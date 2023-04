Comment se comporter en cas de turbulences en avion

Temps de lecture: 2 min — Repéré sur The New York Times

Les yeux fermés, les mains agrippées aux accoudoirs… Vous reconnaissez peut-être ces signes d'anxiété liés aux turbulences que traverse un avion. De nombreuses personnes sont terrorisées à l'idée de voyager dans les airs, par peur d'être secouées dans tous les sens. Le New York Times partage ses conseils sur la bonne attitude à adopter lors de turbulences.

Pour mieux les comprendre, il faut déjà en savoir plus sur leur origine. Les turbulences sont des mouvements aériens instables, causés par des changements de vitesse et de direction du vent, comme des courants-jets ou des orages. La gravité peut varier, provoquant des changements plus ou moins importants sur la vitesse de l'air. Contrairement aux idées reçues, elles ne dépendent pas du mauvais temps et peuvent très bien apparaître dans un ciel calme, tout en restant invisibles à l'œil nu ou même aux radars.

Il existe quatre types de turbulences: légères, modérées, sévères et extrêmes. Lorsqu'elles sont extrêmes, le pilote peut perdre le contrôle de l'avion, et ce dernier peut subir des dommages structurels. Toutefois, ne vous laissez pas envahir par la peur: cette situation est rare, et les avions sont conçus pour supporter des conditions difficiles.

Les bons gestes à adopter

Si l'habitacle semble à l'abri, ce n'est pas toujours le cas des passagers. Ces derniers, ainsi que les membres du personnel, peuvent se retrouver secoués dans tous les sens et risquer de potentielles blessures graves. Afin d'éviter les dégâts, rester assis en gardant la ceinture attachée est primordial. «En restant assis et attaché, vous avez beaucoup moins de risques d'être blessé», insiste Thomas Guinn, professeur en sciences aéronautiques appliquées à l'Embry-Riddle Aeronautical University.

En cas de fortes turbulences, le mouvement vertical de l'avion dépasse la gravité. «Ce qui signifie que si vous n'êtes pas assis et attaché, vous devenez un projectile, une catapulte», poursuit Guinn. Récemment, plusieurs incidents ont été relevés: sept passagers ont été blessés début mars lors d'un vol entre le Texas et Francfort à la suite de turbulences sévères. En décembre, ce sont douze passagers qui ont subi le même sort avec la compagnie aérienne Hawaiian Airlines.

La sécurité des petits est elle aussi au cœur des débats. Les enfants de moins de 2 ans peuvent être placés sur les genoux pendant un vol, mais certains experts le déconseillent fortement en cas de turbulences. Selon la Federation Aviation Administration, les turbulences inattendues sont la principale cause de blessures pédiatriques dans les avions. Elle insiste sur les gestes indispensables à la sécurité des enfants à bord, comme l'installation d'un système de retenue (une ceinture supplémentaire et adaptée aux enfants), en veillant à respecter les consignes du modèle. Lorsque vous réservez vos billets, veillez à bien prendre une place pour votre bébé, afin d'être certain de pouvoir utiliser le système de retenue.

Ces incidents viennent poser la question de l'augmentation de ce genre d'épisodes. Des recherches ont remarqué que les cas de turbulences se multipliaient, et ce notamment à cause du réchauffement climatique, en particulier des émissions de dioxyde de carbone qui jouent sur les courants d'air. Paul Williams, professeur en sciences de l'atmosphère à l'Université de Reading en Angleterre, suggère que les turbulences pourraient tripler dans les années à venir.