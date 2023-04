Ne soyez pas désolé de trop vous excuser

Temps de lecture: 2 min — Repéré sur The Washington Post

Certaines personnes répètent «je suis désolé» toute la journée. Elles s'excusent de la mauvaise météo, de votre chat malade et pour toute autre situation sur laquelle elles n'ont pourtant aucun contrôle. On leur dit souvent d'arrêter de s'excuser, mais le Washington Post se demande si elles doivent vraiment le faire.

Une étude s'est penchée sur les effets produits par une excuse inutile. Pour cela, un homme s'est approché d'une dizaine d'inconnus dans une gare lors d'une journée pluvieuse, pour leur demander d'emprunter leur téléphone. La grande majorité d'entre eux (91%) ont refusé. Il a par la suite réitéré l'expérience, mais cette fois-ci en s'excusant pour la météo maussade avant de demander leur téléphone. Plus de la moitié d'entre eux ont accepté de le lui prêter.

Cette expérience démontre que l'action de s'excuser est en fait une façon efficace de montrer de l'empathie. «Aucun chercheur travaillant sur les excuses ne vous dira que s'excuser est mauvais», assure Alison Wood Brooks, professeure agrégée à la Harvard Business School et autrice principale de l'étude. «Il n'y a aucune preuve que zéro excuse vaille mieux qu'une.»

Présenter des excuses pour le mauvais temps, pour des bouchons sur la route ou tout simplement parce que quelqu'un va mal, est un bon moyen d'échanger. Les spécialistes confirment que les gens apprécient que l'on remarque leurs soucis. Ce type d'excuse peut en réalité créer un sentiment de confiance entre deux personnes. «Dire des excuses superflues ne revient pas à se blâmer, poursuit la chercheuse. C'est une reconnaissance de la souffrance d'autrui, même si cette dernière est minime.»

«On en a vraiment besoin dans nos relation»

On peut croire que les excuses à répétition révèlent un tique anxieux, comme lorsqu'on commence une conversation par «excusez-moi de vous déranger», mais cette petite tentative pour reconnaître le malheur des autres est en réalité très bénéfique. «L'erreur la plus commune est surtout de ne pas assez s'excuser», indique Brooks.

Karina Schumann, professeure agrégée de psychologie à l'Université de Pittsburgh, remarque que les femmes s'excusent plus que les hommes, et ce parce qu'elles sont plus susceptibles de remarquer un comportement offensif qui nécessite des excuses. Schuman explique que les personnes qui ont tendance à trop s'excuser sont souvent vues comme moins affirmées ou moins puissantes. Mais la professeure continue de penser que les excuses sont absolument nécessaires: «On en a vraiment besoin dans nos relations pour atténuer les différentes offenses quotidiennes, qu'elles soient mineures ou plus graves.»

Mais alors, quand faut-il vraiment s'excuser? Deborah Tannen, professeure de linguistique à l'Université de Georgetown, considère l'excuse comme «une des armes les plus efficaces» pour mettre fin à une dispute. Lorsqu'elles sont bien prononcées, les excuses peuvent sauver une relation brisée. Les personnes qui s'excusent souvent sont considérées comme chaleureuses par leur partenaire.

Présenter des excuses peut parfois être un peu difficile, voire honteux, mais une fois prononcées, on se sent tout de suite mieux.