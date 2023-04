«Désordres», «Loup & chien», «Alma Viva», lumineux surgissements

Temps de lecture: 10 min

Loin des grandes orgues promotionnelles, mais aussi des sentiers balisés du cinéma d'auteur reconnu, ils surgissent sur nos écrans. Signés de noms peu ou pas connus et mobilisant des approches cinématographiques inclassables, ce sont des premiers ou deuxièmes films très différents entre eux.

Ils n'ont en commun que d'être étonnamment forts, touchants et surprenants. De Suisse ou du Portugal cette semaine, trois réalisations qui sont autant de promesses de bonheur pour leurs spectatrices et spectateurs.

«Désordres» de Cyril Schaüblin

Le contraste s'instaure d'emblée entre le titre et ce qu'on voit à l'écran. Paisible et mesurée est en effet la façon dont se met en place cette évocation du travail dans l'industrie horlogère suisse à la fin du XIXe siècle.

Il faut entendre que Désordres est la traduction d'un mot allemand (unruhe, ou «agitation») qui consonne avec le titre original, Unrueh, lequel désigne le balancier, le mécanisme qui fait fonctionner les montres –ou plutôt qui les faisaient fonctionner, avant l'électronique.

Ce petit détour sémantique a le mérite d'être parfaitement approprié au film de Cyril Schaüblin, situé dans une vallée de la Suisse alémanique. Non seulement il renvoie à ce qu'on verra faire, avec une précision qui devient une immense ressource de beauté (la fabrication des montres), mais il vibre de la tension entre le calme apparent dans la manière de filmer (une sorte de balancier cinématographique au mouvement régulier) et les immenses désordres auxquels il fait écho, d'autant mieux qu'il n'en mime pas les perturbations dans la mise en scène.

Équilibre et bouleversements

Ces désordres, ce sont rien moins que les bouleversements de l'organisation du travail, jusque-là artisanal, sous l'influence de la grande industrie, de l'irruption des nouvelles technologies et les effets d'un marché qui s'internationalise, et où la communication (rapidité de l'info, publicité, circulation des images) devient de plus en plus importante.

C'est l'irruption des règles du capitalisme dans la vie quotidienne, et la manière dont elles calibrent le temps et l'espace de chacun. Et c'est la naissance d'une forme de résistance organisée du monde du travail, avec l'émergence d'une grande force révolutionnaire, aujourd'hui à peu près oubliée, le communisme libertaire (ou anarcho-communisme), dont les industries horlogères suisses furent un des principaux creusets.

Face à l'essor de la loi du profit, et de ses corollaires individualistes et chauvins, le film met en scène pas à pas les développements symétriques de l'engagement internationaliste ouvrier.

S'il n'a certes pas commencé près de Berne, il s'y exprime de manière d'autant plus lisible qu'en opposition ouverte avec un nationalisme suisse, lui-même d'autant plus virulent que la Confédération comme État-nation au sens moderne est toute récente (1848). Toutes choses égales par ailleurs, ce nationalisme s'exprime dans des termes dont on ne cesse de retrouver des échos dans l'Europe actuelle –y compris en Suisse.

Quand la fabrique des montres se fait sous le contrôle toujours plus exigeant du chronométreur, au service des intérêts du patron, le temps lui-même devient un enjeu de combat social. | Shellac

C'est tout cela que découvre le jeune prince russe Pierre Kropotkine en arrivant sur place. Il est moins là au titre de ce qu'il deviendra, un des penseurs et animateurs de l'anarcho-syndicalisme, que comme témoin, substitut du spectateur à la rencontre des différents protagonistes et des événements qui se produisent dans cette vallée à la longue tradition horlogère.

Aux confins de l'histoire politique et économique, Désordres étonne d'emblée par son côté concret, matériel, incarné. Les personnes, les outils, les gestes sont d'une précision vive. On perçoit le souffle et les émotions, le froid du métal et la chaleur des rapports humains.

Richesse sensible et justesse historique

Le rôle, dans la vie collective, des images –photos promotionnelles pour l'entreprise ou portraits des grandes figures de la Commune mais aussi d'anonymes inscrivant leur existence dans la durée– participe à la fois de la compréhension du monde alors en train de naître et de la richesse sensible qui émane de Désordres.

D'une beauté plastique très composée, chaque plan pourrait être une vignette signifiante. Mais il apparaît vite que s'y jouent en permanence davantage que ce qu'il paraît montrer, et que circulent entre ces plans de multiples flux.

Les corps, les voix, la mémoire des chants collectifs comme des gestes techniques tissent une trame serrée de matérialité émue, où palpitent la présence de femmes et d'hommes, et pas seulement la mémoire, passionnante et quasi-oubliée, de grands enjeux politiques et sociaux, aux évidents échos actuels.

Il y a quelque chose de miraculeux dans la manière apparemment si simple dont, scènes collectives après scènes intimes, scènes de confrontation après scènes d'amour, d'amitié ou de camaraderie, moments tendus et instants festifs, le jeune réalisateur suisse fait affleurer l'humanité des questions ainsi soulevées.

