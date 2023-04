Vos pinceaux à maquillage sont plus sales qu'une cuvette de toilette

Temps de lecture: 2 min — Repéré sur New York Post

Qu'ils soient biseautés, plats ou ronds, vous avez peut-être une collection de pinceaux à maquillage qui traînent dans un pot depuis plusieurs mois, voire plusieurs années. Vous savez qu'il serait bien de les nettoyer, mais souvent la procrastination l'emporte. Pourtant, le New York Post l'assure , vos petites brosses sont de véritables nids à microbes . Bien plus, même, que le siège de vos WC.

Spectrum Collections, une marque d'accessoires de beauté, a analysé des pinceaux propres et sales, après une période de deux semaines, en prenant en compte les différents lieux dans lesquels ils ont été stockés: une commode, une trousse de toilette, un sac dédié spécialement à leur rangement, un tiroir, et un support dans une salle de bains. L'équipe à l'origine de cette étude a ensuite analysé un siège de toilette , et elle s'est aperçue que, peu importe l'endroit de stockage, ils étaient toujours aussi sales que la cuvette –voire même plus.

Carly Musleh, scientifique en cosmétique , explique que ces outils peuvent transférer les germes, l'huile et les peaux mortes du visage vers le produit. Et même si elles ne sont pas toutes dangereuses, les bactéries peuvent être responsables d' acné ou d'autres problèmes de peau plus graves.

«Utiliser des pinceaux sales augmente les risques de créer un déséquilibre au sein de la communauté microbienne saine, ce qui peut causer une augmentation du nombre de microbes pathogènes. Les risques d'éruptions cutanées ou de problèmes plus graves, comme l'impétigo ou le staphylocoque, sont alors plus élevés», souligne Musleh.

Des accidents graves peuvent survenir à cause d'une trousse à maquillage sale. Une femme s'est par exemple plainte d'être devenue partiellement aveugle après que ses lentilles de contact ont été contaminées dans son sac de cosmétiques.

Une routine adaptée

Spectrum Collections a interrogé ses consommatrices sur leur fréquence de nettoyage . 40% d'entre elles ont affirmé laver leurs pinceaux deux fois par semaine, et 20% ont avoué le faire tous les un à trois mois seulement. Mais alors, quand faut-il vraiment les laver?

L'American Academy of Dermatology Association recommande de nettoyer ses outils de maquillage tous les sept à dix jours. «Nous sommes tous coupables de laisser les pinceaux sales trop longtemps», affirment Hannah et Sophie Pycroft, cofondatrices de la marque. Elles insistent sur le fait qu'il est important de les laver une fois par semaine, afin d'éviter une trop grande prolifération de bactéries.

En plus de stocker les pinceaux dans un compartiment adapté, les fans de make-up doivent veiller à les laver avec une brosse conçue spécialement pour et utiliser du savon doux avec de l'eau tiède, puis les essuyer avec une serviette propre avant de les laisser sécher.