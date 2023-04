Votre souris d'ordinateur en dit long sur votre état de stress

Temps de lecture: 2 min — Repéré sur ScienceAlert

Si vous travaillez en open space, vous êtes peut-être confronté au bruit continu de clavier ou de souris d'ordinateur de vos collègues. Si certains sont plus bruyants que d'autres, ce n'est pas forcément anodin. ScienceAlert révèle que la façon dont on utilise notre souris pourrait être un bon indicateur de stress.

Des chercheurs de l'École polytechnique fédérale de Zurich (ETHZ) annoncent avoir mis au point un nouveau modèle capable de détecter le niveau de stress au travail, simplement basé sur la manière dont les gens manient leurs clavier et souris. «La façon dont on tape sur le clavier et bouge la souris pourrait être un indicateur du stress que l'on ressent au travail, et il serait encore plus fiable que le rythme cardiaque», explique Mara Nägelin, mathématicienne et coautrice de l'étude.

Mais y a-t-il vraiment un lien entre le stress et le comportement que l'on adopte avec la souris ou le clavier? Selon les experts, cette relation s'explique à travers la théorie du bruit neuromoteur. «L'augmentation du niveau de stress a un impact négatif sur la capacité du cerveau à traiter une information. Et cela impacte également nos capacités motrices», indique Jasmine Kerr, psychologue et coautrice de l'étude.

Plus d'erreurs et plus de pauses

Pour cette étude, les chercheurs de l'ETHZ ont demandé à quatre-vingt-dix participants de réaliser des tâches de bureau similaires à la réalité, comme planifier des rendez-vous ou encore analyser des données. Ils ont ensuite enregistré leurs mouvements de clavier et de souris, ainsi que leur rythme cardiaque, en leur demandant régulièrement s'ils se sentaient stressés ou non. Une partie du groupe a pu travailler dans des conditions optimales, et l'autre partie a sans cesse été interrompue par des messages et des demandes d'entretien. Les chercheurs ont ainsi découvert que les membres du groupe de participants stressés bougeaient leurs souris différemment de leurs collègues détendus.

«Les personnes stressées bougent plus souvent leur souris, et elles couvrent de plus longues distances sur l'écran», commente Nägelin. L'étude a également révélé que les participants en état de stress font plus d'erreurs en tapant sur le clavier, ont tendance à écrire par à-coups, et prennent de courtes pauses. Au contraire, les personnes détendues prennent moins de pauses, mais ces dernières sont plus longues.

Les chercheurs de l'ETHZ soulignent qu'il est important de trouver des moyens fiables pour détecter le stress au travail. En Suisse, un employé sur trois en souffre. «Les personnes concernées se ne rendent pas toujours compte que leurs ressources physiques et mentales diminuent, jusqu'à ce qu'il soit trop tard», continuent les chercheurs.

L'équipe est actuellement en train de mettre en place un nouveau modèle grâce aux données d'employés suisses qui ont accepté d'avoir les mouvements de leurs souris et clavier enregistrés via une application. Kerr l'assure: «Nous ne voulons pas créer un outil de surveillance pour les entreprises, nous voulons aider les employés à anticiper leur état de stress.» Pour évaluer le vôtre, vous pouvez déjà prêter attention à votre souris.