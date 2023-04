Santé mentale: il existe des formations aux gestes de premiers secours

Temps de lecture: 5 min

Selon la dernière enquête CoviPrev de Santé publique France (vague 36 réalisée début décembre 2022 et publiée en janvier), 17% des Français montrent des signes d'un état dépressif, 24% présentent des signes d'un état anxieux et 10% ont eu des pensées suicidaires au cours de l'année 2022. Force est de reconnaître que nous sommes souvent démunis ou maladroits face aux difficultés psychologiques des personnes qui nous entourent et aux crises qui peuvent mettre leur vie en danger.

Et si la parole se libère enfin aujourd'hui, les tendances à la minimisation, à la banalisation, à la méconnaissance et à la stigmatisation des troubles psychiatriques demeurent et tendent à maintenir un état de fait: nous ne savons globalement pas d'aider quelqu'un qui va mal.

Afin de pallier nos manques et nous apprendre à faire face à ce qu'il convient de considérer comme des urgences, il existe des formations de premiers secours en santé mentale (PSSM) –qui sont un peu l'équivalent, appliquées à la santé psy, des formations en secourisme bien connues, où l'on apprend à intervenir face à un accident ou à un malaise, en attendant l'arrivée des professionnels.

Déployées depuis 2019 en France, ces formations PSSM commencent à rencontrer leur public. D'après les données indiquées sur le site de l'association PSSM France, au 1er avril 2023, 53.940 personnes les ont déjà suivies et elles sont dispensées par 941 formateurs agréés.

🚀 Depuis son lancement en 2019, le programme de formation aux Premiers Secours en Santé Mentale connaît un développement rapide, en témoigne le seuil des 50 000 secouristes formés mi-mars 2023.



📆 Trouvez un formateur près de chez vous : https://t.co/Pq76s7x28Z pic.twitter.com/Xd2u8Z5rmp — Premiers Secours en Santé Mentale - France (@FrancePssm) March 24, 2023

Leur objectif est double. D'une part, améliorer les connaissances du grand public sur la santé mentale et ainsi lutter contre la stigmatisation des troubles psychologiques. D'autre part, donner des outils théoriques et pratiques à tout un chacun pour aider quelqu'un qui ne va pas bien –sans pour autant se substituer à un professionnel.

Un programme né en Australie et adapté à nos besoins

Pas franchement inédites à l'échelle mondiale mais radicalement novatrices en France, ces formations –développées par PSSM France en partenariat avec la fédération Santé Mentale France, l'Union nationale de familles et amis de personnes malades et/ou handicapées psychiques (Unafam) et l'Infipp (un organisme de formation en santé mentale)– sont une adaptation au contexte français du programme international de formation Mental Health First Aid (MHFA), créé en 2000 en Australie.

«Nous nous sommes efforcés de transposer les contenus originaux à la culture française et à ses référentiels, en traduisant les supports de formation écrits et en reproduisant les vidéos», explique Olivier Canceil, médecin psychiatre, vice-président de Santé Mentale France et membre du conseil scientifique de PSSM France. Il en ressort des formations avec une assise scientifique aussi solide que consensuelle et prodiguées par des formateurs agréés, recrutés parmi des «personnes ayant la bonne combinaison d'expérience pratique, universitaire et/ou vécue de la santé mentale» et ayant suivi un cursus de formateurs de trente-cinq heures.

«Les psychologues ne sont pas forcément les mieux placés pour être formateurs, note Laura Talhi, elle-même psychologue et formatrice. Il faut avant tout avoir un certain appétit pour les questions de santé mentale, ainsi que des capacités d'animation. Des personnes concernées comme des patients experts en rémission peuvent ainsi devenir des formateurs très pertinents, d'autant plus que ces formateurs ne doivent pas toucher aux différents supports d'enseignement.»

«Les contenus sont les mêmes, quels que soient les formateurs», confirme Mickaël Bardonnet, formateur professionnel en santé mentale, chef de projet à l'Infipp et trésorier de PSSM France, où il est également formateur et instructeur. Cette standardisation permet d'assurer une cohérence et de faire en sorte que tous les futurs secouristes reçoivent les mêmes enseignements. «Elle vise aussi, en uniformisant les enseignements, à permettre par la suite une évaluation méthodique de l'efficacité et de l'impact de la formation», souligne Olivier Canceil.

