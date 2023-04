Ne faites jamais ça si un serpent vous mord

Temps de lecture: 2 min — Repéré sur Discover Magazine

Vous avez plus de risques d'être frappé par la foudre que de mourir d'une morsure de serpent. Néanmoins, nous ne sommes jamais à l'abri d'un malheur, alors Discover Magazine partage ses conseils sur les choses à faire et celles à ne pas faire si vous vous faites mordre par un de ces reptiles à sang froid.

Premièrement, rassurez-vous, il y a très peu de risques que vous en mouriez. Les Centres pour le contrôle et la prévention des maladies (CDC, un organisme américain) estiment qu'aux États-Unis, entre 7.000 et 8.000 personnes sont mordues par des serpents venimeux chaque année et que seulement 5% en meurent.

Votre réflexe sera sûrement de vous jeter sur le premier kit anti-venin venu. Pourtant, oubliez tout de suite cette idée.

Avant leur invention, les kits anti-venin étaient bien plus primitifs. On vous conseillait de mordre la blessure, puis d'aspirer le venin avec votre bouche, avant de le recracher en faisant attention de ne pas l'avaler. Heureusement, cette opération tout droit sortie d'un western n'est plus nécessaire. Les kits se chargent eux-mêmes de faire tout le travail.

Mais cette méthode a été discréditée il y a déjà plusieurs années: en plus de n'être pas vraiment utile, la succion peut entraîner des lésions tissulaires.

Une fois le kit considéré comme nocif, il a été recommandé de poser un tourniquet sur la morsure, pour empêcher le venin de se propager. Là encore, il s'avère que l'idée n'est pas brillante: le venin est bel est bien contenu à un seul endroit, mais la forte concentration sur une seule partie du corps peut entraîner la mort des tissus.

Ne jouez pas les cow-boys et appelez les secours

Après tout ça, vous vous demandez peut-être quelle est la bonne méthode à suivre. Mettre un peu de glace sur la morsure enflée? Prendre une bonne gorgée d'alcool pur, tel un vrai cow-boy, pour contrer la douleur? Eh bien… toujours pas. La glace peut elle aussi endommager les tissus, et le CDC déconseille fortement d'utiliser l'alcool comme pseudo-remède.

La bonne réaction à avoir est en réalité toute simple. Restez calme et rendez-vous à l'hôpital ou contactez les secours le plus vite possible. Le meilleur kit anti-venin est déjà dans toutes les poches: un téléphone portable. En attendant les secours, le CDC recommande de laver la morsure avec de l'eau et du savon. Vous pouvez également prendre en photo le serpent pour permettre aux secours de l'identifier, mais uniquement si vous avez la possibilité de le faire sans risques.

Dans tous les cas, mieux vaut prévenir que guérir. Alors prenez certaines précautions lorsque vous risquez de croiser un serpent. Privilégiez de grosses bottes lorsque vous marchez dans des herbes hautes, ne mettez jamais vos mains ou vos pieds dans un buisson sans visibilité et surtout, laissez tranquilles les serpents. Si vous faites vos affaires de votre côté, le serpent en fera sûrement de même, et chacun pourra repartir sans encombre.