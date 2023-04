Cancer du sein: stop aux dictats de la féminité!

En France, chaque année, environ 60 000 femmes sont confrontées à une annonce de cancer du sein. Une épreuve partagée par tant de conjoint.e.s, de familles, de cercles d’ami.e.s ou de collègues.

Pourtant, malgré les nombreuses campagnes de prévention dans les médias ou affiches dans l’espace public autour du dépistage du cancer du sein ou du col de l’utérus (une mammographie tous les deux ans après cinquante ans et un frottis tous les cinq ans sont préconisés par les autorités sanitaires), le vécu du diagnostic et de la phase de traitements demeure tabou, absent des représentations.

Comme si ces cancers venaient attaquer jusqu’à l’essence même de l’identité dite féminine des personnes atteintes par ce mal du siècle. Pire encore, lorsque la lutte contre le cancer du sein est évoquée, elle est souvent accompagnée d’injonctions à rester «avant tout une femme» et à se concentrer sur son apparence physique, sans prendre en compte en priorité la santé mentale. Une charge sexiste supplémentaire qui s'ajoute à la longue liste de bouleversements majeurs que traversent les personnes diagnostiquées.

Refuser la charge mentale, émotionnelle et sexuelle

Le constat est sans appel: près de 20% des femmes hétérosexuelles sont quittées par leur conjoint lorsqu’elles se voient diagnostiquées d’un cancer, contre 3% des hommes hétérosexuels. Les femmes sont donc très majoritairement exposées à davantage de précarisation et de facteurs d’isolement, auxquels vient s’ajouter l’arrêt, ou le ralentissement au long cours, de l’activité professionnelle.

De plus, au sein du foyer, l’annonce d’une maladie grave vient rarement suspendre le flot de charge mentale et de tâches domestiques et émotionnelles qui rythment le quotidien des femmes. Selon une étude du Collectif 1310 qui lutte contre le cancer du sein métastatique, une femme diagnostiquée sur deux estime que ses proches ne réalisent pas les difficultés liées à la maladie sur leur vie quotidienne. De la même façon, 44% souhaiteraient déléguer les tâches ménagères et 42% aimeraient pouvoir prendre du temps pour elles.

Pour une grande partie de l’opinion publique, une femme atteinte du cancer du sein ne doit pas renoncer pour autant aux carcans archétypaux de la féminité: le soin dû aux autres, l’entretien du foyer et l’injonction à la beauté. Ainsi, Margaux, 46 ans, en rémission d’un cancer du sein depuis deux ans, témoigne: «A l’hôpital où j’étais suivie, peu après mon diagnostic, on m’a suggéré de suivre des cours de maquillage des sourcils ou de camouflage du teint, comme si la priorité d’une personne se préparant à subir une chimiothérapie était d’apprendre à rester glamour en toutes circonstances et non à réellement se reposer ».

De la même façon, certains thérapeutes mettent l’accent sur le maintien de la vie sexuelle et de l’épanouissement du couple, une façon de «rester femme» qui a indignée Margaux. «J’avais besoin qu’on s’occupe de moi, de faire le vide. Pas de me mettre la pression sur ma sexualité, en plus de tout».

Bousculer les représentations

Afin de faire face à ces injonctions harassantes, qui se cumulent à l’angoisse de la maladie et aux douleurs physiques suscitées par les traitements, des artistes, des militantes et des internautes se mobilisent depuis quelques années pour bousculer les représentations.

La dessinatrice Lili Sohn, diagnostiquée d’un cancer du sein à 29 ans et autrice de nombreuses bandes dessinées mêlant cancer, expériences de la corporéité et féminisme (La guerre des tétons, Éditions Michel Lafon, 224 pages) a fait de la «mal-information», vécue par les femmes concernant le fonctionnement de leur corps face au système de santé, son cheval de bataille. Son expérience du cancer lui a permis de renseigner toute une génération de lectrices sur la réalité des traitements, la reconstruction mammaire ou encore les enjeux de l’auto-palpation.

Animée par le même leitmotiv du «savoir comme un pouvoir», Maëlle Sigoneau, co-réalisatrice du podcast Im/patiente, a documenté son expérience du cancer en s'appuyant sur une approche féministe des parcours de santé, à rebours de clichés et des impératifs. Elle a notamment répertorié les violences verbales et sexistes vécues par les patientes dans le cadre des consultations, des soins ou de leur quotidien et s’est interrogée sur la peur du corps des femmes malades dans une société patriarcale.

Emportée par la maladie en 2020, cette jeune femme puissante laisse derrière elle un témoignage vibrant d’engagement, de révolte et de résilience.

Se ré-approprier son corps et sa santé en développant son expertise

Ces patientes-expertes qui relaient sur la toile une mine d’informations à travers des podcasts, des forums de discussions et des comptes Instagram dédiés, créent de véritables contre-pouvoirs en matière de santé. Ce qui permet aux patientes de se ré-approprier leurs corps, en considérant leur maladie de façon holistique, en jouant sur l’alimentation, la libération de la parole ou le suivi psychologique.

En visitant l’exposition Cancers, il est ainsi possible de rassembler de nombreuses connaissances scientifiques sur le cancer, mais aussi sur son impact sociétal et les transformations à opérer pour que l’annonce de la maladie soit mieux intégrée par les proches ou la sphère professionnelle.

«Lorsque j’ai commencé ma chimio, je me sentais comme un numéro de plus sur une liste», conclut Margaux. «Petit à petit, j’ai compris que la lutte contre le cancer incluait toute ma personne et mon histoire et que prendre soin de moi était bien plus complexe que de tenter de camoufler à tout prix l’avancée de la maladie aux yeux des autres. Évidemment, chacun.e fait face comme il ou elle le souhaite. Mais le plus important est justement de continuer à se sentir libre, avec ou sans cancer.»

Crédit photo illustration: ®A Robin-EPPDCSI