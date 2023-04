Pourquoi les petits chiens vivent plus longtemps que les gros

Temps de lecture: 2 min — Repéré sur Newsweek

On dit que tout ce qui est petit est mignon, et chez les chiens, tout ce qui est petit a le privilège de vivre plus longtemps. Newsweek révèle que si les petits canidés vivent plus âgés que leurs grands compagnons, c'est un peu notre faute.

Le meilleur ami de l'homme semble être l'exception du règne animal, dans lequel les grosses et grandes espèces vivent généralement plus longtemps. Les éléphants, par exemple, ont une espérance de vie de 70 ans, alors que les souris grises ne vivent que 2 ans en moyenne.

L'étude relayée par Newsweek nous apprend que si les gros chiens ont davantage de risques de mourir avant les petits, c'est parce que l'envie humaine de les avoir toujours plus grands a augmenté l'élevage sélectif. En les faisant mettre au monde de multiples portées, on les a rendus plus sensibles aux risques de maladies graves.

Les chercheurs suggèrent que l'augmentation des cancers chez les gros chiens provient en fait d'un retard dans leurs défenses naturelles. «La plupart des 400 races que l'on connaît aujourd'hui ont été établies il y a seulement 200 ans», indique Jack da Silva, coauteur de l'étude et généticien de l'évolution à l'Université d'Adélaïde. «Les plus grandes n'ont pas eu le temps de développer des mécanismes de défense suffisants pour leur corpulence.»

Reproduction et défenses naturelles

Cette étude coïncide avec la théorie du soma jetable , selon laquelle les animaux utilisent leur énergie pour la reproduction le plus tôt possible afin d'être certains d'avoir une descendance, au lieu de la concentrer sur leurs défenses et sur la réparation des cellules endommagées. Ainsi, les espèces qui font moins de petits, ou qui en font plus tardivement, ont de meilleures chances de se défendre contre les cellules cancéreuses –c'est le cas du rat-taupe nu, par exemple. «De nombreux organismes cherchent à se reproduire rapidement, au détriment de leur santé», confirme Da Silva. Dans les élevages, les chiens enchaînent les portées de chiots, et ce dès qu'ils atteignent la maturité. Leurs défenses naturelles ont donc moins le temps de se développer.

Les auteurs de l'étude ont observé les causes de décès ainsi que l'espérance de vie de 164 races de canidés de toutes les tailles, et ils ont découvert que plus ils étaient grands, plus ils avaient de risques de mourir jeune des suites d'un cancer. «Les grands chiens ne vieillissent pas plus rapidement que les petits, explique Da Silva. Toutefois, les recherches ont confirmé que lorsque le poids était élevé, les risques de maladies graves l'étaient aussi.» Les chihuahuas, par exemple, ont une espérance de vie de 15 à 17 ans, contre seulement 8 à 10 ans pour les dogues allemands.

Mais le généticien prédit un changement de tendance. Selon lui, les éleveurs vont davantage se concentrer sur des chiens en meilleure santé, faisant de plus petites portées, et moins régulières. De quoi augmenter, à terme, la longévité des plus grands de nos compagnons?