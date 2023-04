Temps de lecture: 2 min

Cet article est publié en partenariat avec Quora, plateforme sur laquelle les internautes peuvent poser des questions et où d'autres, spécialistes du sujet, leur répondent. La question du jour: «Louis XIV se lavait-il?»

La réponse de Nacera:

À cette époque [fin XVIIe et début XVIIIe siècle, ndlr], l'hygiène n'avait pas la même signification que celle que nous lui accordons de nos jours.

L'eau pour se laver n'était pas forcément nécessaire pour les contemporains de Louis XIV. En effet, il existait une «peur», qui laissait penser que l'eau était potentiellement vectrice de maladies. Ils avaient également leur propre conception de la propreté.

On adoptait alors la «toilette sèche» sans eau. Une toilette à base de beaucoup de linge propre blanc et d'une multitude de parfums. La condition était de sentir bon et d'avoir les parties du corps visibles impeccables. Louis XIV était lavé avec du linge imbibé d'alcool et de parfum à son réveil et à son coucher.

Le Roi-Soleil se frottait également les dents avec un mélange à base de plusieurs plantes ou épices, telles que l'anis, le romarin ou encore la cannelle pour avoir bonne haleine. Mais ça ne l'aura pas empêché d'avoir énormément de problèmes dentaires et de perdre une bonne partie de ses dents.

Quant aux bains, Louis XIV en prenait sous prescription médicale, pour soigner ses maux. Le roi transpirait beaucoup, il avait pour habitude de changer jusqu'à cinq fois par jour de chemise, afin de paraître toujours «propre».

À Versailles, Louis XIV avait pris le soin d'installer l'eau courante et de nombreuses fontaines, mais cette peur persistante sur l'eau ne convainquait pas la cour du roi de s'en servir.

La propreté passe aussi par l'apparence avec le linge comme distinction: blanc pour une personne propre. Au contraire, si le linge présente des taches, on en déduit alors que la personne est sale.

Avant tout, ce sont des rumeurs de croire que l'hygiène du roi n'était pas importante. Elle était juste différente de celle connue dans l'Antiquité, au Moyen Âge et surtout à notre époque (et heureusement!).