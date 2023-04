Certaines araignées simulent leur mort pour inviter les mâles à se reproduire

Temps de lecture: 2 min — Repéré sur Science Alert

Le sexe chez les araignées n'est pas une pratique tout à fait sûre : dans de nombreuses espèces, les femelles dévorent leurs partenaires mâles aussitôt l'acte reproductif terminé. À cette idée - c'est assez compréhensible - certains d'entre eux semblent donc réticents à procréer. Mais selon Science Alert, les femelles de l'espèce chinoise Aterigena aculeata ont mis en place une ruse ingénieuse pour continuer de se reproduire.

Plusieurs possibilités s'offrent aux araignées mâles pour ne pas finir dans l'assiette de leurs partenaires : certains déguerpissent le plus vite et le plus loin possible dès qu'ils ont finit leur affaire tandis que d'autres, plus offensifs, emprisonnent les femelles dans du fil pour les empêcher d'attaquer. De nouvelles études ont cependant mis à jour une nouvelle approche chez la femelle Aterigena aculeata : cette dernière fait la morte en se recroquevillant sur elle-même, ce qui lui permettrait d'envoyer un signal promettant un coït pacifique aux mâles courtisans. Cette pratique est appelée la «catalepsie sexuelle».

L'équipe de chercheurs dirigée par Jihe Lui, de l'Université de Jinggangshan en Chine, explique que ceci «fournit un signal sexuel réceptif aux mâles courtisans, qui bénéficie à la fois aux émetteurs et aux récepteurs du signal». Selon ses conclusions, il s'agit d'un bon compromis : «La catalepsie sexuelle chez cette espèce peut ne pas refléter un conflit mais plutôt une confluence d'intérêts entre les sexes.»

Simuler la mort, pratique aussi connu sous le nom scientifique de «thanatose», est une stratégie courante chez les animaux. Elle permet notamment d'échapper à des prédateurs en ralentissant son rythme cardiaque et respiratoire, tout en restant conscient de son environnement.

Tout le monde y gagne

Ce qui reste difficile à déterminer concernant la catalepsie sexuelle chez cette espèce d'araignée sont les motivations. «Des preuves expérimentales suggèrent que cette pratique serait induite à l'origine par les mâles pour réduire le risque de cannibalisme sexuel», affirment les chercheurs. Pour observer leurs comportements, ils ont étudié 12 couples d'araignées différents. Dans neuf d'entres eux, la femelle a simulé la mort, ce qui a abouti à un accouplement réussi. Dans les trois autres cas, la femelle est resté alerte et l'accouplement n'a donc pas eu lieu.

Des expériences ont ensuite permis d'affirmer que les araignées femelles choisissent délibérément d'imiter la mort pour s'accoupler : elles reprennent généralement leur activité dès que l'acte se termine, tandis que le mâle s'en va. Aucune des tentatives observées, même celles qui ont échouées, n'ont amener à un cannibalisme arachnéen. Ce comportement pourrait donc aussi bien être une initiative des femelles, dans le but de choisir leurs partenaires.

La recherche conlut : «Alors que la pratique semble initialement refléter un contrôle du conflit sexuel par les mâles, l'expérience suggère qu'elle est placée sous le contrôle de la femelle et bénéficie aux deux sexes.» Ainsi, la femelle resterait agressive face aux courtisans qu'elle ne désire pas et simulerait sa mort face à celui qu'elle préfère, promettant ainsi à l'heureux élu une pratique moins dangereuse.