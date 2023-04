Un YouTubeur américain s'est fait tirer dessus pour un prank

Temps de lecture: 2 min — Repéré sur Futurism, Insider

Les «pranks», que l'on peut traduire en français par «canulars», sont une catégorie de divertissement sur YouTube dont le succès n'est plus à démontrer. Malheureusement, il n'est pas rare que certains d'entre eux ne se passent pas comme prévu et frôlent la catastrophe. C'est ce qui est arrivé à Tanner Cook : selon Futurism, ce YouTubeur américain de 21 ans s'est fait tirer une balle dans l'abdomen justement à cause d'un prank qui aurait mal tourné.

Sur YouTube, Tanner Cook est un spécialiste des blagues douteuses qu'il filme et publie sur sa chaîne Classified Goons. Il lui est arrivé par exemple d'harceler des employés dans un fastfoods ou encore de prétendre de vomir sur un chauffeur Uber Eats. Il n'est donc pas rare que certaines «victimes» de ses blagues se mettent en colère.

C'est ainsi que dimanche 2 avril, dans un centre commercial de Virginie, Tanner Cook a réalisé un nouveau prank dont on sait seulement qu'il impliquait un téléphone et l'utilisation de Google traduction. Seulement cette fois, l'homme visé l'a tellement mal pris qu'il lui a tiré dessus. Le jeune homme s'est alors retrouvé en soin intensif, la balle ayant traversé son foie et son estomac. Selon WUSA, une chaîne reliée au réseau de télévision CBS, il aurait affirmé aux journalistes: «Je faisais juste une blague, un simple prank, et ce gars ne l'a pas super bien pris et il m'as tiré dessus.»

Même pas peur

Le suspect est un homme de 31 ans qui a utilisé un semi-automatique. Une caméra de surveillance ferait office de preuve contre ce dernier, accusé, entre autres, de «blessures volontaires aggravées» et d'avoir déchargé son arme à feu dans un bâtiment occupé.

Le père de Tanner Cook a expliqué se sentir très concerné par ce type de réponse : «Ce qui s'est passé c'est qu'il s'est senti offensé et a tiré sur mon fils. Donc je pense qu'il y a un vrai problème ici avec des personnes qui sont offensés, à tort ou à raison, et deviennent incontrôlables.» Il affirme cependant avoir réussi à pardonner le tireur. «Parce que je sers un dieu, le dieu de la Bible, Jésus», a-t-il confié à Insider.

Le père de Tanner Cook aurait reçu de nombreux messages de haine en ligne, insinuant notamment que son fils méritait de recevoir un balle. Une audience préliminaire devrait avoir lieu en mai pour le tireur qui est détenu provisoirement au centre de détention du comté de Loundoun. Malgré ses blessures, Tanner Cook a affirmé de son côté qu'il entendait bien continuer ses vidéos de pranks.