Dès lors se produit cette alchimie où la beauté des scènes (qui n'est pas seulement visuelle, mais question de rythme et d'intensité) se fait chambre d'échos de grands conflits historiques, loin d'être dépassés, tout en offrant une forme d'immédiateté aux femmes et aux hommes, et d'abord celles et ceux qui fabriquent les montres. Où se raconte aussi, entre évidence et poésie, la complexité du rapport au temps.

Au creux d'une paisible vallée suisse, à petite échelle, les prémices d'une étape majeure du mouvement révolutionnaire mondial tel qu'il prendra son essor avec le siècle qui vient. | Shellac

Il est en outre remarquable qu'à un moment où les enjeux liés au travail –et aux modes d'organisation des travailleurs– retrouvent une certaine visibilité dans l'espace public, sortent en salles à une semaine d'écart deux films explicitement liés à ces questions, si peu présentes d'ordinaire.

Étrangement, celui qui se passe il y a un demi-siècle, L'Établi de Mathias Gokalp, semble plus lointain dans le temps, plus décalé de nos réalités que celui qui se passe il y a 130 ans.

C'est affaire de mise en scène bien sûr, mais aussi des manières inégales dont des situations du passé peuvent éclairer, même indirectement, le présent. Ce n'est pas le moindre mérite de Désordres de le montrer.

Désordres de Cyril Schaüblin avec Clara Gostynski, Alexei Evstratov, Monika Stalder Durée: 1h33 Séances Sortie le 12 avril 2023

«Loup & chien» de Claudia Varejão

Ana (Ana Cabral), celle qui n'entre entièrement dans aucun cadre, dont l'élan vital récuse toute assignation. | Épicentre Films

Maudit, cent fois maudit, celui qui aurait dit qu'un film c'est forcément une histoire –personnage qui d'ailleurs n'existe pas, sinon sous les oripeaux que lui a attribués Jean-Luc Godard, ceux d'un petit comptable de la mafia. Après bien d'autres, c'est ce que manifeste de façon éclatante le deuxième film de Claudia Varejão.

Ce n'est pas qu'il ne se «passe rien» dans Loup & chien, au contraire, il se passe énormément de choses. Des histoires d'amour, des histoires de conflits, des histoires de travail, un trafic de drogue, de folles nuits de danse, du travail, des souvenirs, des étreintes amoureuses, des espoirs.

C'est que rien n'est coulé dans le moule sinistre de la scénarisation, qui formate et éteint tant de situations, de personnages, de relations, dans tant de films. Alors que Loup & chien fait émerger, dans la petite ville d'une île des Açores où il se situe, tout un réseau de récits, de questions, de drames, bien plus vifs de ne pas se soumettre aux lois de la dramaturgie.

Ainsi, autour de la jeune femme nommée Ana, gravitent de multiples figures, chacune selon sa trajectoire, son rythme, son intensité. Sa mère, sa petite fille, son frère, son ami Luis, Cloé qui revient du Canada pour les vacances, celles et ceux du lycée, du café, les pêcheurs, les parents de Luis, le curé, l'ex d'Ana…

Comme dans la vraie vie, débarquant dans cette bourgade au début du film, il faut un peu de temps pour savoir qui est qui, quels liens unissent les personnes qu'on rencontre sur l'écran. Mais sans même le savoir, chaque rencontre est un moment qui déjà se suffit –beau, triste, mystérieux, tendre ou inquiétant.

Et les passages de l'un à l'autre, justement de ne pas recourir à des artifices de causalité ou de dramaturgie, ouvrent mieux l'espace et le temps dévolus à quiconque, le ou la laisse exister, éprouver les situations très diverses –travail, séduction, affrontement, dévotion…

Vertus d'une mise en scène horizontale

Bientôt apparaît combien cette façon horizontale et égalitaire d'organiser les moments, loin d'être seulement un parti pris stylistique, est une admirable ressource pour raconter ce que vivent les personnages et la manière dont ils le vivent.

Ana, Luis (Ruben Pimenta), Cloé (Cristiana Branquinho) et leurs am·ies, aux confins de la danse libératrice et du défi combatif. | Épicentre Films

Un des ressorts dramatiques majeurs de Loup & chien concerne Luis, jeune homme qui aime se travestir, dit des poèmes, danse avec une grâce qu'on aurait tendance à dire féminine, s'épanouit avec des ami·es dont les apparences et les comportements transgressent de multiples façons la séparation normée entre les sexes.

Dans un village de pêcheurs portugais? C'est autour de ce contraste, sinon de cette opposition, que s'articule de manières diverses la relation entre une société patriarcale et très religieuse et des comportements fréquemment qualifiés de déviants. Là que s'active le plus clairement ce réseau de circulations possibles auquel le film se rend accueillant.

