolées aux murs de certaines églises, ressemblent à un défi lancé à la face du temps. Rien n'a changé depuis leur construction médiévale: des murs aveugles et nus, un sol de dalle froide, un filet de lumière grise filtrant à travers une fenêtre grillagée. Pour seul confort, une cheminée glacée; pour seule décoration, un crucifix au mur. Une table, un tabouret, un lit de bois dur. Home sweet home.

Le reclusoir de Marguerite La Barge, dans l'église Saint-Irénée, à Lyon. | Romainbehar via Wikimedia Commons

Au Moyen Âge, la plupart des villes d'Occident se dotent de recluseries: Montpellier, Aurillac, Toulouse, Paris, Venise, Cologne, Bruges, Londres, Valladolid en abritent toujours les vestiges. Installés sur les ponts, à l'angle des rues passantes ou dans les murs des églises, ces aménagements accueillent des «sentinelles spirituelles» dont la prière constante est censée repousser les épidémies de pestes et les envahisseurs. Ce n'est pas un hasard si ces cellules sont liées aux ponts ou aux portes de la cité: elles forment un rempart spirituel qui se superpose aux défenses physiques.

«Morte au monde»

La recluse (c'est une femme dans la plupart des cas) qui y demeure a fait le serment de se consacrer à la prière et à la pénitence jusqu'au terme de sa vie. Elle prie pour les morts enterrés dans le cimetière voisin, pour la fertilité des terres, pour la protection de l'église et du donjon, pour l'opulence de la cité dont lui parvient le murmure étouffé. Elle prodigue conseils et bénédictions aux bourgeois qui viennent la consulter.

Bref, elle honore une société qui ne la concerne déjà plus: en franchissant le seuil du reclusoir juste avant qu'on n'en scelle l'entrée, elle a pénétré dans son propre tombeau. D'ailleurs, la cérémonie qui précède cet enfermement est calquée sur les rites de l'enterrement: la recluse reçoit l'extrême-onction, entend un requiem et devient, dès lors, «morte au monde» aux yeux de ses contemporains.

Pour autant, il ne s'agit pas d'une punition. C'est même un privilège très convoité, qui n'est accordé qu'à une poignée d'individus. Si l'on associe aujourd'hui le mot «réclusion» à une peine criminelle, le terme original (apparu au XIIe siècle en français) désigne en effet une forme d'isolement volontaire, de retrait du monde. Dans la tradition chrétienne de l'époque, la piété religieuse se manifeste souvent par des exercices extrêmes: pèlerinages, privation de nourriture, flagellation des chairs… La pénitence est toujours douloureuse, marquée du sceau du sacrifice.

Dans ce contexte, le fait de renoncer complètement au monde, à l'instar des ermites ou des moines, est considéré comme une magnifique démonstration de piété. Peut-on consentir sacrifice plus grand? Ce n'est pas tout à fait abandonner le monde, mais le voir peu à peu se réduire aux deux petites fentes aménagées dans les murs du reclusoir –l'une servant à recevoir la charité publique, l'autre à écouter la messe.

«Du coup, les signes s'inversent, analyse l'historienne Paulette L'Hermite-Leclercq dans L'Histoire. La prison devient un paradis, la porte du Ciel; le tombeau un berceau où germe la graine d'immortalité bienheureuse. Ancre du navire de l'Église, le reclusoir est un accumulateur de grâces pour la collectivité tout entière, ici-bas et dans l'au-delà.»

Trouver la paix

Très répandu au Moyen Âge, l'usage du reclusoir s'essouffle à mesure que la société occidentale s'émancipe de la tradition pécheresse du christianisme, notamment en se frottant à la Réforme protestante. Lorsqu'on redécouvre ces logements de fortune murés depuis l'extérieur au XIXe siècle, on crie à la torture: relayant cette légende noire, Victor Hugo qualifie ainsi, dans Notre-Dame de Paris, le reclusoir de «tombe anticipée» et sa résidente de «squelette vivant».

C'est oublier que le fait de s'enfermer volontairement avait ses vertus –notamment pour une femme du Moyen Âge. On pouvait être protégée des vices de la société, en particulier des viols collectifs qui sévissaient dans la plupart des communautés urbaines et qui, souvent, conduisaient tout droit à la prostitution. On pouvait vivre avec un toit au-dessus de sa tête et recevoir nourriture et bois de chauffage, dans une forme d'indépendance impensable pour ses homologues. On passait l'éponge sur une existence pauvre, jalonnée de traumatismes, pour se voir érigée en modèle de vertu, servant Dieu sans avoir à subir les coûts d'entrée au monastère. En somme, la solitude du reclusoir pouvait être synonyme de paix.

Du reste, malgré le froid et l'inconfort, on pouvait y vivre une existence remarquablement longue: au XVe siècle, Alix la Burgotte demeura quarante-six ans dans la recluserie parisienne des Innocents. À sa mort, elle fut inhumée dans un tombeau de bronze et honorée par le roi Louis XI en personne. Bien entendu, toutes les recluses n'étaient pas des saintes: certaines furent condamnées à la réclusion pour leurs vices, tandis que d'autres, ayant embrassé la vocation très pieusement, ont été conduites au seuil de la folie par la solitude, suppliant qu'on les en libère.

Ce fut chose faite à la fin du XVe siècle: passées de mode, les recluses ont été rendues à la rue, tandis qu'on commençait à mettre sous les verrous fous et vagabonds. Autrefois synonyme de vertu, la réclusion devient une peine infamante aux yeux de la société –et ce, jusqu'à nos jours.