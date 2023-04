Une influenceuse a tenté de voler pour 600 euros d'œufs en chocolat

Temps de lecture: 2 min — Repéré sur Daily Star

Parfois, il vaut mieux ne pas avoir les yeux plus gros que le ventre. Le Daily Star rapporte l'histoire d'une influenceuse brésilienne âgée de 20 ans qui a voulu voler cinquante-six œufs en chocolat et trois paires de sandales dans un supermarché de Tijuca, au nord de Rio de Janeiro.

L'influenceuse, connue sous le nom de Larissa Maitê sur Instagram où elle compte plus de 54.000 abonnés, a été arrêté avec cinq autres complices, dont trois mineures. Les suspectes n'en étaient pas à leur coup d'essai. Selon le média brésilien Globo, Larissa Maitê a déjà été arrêtée deux fois antérieurement pour des vols en magasin. Une autre jeune femme de 18 ans, qui a participé au vol, a été interpellée six fois par le passé, tandis qu'une autre suspecte de 16 ans en est à sa quatrième arrestation.

600 euros de chocolat

C'est lorsque des agents de sécurité ont aperçu le groupe sortir sans payer qu'ils les ont interpellées. L'intervention a donné lieu à une vidéo qui a tourné sur les réseaux sociaux, où l'on voit Larissa Maitê se faire arrêter dans un chaos ambiant. Le montant total du butin chocolaté est évalué à 3.476 réaux brésiliens (636 euros). Les trois mineures interpellées ont été envoyées vers les services de protection de l'enfance. Les trois adultes ont quant à elles été mises en cause pour corruption de mineurs.

Ce n'est pas la première fois cette année que des œufs en chocolat sont victimes d'un vol de grande envergure. En février, un Britannique de 32 ans a été arrêté pour avoir dérobé plus de 200.000 unités, pour une valeur de plus de 35.000 euros. Selon The Guardian, le voleur, surnommé «le lapin de Pâques» par la police locale, s'est introduit dans une usine à Telford (Angleterre) avant de repartir avec un camion qu'il avait volé en octobre.

Poursuivi par la police sur l'autoroute, le Britannique s'est directement rendu aux forces de l'ordre. «Il s'agit clairement d'un acte de criminalité organisée. Ce n'est pas quelque chose décidé sur un coup de tête», avait alors souligné le procureur Owen Beale. Les œufs, quant à eux, ont pu repartir sains et saufs dans les rayons.