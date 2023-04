Les riches s'accaparent l'eau du Cap, au détriment des plus pauvres

Temps de lecture: 2 min — Repéré sur Time

Face à la crise climatique, la gestion de l'eau devient une question de plus en plus importante. Mais toutes les franges de la population ne se trouvent pas sur le même pied d'égalité devant cette question. Une étude publiée lundi 10 avril dans le journal Nature Sustainability et relayée par le magazine Time révèle qu'un facteur clé dans les pénuries d'eau en milieu urbain est la richesse de chacun.

L'étude, qui s'est concentrée sur le cas de la ville du Cap en Afrique du Sud, montre que les classes aisées participent directement au manque d'eau en remplissant leurs piscines et en arrosant leurs pelouses. Les populations pauvres de la ville se trouvent alors en difficulté pour boire, se laver et manger.

La ville d'Afrique du Sud n'est pas étrangère au manque critique en eau. En 2017, lors d'une sécheresse extrême, les autorités annonçaient l'approche d'un «jour zéro», où les robinets des Captoniens devraient être fermés par manque d'eau. Ce jour n'a jamais été atteint, notamment grâce à une campagne agressive de communication qui poussait à humilier publiquement les personnes qui utilisaient plus de 13 gallons d'eau (environ 50 litres) par personne par jour.

De fortes disparités

Les personnes riches et celles de la classe moyenne supérieure sont désormais celles qui menacent le plus l'eau du Cap. Selon l'étude, elles ne représentent que 14% de la population de la ville, mais sont responsables de plus de 51% de la consommation d'eau. Au contraire, les familles les plus pauvres constituent 62% des citadins, mais n'utilisent que 27% de l'eau.

Autre statistique frappante: les plus riches, qui ne représentent que 1,4% des Captoniens mais qui consomment 10,3% de l'eau, utilisent cette ressource dans deux tiers des cas à des fins non essentielles, comme «l'arrosage du jardin, la piscine et d'autres utilisations en eau, intérieures comme extérieures». Les familles pauvres, elles, utilisent l'eau à leur disposition pour des activités nécessaires, comme boire ou se laver.

Un épuisement des sources

L'étude montre aussi que ce sont les classes les plus démunies qui ont le plus souffert durant la crise du «jour zéro». Entre 2015 et 2017, la ville du Cap a commencé à faire payer plus pour l'eau afin d'en limiter les usages. Même s'il a été fait en sorte de maintenir des prix raisonnables pour les familles pauvres, ces dernières ont quand même réduit leur consommation, passant d'une moyenne de 43 gallons (environ 162 litres) par foyer par jour à 22 gallons (83 litres). Les riches, même s'ils ont baissé leur consommation durant cette période, passant de 559 gallons (2.116 litres) à 353 (1.336 litres) par jour et par foyer, n'ont pas été impactés sur leurs besoins de première nécessité.

L'étude s'inquiète pour le futur: si les catégories aisées peuvent payer plus cher l'eau et s'acquitter des amendes sans problèmes, elles sont également nombreuses à avoir établi des sources d'eau privées. Ce faisant, elles risquent «d'épuiser les nappes phréatiques de la région». Face à cet accaparement, des villes ont commencé à installer des régulateurs d'eau dans les canalisations, comme à Los Angeles en 2022.

Selon les chiffres des Nations unies, près de 2,4 milliards d'habitants de zones urbaines feront face à un manque d'eau dans le futur. Hannah Cloke, hydrologiste à l'Université de Reading et coautrice de l'étude, prévient: «Tout le monde en subira les conséquences, à moins qu'on ne développe un moyen plus équitable de partager l'eau dans les villes.»