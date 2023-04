Les employés loyaux ont plus de risques de se faire exploiter

Temps de lecture: 2 min — Repéré sur Science Alert

Si la loyauté est considérée comme une bonne qualité au travail, il semble que ce soit une mauvaise idée de la mettre en avant lors d'un entretien d'embauche. Selon Science Alert, une nouvelle étude de psychologie montre que les managers ont tendance à exploiter plus facilement les employés les plus loyaux, à coups de tâches supplémentaires et d'heures impayées.

Matthew Stanley, chercheur à la Fuqua School of Buisness de l'Université de Duke et auteur principal de l'étude, explique: «Les entreprises veulent des employés loyaux et il y a des tonnes de recherches qui montrent que ces derniers offrent toutes sortes de bénéfices à ces entreprises. Mais il semble que les managers soient aussi plus aptes à les viser quand il s'agit de pratiques d'exploitation.»

Quelque 1.400 managers ont été recrutés par Matthew Stanley et son équipe pour participer à l'étude. Ils ont été confrontés à plusieurs scénarios mettant en scène un employé fictif de 29 ans, appelé John. Il leur a été dit que l'entreprise pour laquelle travaille John devait faire des économies et ils devaient alors évaluer s'ils seraient aptes à donner des tâches et des heures supplémentaires à John, sans salaire en sus.

Quelle que soit la manière dont le scénario était formulé, les managers donnaient alors régulièrement plus de travail à John quand ce dernier était décrit comme un «employé loyal». L'étude montre qu'après avoir lu des lettres de recommandations de John soulignant sa loyauté, les managers augmentaient leurs possibilités de lui donner plus de travail non rémunéré. Des lettres qui soulignaient d'autres qualités, comme l'honnêteté ou l'impartialité, n'avaient pas le même effet.

Cercle vicieux

Plus encore, si le scénario indiquait que John acceptait ce travail, cela renforçait encore plus la tendance. Quand les participants lisaient des descriptions de John comme un employé «ouvert aux heures supplémentaires», ils le décrivaient alors comme plus loyal que lorsque John était décrit comme un employé refusant le travail supplémentaire: un véritable «cercle vicieux», selon Matthew Stanley.

«Les employés loyaux sont souvent choisis pour être exploités et quand ils acceptent de l'être, leur réputation d'employé loyal augmente ce qui augmente encore leurs chances d'être choisis dans le futur», explique le chercheur.

L'étude apporte une nuance considérant que l'on pourrait argumenter que le travail supplémentaire, s'il est demandé et non pas exigé, ne serait pas de l'exploitation. Cependant, d'autres études suggèrent que les employés peuvent se sentir en danger en refusant une requête de leur employeur, sachant que ce dernier à un contrôle direct sur leurs ressources vitales telles que le salaire.

Du côté des managers, l'étude suggère qu'il est perçu comme «normal» de donner plus de travail à un employé loyal, mais aussi que les employeurs ne sont pas nécessairement conscients de la portée injuste des décisions qu'ils prennent: «Une grande part est causée par l'aveuglement éthique. Les gens ne voient pas ce qu'ils font comme contraire aux principes qu'ils ont pourtant pour habitude de valoriser dans leur vie de tous les jours», affirme Matthew Stanley.