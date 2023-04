Avant de démissionner, lisez ceci

Temps de lecture: 2 min — Repéré sur BBC

La «grande démission», c'est ce phénomène observé principalement aux États-Unis, où en 2021 plus de 49 millions d'Américains ont quitté leur poste. L'année suivante, ils étaient 50 millions. Mais si ce mouvement peut sembler libérateur, il faut demeurer vigilant quant à ses conséquences, avertit la BBC.

Selon un sondage réalisé par LinkedIn auprès de 2.000 travailleurs, près de trois quarts de la génération Z et deux tiers des millennials songent à démissionner cette année. Le mouvement gagne même les générations plus âgées comme les baby boomers, dont un tiers pense quitter son emploi. Cette tendance engendre un effet domino: lorsqu'une personne démissionne, la probabilité que ses collègues fassent de même peut monter jusqu'à 25%.

Anthony Klotz, professeur en comportement organisationnel à l'University College de Londres, a décrit en 2021 ce phénomène de la «grande démission»: «Démissionner peut vous donner une sensation de force, Dans votre relation avec votre employeur, c'est lui qui a le pouvoir [...]. Quand vous quittez votre emploi, le rapport de force commence à s'inverser.» Selon Klotz, il est d'autant plus difficile de résister à la tentation lorsqu'on voit des vidéos virales de démission.

Un choix important

Pourtant, démissionner relève d'un grand choix de carrière qui n'est pas à prendre à la légère. «Si vous vivez dans une région métropolitaine, vous pourriez peut-être trouver un autre employeur, souligne Caitlin Porter, professeure adjointe de gestion à l'Université de Memphis aux États-Unis. Mais si ce n'est pas le cas, il se peut que vous ayez à déménager avec votre famille.»

Par ailleurs, s'acclimater à une nouvelle entreprise ne se fait pas du jour au lendemain. «Il faut au moins six mois, voire un an pour s'adapter et construire les relations nécessaires pour être efficace, décrit Caitlin Porter. Toute votre vie est chamboulée. La période de début d'un nouvel emploi est l'une des plus stressantes. Il y a tellement de travail. C'est tellement dur.»

Résister à la démission

Selon elle, la tendance démissionnaire peut faire de l'œil à un public mal préparé, surtout en ce qui concerne les jeunes, qui sont moins «ancrés» dans leur travail. D'après certains experts, si des employés quittent leur emploi trop tôt, cela risque de nuire à leur carrière. Les plus impactées sont les femmes et les personnes racisées, qui sont déjà victimes d'un turnover plus important que la moyenne.

Si démissionner peut paraître comme une chose cool à faire, Anthony Klotz, de son côté, appelle les employés à y résister. «D'une certaine manière, il y a une ressemblance entre démissionner et une rupture dans une relation amoureuse de longue durée, analyse le professeur. C'est compliqué, c'est émotionnel et vous ne savez pas vraiment ce que vous allez ressentir tant que vous ne l'avez pas laissé derrière vous. Il est difficile de prédire comment tout cela va se passer.» Réfléchissez donc deux fois avant d'écrire cette lettre de démission.