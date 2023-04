Pourquoi ne nous laisse-t-on pas nous réveiller naturellement après une anesthésie?

Temps de lecture: 2 min

Cet article est publié en partenariat avec Quora, plateforme sur laquelle les internautes peuvent poser des questions et où d'autres, spécialistes du sujet, leur répondent. La question du jour: «Pourquoi les médecins et les infirmiers ne nous laissent-ils pas dormir jusqu'à ce qu'on se réveille naturellement après une anesthésie? Cela ne serait-il pas moins traumatisant? Pourquoi nous forcent-ils à nous réveiller si vite?»

La réponse d'Aelyta Champagne:

Bonjour, et merci pour cette question.

La raison est simple: parce que vous ne «dormez» pas.

L'anesthésie, ce n'est pas le sommeil, qui est un processus naturel, indispensable pour vivre. Quand vous dormez, le cerveau passe par différentes phases, dont une où il est très actif (c'est le sommeil profond).

Or, quand vous êtes anesthésié, votre cerveau est comme mis sur pause. Il n'y a pas de son, pas d'images. Les anesthésiques l'empêchent de fonctionner normalement et le rendent hermétique à toute tentative de reprise de conscience. Aucun bruit, aucune mobilisation extérieure ne vous réveillera, ce qui n'est pas le cas lors du sommeil.

Mais les produits anesthésiants ne concernent pas que le cerveau, ils ont des effets sur toutes les fonctions organiques. Aujourd'hui, on utilise des médicaments ayant une efficacité optimale avec une demi-vie (durée d'action, d'élimination) très courte, ce qui diminue l'état vaseux du «réveil».

À l'arrêt de l'administration de ces médicaments, on surveille, en premier lieu, le retour de la conscience du patient (en quelques minutes à peine), puis de sa cohérence –d'où les quelques questions basiques qui vous sont posées–, de ses sensations et d'une autre fonction primordiale: la fonction rénale. C'est en effet en urinant que vous éliminerez les anesthésiques –l'étape est capitale.

Il est important de s'assurer que tout revienne à la normale post-anesthésie. Voilà pourquoi on vous embête pendant les quelques heures qui suivent, ce n'est pas juste pour vous faire râler ou rire des éventuelles bêtises que vous pourriez dire durant les premières minutes –même si cette cerise sur le gâteau n'est pas désagréable... sans aucune méchanceté, rassurez-vous!

Quand on voit que tout va bien, on vous laisse enfin dormir d'un vrai sommeil, car, croyez-le ou non, une anesthésie générale, c'est épuisant pour l'organisme.