Tout le monde n'accepte pas Luis comme il (ou elle, ou iel) est, à commencer par son père, mais tout le monde ne le rejette pas, y compris hors du petit groupe LGBT+. Et, de proche en proche, ce sont toutes les relations (familiales, de travail, de pratiques collectives au bal, lors de la procession, à l'église…) qui se trouvent désaffiliées des clichés.

Sans en avoir l'air, Claudia Varejão invente ainsi une mise en scène de liberté, transgressive sans agressivité et sans exclusivité, où la délicatesse des plans, leur sensualité souvent, la très belle présence aussi à l'écran des interprètes, toutes et tous non professionnels, à commencer par Ana Cabral (Ana) et Ruben Pimenta (Luis), ne cessent d'étendre les puissances d'attention, d'affection et de considération.

Loup & chien de Claudia Varejão avec Ana Cabral, Ruben Pimenta, Cristiana Branquinho Durée: 1h51 Séances Sortie le 12 avril 2023

«Alma Viva» de Cristèle Alves Meira

Le regard de Salomé (Lua Michel) pour appréhender un monde traversé de puissances contradictoires. | Tandem

Le cinéma portugais cultive de longue date la capacité, pas si répandue, de décrire le fonctionnement d'une communauté, à l'échelle d'un village, d'une vallée ou d'un quartier. Depuis les historiques Acto da Primavera de Manoel de Oliveira ou Trás-os-Montes de Margarida Cordeiro et António Reis, avec l'essentiel de l'œuvre de Pedro Costa, ou le deuxième film de Miguel Gomes, Ce cher mois d'août, les exemples d'œuvres mémorables ne manquent pas.

C'est ce qu'a fait aussi Claudia Varejão avec Loup & chien. Dans une toute autre région du Portugal, tout au nord, région rurale et austère, Cristèle Alves Meira mobilise d'autres moyens de cinéma pour construire le sentiment d'un rapport collectif au monde visible et invisible, rapport là aussi situé et incarné.

Au cœur de son dispositif se trouve Salomé. Salomé a 9 ans, ses parents sont des Portugais longtemps émigrés en France, qui reviennent chaque été «au pays». Le pays, pour la petite fille, c'est cette maison familiale où vivent ceux qui n'ont jamais quitté ce village âpre et pauvre.

Sur la maison règne la grand-mère, que Salomé appelle Avó. Aux yeux de tous, y compris de l'enfant qui l'adore, la grand-mère est une sorcière. Mais qu'est-ce que cela veut dire? Qui croit en quoi? Et quels intérêts, quelles angoisses, quelles rancunes héberge cette croyance?

Les réponses sont innombrables et instables. Entre la vieille femme et la petite fille, une connivence se nourrit de petits rituels, de secrets, d'intuitions, de jeux. Mais la grand-mère adorée meurt. Et la famille se déchire en conflits sordides.

Autour de la grand-mère morte, la famille éplorée et déchirée. | Tandem

Salomé voit et entend. Elle perçoit aussi autre chose, des forces, des messages, des signes. Vivante, la grand-mère avait commencé de transmettre son savoir, peut-être ses pouvoirs, à Salomé. Il semble bien que, morte, elle continue.

Vrai? Faux? Un peu des deux? Inexplicable ou imaginaire, qu'importe puisque cela fait partie des gens, cela les fait agir, s'émouvoir, parfois s'affronter violemment.

Le pouvoir d'un regard d'enfant

Cristèle Alves Meira filme cela, laissant ouvertes les possibilités de croire ou pas. Grâce au pouvoir du regard d'une enfant, elle filme à l'unisson les crises, violentes et parfois grotesques, au sein de la famille, les rivalités de voisinage, les menaces réelles ou supposées d'une agression, et les risques terrifiants d'incendie dans une région frappée par la sécheresse.

Le feu peut bien faire figure de malédiction mythique, il est aussi très concrètement la manifestation des catastrophes actuelles au temps du dérèglement climatique, et de celles qui viennent.

La fête au village, entre tradition joyeuse et règlements de comptes opaques. | Tandem

Grâce à la présence de Salomé, la cinéaste trouve la juste place pour considérer sans condescendance et sans complaisance ce microcosme très peuplé. Peuplé de présences humaines, naturelles, surnaturelles, habité d'un héritage fait de rites collectifs, de chants et de cérémonies. Et aussi de ces architectures pauvres et orgueilleuses, où les familles cherchent à donner l'apparence d'une prospérité imaginaire ou frelatée.

Des éclats de grande brutalité, verbale ou physique, émaillent ce cheminement sur la ligne de crête entre vacances familiales d'une petite fille et mondes obscurs, entre contemporain et archaïsmes. Du même mouvement s'élaborent ainsi l'évocation d'une collectivité et l'esquisse d'une façon, celle de Salomé, d'apprendre à se confronter à son avenir. Avec l'aide d'Avó, il est clair qu'elle saura y trouver sa place.

Alma Viva de Cristèle Alves Maira avec Lua Michel, Ana Padrão, Jacqueline Corado, Ester Catalão Durée: 1h28 Séances Sortie le 12 avril 2023