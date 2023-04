Un Kennedy pas comme les autres est candidat à la Maison-Blanche

Temps de lecture: 4 min

C'est officiel: un Kennedy sera bien candidat à l'élection présidentielle américaine de 2024, ou plutôt à la primaire démocrate. Robert F. Kennedy Jr. –fils de l'ancien ministre de la Justice Robert Francis Kennedy, alias Bobby, assassiné à Los Angeles en juin 1968 et neveu du 35e président John Fitzgerald Kennedy, assassiné à Dallas en novembre 1963– a annoncé son intention d'accéder au Bureau ovale sur son compte Twitter le vendredi 7 avril, en joignant à son message un lien renvoyant vers son site de campagne.

I have filed with the FEC and will announce my candidacy for President on April 19 in Boston. I am grateful for the outpouring of support. Help me in my bid to win in 2024 + reunite America. Consider donating $24 today. #24for24TeamKennedyhttps://t.co/sdeOWiBf9x — Robert F. Kennedy Jr (@RobertKennedyJr) April 7, 2023

L'annonce aurait pu faire l'effet d'une bombe et être à la une de tous les grands journaux, tant les Américains restent fascinés par ce nom et les tragédies qui lui sont liées. Il n'en fut pourtant rien, au mieux quelques lignes dans la presse et de brèves discussions sur les réseaux sociaux. Une indifférence qui peut paraître surprenante, mais qui s'explique assez aisément: Robert F. Kennedy Jr. n'a pas, ou plus, le talent de ses aînés. Derrière ce nom célèbre, on trouve en effet un homme de 69 ans enraciné depuis plusieurs années dans le complotisme sanitaire et qui s'est tristement distingué lors de la pandémie de Covid-19.

Un avocat respecté et réputé...

Robert F. Kennedy Jr. est une personnalité controversée aux États-Unis. Il s'est notamment fait connaître du grand public à travers ses engagements pour la préservation de l'environnement. Avocat spécialisé dans le droit de l'environnement, il mène dans les années 1980-1990 plusieurs batailles judiciaires contre de grandes firmes américaines, afin de les contraindre à cesser certaines de leurs pratiques polluantes. Parmi elles, les géants de l'énergie Exxon Mobil, General Electric ou encore Consolidated Edison. Il n'épargne pas non plus la ville de New York, dont il est originaire, et obtient en 1996 des avancées importantes de la municipalité sur la préservation de l'eau et le développement durable.

Au côté des victimes de la pollution, des plus pauvres et des minorités, Robert Kennedy Jr. jouit durant de longues années d'une image positive auprès de la population et particulièrement du camp démocrate –sa famille politique et celle de ses célèbres aînés. Il a ainsi longtemps été vu comme un militant efficace de la cause environnementale, n'ayant pas peur de s'en prendre aux industriels et aux autorités, pour obtenir des avancées ou des réparations.

Il est même parvenu à faire condamner Monsanto en 2018, à verser en première instance plus de 289 millions de dollars à Dewayne Johnson, un jardinier atteint d'un cancer à la suite de l'utilisation du fameux herbicide Roundup et sa version professionnelle RangerPro, commercialisés par la multinationale. Après un appel interjeté par la firme détenue par le groupe Bayer, le montant des dommages et intérêts a été ramené à 20,4 millions de dollars, mais Monsanto a bien été définitivement condamné.

...devenu influenceur complotiste

Mais cette lutte contre les puissants va l'entraîner sur un terrain glissant au milieu des années 2000. Persuadé de la dangerosité de plusieurs vaccins, qui selon lui provoqueraient l'autisme chez les enfants, il se lance en parallèle dans une lutte acharnée contre les autorités sanitaires et devient peu à peu une figure du mouvement antivax aux États-Unis.

Malgré les démentis des autorités et les études contredisant ses affirmations, Robert F. Kennedy Jr. ne lâche pas cette thématique, qui va progressivement le décrédibiliser. Alors que ses sorties deviennent de plus en plus polémiques, trois membres de sa famille (dont son frère Joseph Patrick, qui a siégé à la Chambre des représentants, comme son fils Joe), décident d'écrire et publier une tribune dans Politico, en mai 2019. Ils affirment publiquement leurs désaccords sur ses prises de positions antivaccin et antiscience, en titrant: «RFK Jr. est notre frère et notre oncle. Il se trompe de manière tragique à propos des vaccins». Avec ce sous-titre: «Nous aimons Robert F. Kennedy Jr., mais il fait partie d'une campagne de désinformation aux conséquences déchirantes et mortelles.»

Alors qu'il est déjà bien intégré au complotisme sanitaire depuis une quinzaine d'années, Robert F. Kennedy Jr voit sa crédibilité achevée avec la pandémie. Entre désinformation massive et comparaisons abjectes, l'avocat se radicalise un peu plus et devient l'un des covido-sceptiques les plus influents aux États-Unis.

Dans une étude publiée en juin 2021, l'ONG Center for Countering Digital Hate estime même que lui et onze autres personnes seraient responsables des deux tiers de la désinformation en ligne sur le Covid-19. Des conclusions qui n'ont rien de très surprenant puisqu'il a activement participé à accentuer la défiance d'une partie de la population en relayant des théories du complot farfelues et des informations erronées au sujet du virus et des vaccins.

Durant cette période, plusieurs de ses prises de paroles suscitent particulièrement la controverse. Parmi elles, un discours à Berlin en août 2020, lors d'une manifestation contre les mesures de restriction sanitaires, dans lequel il affirme que les gouvernements aiment les pandémies et profitent de la crise pour installer la 5G, qu'il ponctue par la célèbre phrase «ich bin ein Berliner», prononcée par son oncle en juin 1963. Ou encore, un discours à Washington au début de l'année 2022, au cours duquel il compare les incitations à la vaccination contre le Covid-19 avec les mesures prises par le régime nazi contre les Juifs.

Le mirage de la Maison-Blanche

Disons-le clairement, Robert F. Kennedy Jr. n'a aucune chance de remporter l'investiture du Parti démocrate pour le scrutin qui se tiendra en novembre 2024 et de prendre ses quartiers dans le Bureau ovale en janvier 2025. Il n'a ni les soutiens, ni les militants, ni les fonds lui permettant de bâtir une candidature solide. Sa croisade antivax et sa négation de la pandémie ont réduit à néant sa crédibilité.

Son nom de famille et ses combats passés pour la préservation de l'environnement ne lui suffiront pas pour espérer un quelconque destin politique national. L'opération s'annonce surtout être un moyen de communication pour promouvoir à nouveau sa personne, alors que les discussions autour de la crise sanitaire s'estompent peu à peu. Il bénéficiera en effet à nouveau d'une certaine couverture médiatique, s'il parvient à maintenir sa candidature jusqu'au coup d'envoi de la primaire démocrate.

Le neveu du 35e président des États-Unis aurait probablement pu espérer beaucoup mieux s'il n'avait pas cédé aux sirènes du complotisme au milieu des années 2000. Avant ce basculement, il semblait en effet avoir toutes les cartes en main pour rééditer un jour l'exploit de son oncle, élu en novembre 1960.