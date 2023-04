Des scientifiques ont assisté en direct à la naissance d'une planète

Temps de lecture: 2 min — Repéré sur Forbes

Ce n'est pas tous les jours qu'on assiste en direct à la naissance d'une planète, mais des chercheurs de l'Université Monash à Melbourne, en Australie, y sont parvenus. Il s'agit seulement de la troisième fois qu'un astre est photographié en train d'être formé, relate Forbes.

Située à 350 années-lumières de la Terre, et se trouvant dans la constellation du Sagittaire, la planète porte le nom «HD 169142 b». Les scientifiques ont publié début avril des images dans le Monthly Notices of the Royal Astronomical Society. L'œil non averti ne verra que des formes floues, mais les chercheurs, eux, y ont bien vu la confirmation de la naissance de l'astre, qu'ils suspectaient déjà depuis 2014. Il se situe dans l'aire de l'étoile HD 169142.

La protoplanète, entourée d'un disque de poussière et de gaz, a été observée grâce au Très Grand Télescope (Very Large Telescope, VLT, en anglais), situé au Chili, et géré par l'Observatoire européen austral. Celui-ci peut notamment détecter des planètes en s'aidant de la lumière infrarouge.

Cachée dans la poussière

Entre 2015 et 2019, grâce à un outil nommé «SPHERE», attaché au VLT, les chercheurs ont pu observer l'orbite de la planète, bien qu'elle soit cachée dans la poussière. Pour détecter un astre naissant, il doit être suffisamment éloigné de son étoile parente, ici HD 169142.

«Nous avons détecté avec succès une protoplanète qui se situe approximativement à 37 au [unité astronomique, ndlr] de l'étoile. Elle tourne en orbite autour de son étoile parente à une vitesse conforme à la troisième loi de Kepler», note Iain Hammond, auteur principal de l'étude. Cette loi physique indique que plus une planète est éloignée de son étoile, plus elle tourne en orbite lentement. Seuls deux autres astres, PDS 70 b et c, ont pu être décelés de cette manière dans le passé.

Une étude plus poussée

C'est en observant des signes de chaleur en infrarouge autour de l'étoile HD 169142 que l'équipe est parvenue à ces résultats. «Nous nous attendons à ce que les planètes soient chaudes durant leur formation, explique Iain Hammond. Dans le proche infrarouge, nous avons pu voir un bras en spirale qui s'active dans le disque de la planète. Cela suggère que des disques protoplanétaires avec des spirales similaires puissent abriter des planètes encore non découvertes.»

L'aventure ne s'arrête pas là pour l'astre en formation. Désormais, c'est le fameux télescope James-Webb qui prend le relais pour son étude. Les scientifiques suspectent notamment la présence de lunes autour de la protoplanète. La prochaine fois que vous observerez les étoiles, vous aurez peut-être une pensée pour HD 169142 b.