Une formation grand public, sans vocation professionnalisante

Concrètement, le module standard de la formation est dispensé en quatorze heures: soit deux jours d'affilée, soit quatre demi-journées, ou bien encore en visio à travers sept modules de deux heures. Il s'adresse à n'importe quelle personne majeure et coûte autour de 250 euros (manuel inclus).

Il poursuit quatre objectifs pédagogiques majeurs:

Acquérir des savoirs de base concernant les troubles de santé mentale;

Mieux appréhender les différents types de crises en santé mentale;

Développer des compétences relationnelles (écouter sans jugement, rassurer et donner une information adaptée);

Mieux faire face aux comportements agressifs.

«En aucun cas, il ne s'agit de former des professionnels ni d'apprendre à poser un diagnostic ou à prodiguer des soins. [...] Nous ne cherchons pas à ce qu'ils se prennent pour des super-héros.» Mickaël Bardonnet, formateur en santé mentale et chef de projet à l'Infipp

Il décline ces objectifs à travers le prisme des troubles les plus courants –troubles anxieux, dépression, troubles psychotiques et troubles liés à l'utilisation de substances– et déroule pour chacun des aspects théoriques et des plans d'action. Par exemple, pour la dépression, sont présentés les signes et les symptômes, les interventions possibles et les actions que le secouriste peut mener. Un focus est aussi mis sur la crise suicidaire et sur la manière d'assister une personne en crise.

«En aucun cas, il ne s'agit de former des professionnels ni d'apprendre à poser un diagnostic ou à prodiguer des soins», insiste bien Mickaël Bardonnet, conscient d'un possible effet de surconfiance chez des secouristes qui tendraient à surévaluer leurs compétences après quelques heures de cours.

«Sans terme médical, cette formation s'adresse bien au grand public, ayant vocation de le rester, et elle insiste sur la nécessité de passer le relais et de s'en remettre aux professionnels», complète Laura Talhi. «Nous cherchons vraiment à ce que les secouristes aient conscience de leurs limites et qu'ils ne se prennent pas pour des super-héros», ajoute Mickaël Bardonnet.

«Je pense vraiment que ce type de formation peut sauver des vies»

«La formation sur deux jours est très intense, énormément de points sont abordés et on est en immersion totale», témoigne Laura Madet, étudiante en psychologie, qui a suivi le module standard l'année dernière. Elle insiste sur la dimension très pratique des enseignements, avec des mises en situation concrètes, qui permettent de s'entraîner à avoir des mots et des comportements adaptés face à une personne qui va mal.

«On apprend les premiers gestes, les paroles à avoir, les choses à ne pas dire… Peu de temps après la formation, j'ai été, au cours d'une soirée, confrontée à un garçon qui a fait une crise d'angoisse. J'ai pu l'aider et le rassurer notamment sur la honte qu'il éprouvait. J'ai pu aussi aussi évoquer avec lui les différentes ressources existantes, afin qu'il puisse se faire aider.» La jeune femme est formelle: «Je pense vraiment que ce type de formation peut sauver des vies, à l'instar de celles qui enseignent à faire un massage cardiaque.»

Denses et roboratives, les formations aux premiers secours en santé mentale peuvent parfois être mal vécues par les participants. «Il y a souvent des personnes qui craquent, notamment lorsque l'on parle de la crise suicidaire, parce qu'un proche ou une connaissance a mis fin à ses jours», rapporte Laura Talhi. La psychologue parisienne signale aussi que certains peuvent quelquefois se montrer rétifs, voire offensifs, car les enseignements remettent souvent en cause des idées reçues et convictions bien ancrées sur les troubles mentaux.

En 2022, un module dédié aux jeunes a été spécialement développé pour les adultes vivant ou travaillant avec des adolescents (collège et lycée) et des jeunes majeurs. D'autres modules spécifiques devraient aussi être déployés. L'objectif de PSSM France est de former 750.000 secouristes en santé mentale d'ici à 2030.