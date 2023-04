La musique peut améliorer vos performances au travail

Temps de lecture: 2 min — Repéré sur Nature

Avec plus de 100 millions de titres sur la plateforme Spotify, il existe une musique adaptée à chacune des situations que vous rencontrez. Il pourrait bien y en avoir une pour vous permettre d'augmenter votre productivité au travail. Des spécialistes interrogés par la revue Nature décrivent comment la musique peut y bénéficier, ou au contraire, y nuire.

Les effets d'une chanson ne sont pas toujours les mêmes: l'environnement, le moment de la journée, l'humeur jouent pour beaucoup. «Vous n'êtes jamais vraiment la même personne quand vous écoutez une musique à nouveau», explique Daniel Levitin, musicien et neurologue à l'Université McGill à Montréal.

Mais que se passe-t-il à l'intérieur de notre crâne lorsqu'on enfile un casque? D'abord, les vibrations des ondes sonores sont transformées en signaux électriques par nos oreilles. Ceux-ci sont ensuite traités par le tronc cérébral qui peut émettre un réflexe de sursaut acoustique et libérer de l'adrénaline. Un résultat qui peut varier en fonction du rythme, du timbre ou encore du volume de la musique.

Adrénaline, dopamine et prolactine

Toutes sortes de composés neurochimiques sont libérés à l'écoute d'une chanson: l'adrénaline donc, mais aussi la dopamine, pour mieux se concentrer, ainsi que de la prolactine (lorsque vous écoutez une musique triste), qui permet de vous apaiser. Forcément, cela va impacter votre performance au travail.

En 2022, Andrea Caputo, pianiste et doctorant en psychologie organisationnelle à l'Université de Turin, a interrogé 244 employés pour évaluer l'impact de la musique sur leur travail. «L'usage émotionnel de la musique est positivement lié à la satisfaction au travail», souligne Caputo. Ainsi, lorsque ces employés écoutent des chansons pour réguler leur humeur au bureau, ils ont une meilleure performance globale au sein de leur entreprise. Au contraire, ceux qui écoutent de la musique comme bruit de fond ne parviennent pas à ces résultats.

Les scientifiques sont déjà nombreux à enfiler leurs écouteurs lors de tâches répétitives. «La musique peut servir à atténuer certaines émotions désagréables lorsque vous faites un travail routinier», analyse Manuel Gonzalez, psychologue organisationnel à l'Université de Seton Hall dans le New Jersey. Le travail complexe, quant à lui, n'est pas adapté à l'écoute de chansons. La revue Nature montre même que les personnes ayant à réaliser une tâche difficile sans musique réussissent mieux que celles qui le font avec.

Musique simple

Si vous êtes déterminé à écouter des chansons au bureau, privilégiez les sons simples aux tons majeurs. Ce sont eux qui peuvent libérer de la dopamine, entraînant des émotions positives. La musique complexe aux tons mineurs peut, à l'inverse, libérer des hormones de stress, qui provoquent de la mauvaise humeur.

Mais attention, la formule peut varier, note Kathleen Keeler, psychologue organisationnelle à l'Université d'État de l'Ohio. «En théorie, la musique simple, aux tons majeurs, devrait vous affecter positivement, mais elle peut aussi vous nuire car ce n'est pas forcément ce dont vous avez besoin à l'instant. En conséquence, vous êtes plus fatigué à la fin de la journée parce que vous consacrez beaucoup d'énergie pour essayer de bloquer cette musique et de gérer vos émotions.» Il ne vous reste plus qu'à trouver la musique adaptée à votre travail.