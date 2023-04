Nous sommes entrés dans le cerveau d'une pieuvre

Temps de lecture: 2 min — Repéré sur Ars Technica

Les pieuvres ont neuf cerveaux indépendants. Peut-être est-ce la raison pour laquelle ces animaux suscitent un peu de jalousie, ou du moins une certaine fascination, chez nous autre humains qui n'en avons qu'un seul. Toujours est-il que ces céphalopodes sont dignes de beaucoup d'intérêt pour les biologistes et les neuroscientifiques, en raison de leur grande intelligence.

Ainsi, une nouvelle étude menée entre autres par des chercheurs de l'Université de Naples Frederico II et de l'Institut des sciences et technologies d'Okinawa, a réussi à analyser pour la première fois les ondes cérébrales de trois pieuvres, rapporte Ars Technica.

Les chercheurs se sont intéressés à des pieuvres captives mais qui se déplaçaient librement. Ils ont utilisé des électrodes pour enregistrer leurs ondes cérébrales et ont ainsi découvert un nouveau type d'onde jamais observé auparavant. Ils ont également repéré des ondes très similaires à certaines observées dans le cerveau humain.

Pour comprendre pourquoi le fonctionnement cognitif des pieuvres est passionnant il faut rappeler qu'il est parfaitement original : en 2011, des chercheurs ont découvert que chaque tentacule des céphalopodes avait en réalité son cerveau propre. Chacun d'eux posséderait alors 10 000 neurones dédiés à la détection de son environnement.

Lobotomie d'une pieuvre

Aussi, les pieuvres sont capables d'utiliser des outils, de mémoriser des horaires, de naviguer dans un labyrinthe, de dévisser des bocaux, d'utiliser des restes d'obus pour se camoufler ou encore de frapper des poissons... Sans raison apparente. Elles sont même capables de se déplacer de manière bipède en soulevant six de leurs tentacules comme une jupe.

Les chercheurs de l'étude se penchent d'ailleurs sur quelques similitudes avec le cerveau humain, bien que nous ayons avec les pieuvres plus de 550 millions d'années d'évolution indépendante. «Notre ancêtre commun le plus proche ressemblait probablement à un ver plat», explique Michael Kuba, chef de projet pour l'étude.

La difficulté de la recherche était que généralement, en raison de leurs caractéristiques physiques et de leur intelligence, les pieuvres arrivaient à se débarrasser de l'équipement d'enregistrement ou bien se mettaient à jouer avec. Les scientifiques ont donc décidé de le placer là où il était hors d'atteinte : directement dans leur cerveau. C'est de cette manière qu'ils ont pu repérer ce nouveau type d'onde sous forme «d'oscillations lentes et durables qui n'ont jamais été décrites auparavant».

Les chercheurs n'ont cependant pas encore testé les animaux pendant leurs observations et ne peuvent donc pas, pour l'instant, relier ce type d'onde à une activité spécifique mais c'est l'objectif d'une prochaine étude. Selon Mickael Kuba : «Comprendre les pieuvres et leur intelligence, c'est aider les pieuvres dans la nature, car les gens les traiteront avec intérêt, soin et respect.»