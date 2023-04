Comment détecter une image générée par une IA

Temps de lecture: 2 min — Repéré sur Scientific American

Vous avez peut-être récemment vu passer un mugshot de Donald Trump, ou encore une photo du pape François dans un énorme manteau blanc à l'allure streetwear. Pourtant, l'ancien président des États-Unis n'est pas (encore) passé par la case prison, et le représentant de l'Église n'a pas subitement changé de style. Ces photos ont été créées par intelligence artificielle (IA), et Scientific American propose un guide pour reconnaître ces fausses images et ne pas se faire avoir à l'avenir.

Certaines photos semblent plus réalistes que d'autres, mais il n'est pas toujours simple de trouver ce qui cloche. Alors comment démasquer une image générée par IA? Dans un premier temps, il est préférable de porter attention aux détails. Si vous vous trouvez face à une image qui vous semble farfelue, essayez de repérer les potentiels petits défauts qui s'y cachent. De manière générale, les systèmes d'intelligence artificielle tels que DALL-E ou Stable Diffusion ont certaines faiblesses quand il s'agit de produire une image. C'est le cas des mains par exemple, qui sont bien souvent victimes d'un ou deux doigts de trop.

Les faiblesses de l'IA résident dans les détails, et pas seulement au niveau des mains. Des chercheurs ont testé des participants sur certaines images générées par algorithmes, en leur donnant au préalable un guide pour les aider à reconnaître lorsqu'ils avaient affaire à de fausses photos. Les principaux conseils étaient de se concentrer sur les erreurs que les générateurs ont tendance à répéter, comme des boucles d'oreilles dépareillées ou encore une rangée de dents complètement mélangées.

Sophie Nightingale, psychologue à l'Université de Lancaster, explique que les IA ont aussi du mal à créer un arrière-plan sophistiqué, et produisent généralement des fonds unis. Pourtant, même en suivant ces conseils, la justesse des réponses chez les participants n'a augmenté que de 10%.

Bras de fer robotique

Les IA deviennent de plus en plus performantes, et certains systèmes parviennent à s'améliorer. La nouvelle version de Midjourney, par exemple, a réussi à contrer la difficulté à reproduire des mains humaines, et les spécialistes avouent qu'il devient très compliqué de différencier le vrai du faux d'une image. «Les générateurs d'images IA sont capables de créer des choses géniales», confie S. Shyam Sundar, chercheur à l'Université d'État de Pennsylvanie. «Il y a eu de grandes avancées en matière de capacités de génération d'image depuis l'année dernière.»

Il reste toutefois une solution plutôt ironique pour nous permettre de détecter des images générées par algorithme: l'utilisation d'une autre IA.

Les spécialistes reconnaissent en effet que les ordinateurs sont plus performants que nous pour détecter le plus petit bout de création robotique. Il serait donc pertinent d'entraîner un système spécialement capable de détecter ces fausses images.

Toutefois, Wael AbdAlmageed, chercheur et professeur agrégé en informatique à l'Université de Californie du Sud, insiste sur le fait que tous les systèmes d'IA ont des algorithmes très similaires, et que la bataille entre les générateurs d'images et ceux qui viendront les détecter est loin d'être gagnée.

Il n'existe donc pas de moyen totalement fiable pour repérer toutes les images produites par ordinateur. Une seule solution s'offre à nous pour l'instant: rester vigilant et utiliser notre raison.